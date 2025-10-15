Convocatorias abiertas para técnicos, tecnólogos y profesionales

En muchas ciudades del país se están abriendo nuevas convocatorias laborales para técnicos, tecnólogos y profesionales, con oportunidades que van más allá de lo operativo: roles en gestión, logística, análisis de datos, asistencia técnica, soporte administrativo, etc. Algunas de estas ofertas provienen de entidades públicas que buscan reforzar sus equipos con personal especializado.

¿Cómo aplicar?

Aplicar a estas vacantes es más fácil de lo que parece. El primer paso es ingresar a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Desde allí podrá crear su perfil gratuito, cargar su hoja de vida y postularse en minutos a los cargos que mejor se ajusten a su experiencia o nivel de formación.

Antes de enviar su aplicación, asegúrese de que su hoja de vida esté actualizada y bien redactada. Use palabras clave que coincidan con el puesto (por ejemplo, “técnico en mantenimiento”, “asistente contable”, “analista comercial”), revise la ortografía y adjunte certificados o cursos recientes. Esto no solo mejora su perfil, sino que aumenta sus posibilidades de pasar los filtros automáticos de las plataformas de selección.

Técnico mecánico Medellín

Salario a convenir

Se encuentra abierta la convocatoria para un técnico mecánico calificado que desee unirse al equipo en el sector de la construcción. En el rol de mecánico de mantenimiento, será responsable de asegurar el óptimo funcionamiento de la maquinaria de construcción.

Se busca un especialista en equipos mecánicos comprometido y con experiencia, que desee crecer en una empresa que valora el desarrollo profesional y la innovación.

Se requiere contar con al menos dos años de experiencia en el mantenimiento de maquinaria pesada y tener una marcada vocación por la mecánica.

Responsabilidades:

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria de construcción.

Diagnosticar y solucionar fallos mecánicos en equipos.

Llevar a cabo inspecciones técnicas regulares.

Colaborar con el equipo para mejorar procesos de mantenimiento.

Mantener registros detallados de las reparaciones realizadas.

Requerimientos:

Técnico en mecánica o carrera afín.

Experiencia mínima de 2 años en mantenimiento de maquinaria.

Conocimiento en equipos del sector construcción.

Habilidad para diagnosticar y reparar fallos mecánicos.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

Técnico biomédico Cartagena

Salario: 1.800.000

Reconocido hospital en la ciudad de Cartagena busca un técnico biomédico comprometido con la excelencia y el servicio. Como parte fundamental del equipo, será responsable de asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos médicos.

Responsabilidades:

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos.

Efectuar rondas diarias para verificar el estado y funcionamiento de los equipos médico-quirúrgicos.

Diligenciar formatos de rondas diarias por los diferentes servicios.

Proporcionar soporte técnico a los equipos médicos cuando sea necesario.

Requerimientos:

Técnico/ Tecnólogo en equipos biomédicos.

Un año de experiencia en el sector salud.

Habilidades en comunicación asertiva vocación de servicios y trabajo en equipo

Habilidades técnicas:

Mantenimiento preventivo

Reparación de equipos

Técnico electromecánico Bogotá

Salario; 2.083.000

Importante empresa del sector metalmecánico requiere técnico electromecánico con amplia experiencia en conexiones eléctricas, audio y video; una persona apasionada por su labor y comprometida con la calidad.

Cargo: técnico electromecánico automotriz.

Funciones: encargado del sistema de audio y video de los autobuses.

Experiencia: mínima de seis meses como electromecánico automotriz, con conocimientos certificables en conexiones eléctricas, audio y video.

Condiciones laborales:

Salario: $2.083.000 + horas extras + recargos nocturnos + todas las prestaciones de ley + ruta y casino.

Horario: lunes a viernes de 6:00 a.m. a 3:45 p.m. y de 8:00 p.m. a 6:00 a.m.

Disponibilidad de algunos sábados en temporada de alta producción.

Técnico electromecánico Bogotá

Salario: 1.800.000 a 2.200.000

La empresa Amoblando Pullman requiere técnico electromecánico, tecnólogo o profesional en mecánica industrial o afines.

Salario: $1.423.500 + $450.000 de bono de alimentación + todas las prestaciones de ley.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados hasta la 1:20 p.m.

Experiencia:

1 año de experiencia

Conocimientos en soldadura.

Conocimientos en electricidad.

Curso de alturas vigente.

Capacidad para realizar mantenimiento preventivo y correctivo en maquinaria.

Conocimiento para desarrollar y poner a punto nuevos equipos o proyectos.

Uso adecuado de herramientas y equipos relacionados con el área.

Se ofrece:

Contrato estable y todas las prestaciones de ley.

Bonificación de alimentación.

Ambiente laboral respetuoso y colaborativo.

Oportunidades de crecimiento y aprendizaje continuo.

Profesional contable Bogotá, D.C.

Salario: 5.535.800

Compensar se encuentra en la búsqueda de un profesional en gestión contable y administrativa que desee integrarse a un equipo comprometido con la excelencia.

Se requiere una persona con experiencia en la elaboración de informes, reportes y estados financieros, que garantice la confiabilidad de la información y el cumplimiento de los lineamientos contables y normativos. Este rol será fundamental para apoyar procesos de control interno, acompañar proyectos estratégicos y fortalecer la comunicación con diferentes áreas y actores externos.

Formación académica: Profesional graduado en Contaduría Pública.

Experiencia laboral: mínimo tres años de experiencia en generación de informes, reportes y estados financieros en organizaciones del sector alimentos.

Cargo: Profesional contable.

Tipo de contrato: Por obra o labor.

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar de trabajo: Sede principal Compensar, Av. Carrera 68 # 49A – 47.

Salario: $5.535.800 + prestaciones de ley + beneficios Compensar.

Enfermero profesional Medellín

Salario: 5.891.810

Se requiere un enfermero profesional para formar parte de una institución comprometida con la excelencia en atención en salud.

El profesional será responsable de supervisar y controlar las actividades asistenciales y administrativas del servicio asignado, trabajando de la mano con auxiliares de enfermería para garantizar el cumplimiento de protocolos y la consecución de los objetivos institucionales.

Además, gestionará de manera integral el proceso de atención, promoviendo acciones individualizadas e inclusivas desde una perspectiva biopsicosocial, y coordinando la asistencia multidisciplinaria para mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en los recursos.

Responsabilidades:

Supervisar y controlar actividades asistenciales y administrativas de auxiliares de enfermería.

Asegurar el cumplimiento de guías y protocolos en el servicio asignado.

Gestionar el proceso de atención con un enfoque integral y biopsicosocial.

Coordinar la asistencia multidisciplinaria para un control eficaz de patologías.

Contribuir al logro de objetivos institucionales en salud.

Mejorar la calidad del servicio mediante la relación coste-efectividad.

Requerimientos: