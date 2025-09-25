Convocatorias laborales activas con sueldos de hasta $5 millones

Las oportunidades laborales en Colombia siguen creciendo y hoy diferentes compañías tienen abiertas convocatorias con sueldos de hasta $5 millones.

Más allá de la remuneración, estos trabajos representan la posibilidad de vincularse a empresas que ofrecen estabilidad, beneficios prestacionales y proyección de carrera. Algunas incluso incluyen procesos de formación y capacitación para fortalecer las competencias de los nuevos colaboradores.

La postulación es gratuita, rápida y 100 % virtual a través de Semana Empleos, plataforma que conecta a candidatos con más de 110.000 vacantes activas a nivel nacional.

Si está buscando un empleo bien remunerado y con opciones de crecimiento, esta puede ser la oportunidad ideal. A continuación, encontrará algunas de las convocatorias más destacadas con sueldos de hasta $5 millones, junto con el enlace directo para aplicar.

Analista de riesgo financiero Medellín

Salario: $ 4.206.000

Una reconocida entidad financiera busca analista de riesgo en el sector financiero. En este rol como especialista en gestión de riesgos, la persona seleccionada será responsable de la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de tasa de interés del libro bancario y otros riesgos asociados al sistema integral de administración. Se trabajará junto a un equipo dinámico y se contribuirá al desarrollo de estrategias para mitigar riesgos que impactan directamente en la rentabilidad de la entidad.

Responsabilidades:

Identificar y analizar riesgos de tasa de interés y otros riesgos financieros.

Monitorear el sistema integral de administración de riesgos.

Desarrollar estrategias para mitigar riesgos financieros.

Colaborar con otros equipos para implementar medidas de control de riesgos.

Preparar informes de riesgos para la alta gerencia.

Requerimientos:

Título profesional en áreas administrativas financieras ciencias económicas o ingeniería industrial.

Mínimo 2 años de experiencia en gestión de riesgos en el sector financiero.

Conocimiento de la normatividad de la SFC y sistemas de administración de mercado crédito o liquidez.

Dominio intermedio de Excel y bases de datos.

Experiencia deseable con Knime Python o R.

Especialista en planeación financiera y presupuestos Bogotá

Salario a convenir

Una destacada empresa del sector agricultor se encuentra en la búsqueda de un especialista en planeación financiera y presupuestos en Bogotá. La organización cree que juntos se hacen realidad los resultados. Si la persona cuenta con un alto nivel de análisis financiero y experiencia en presupuestación, se le invita a ser parte del equipo.

Se ofrece un entorno donde sus ideas transforman y cada día representa una oportunidad para innovar. El contrato es a término indefinido, con horarios flexibles y beneficios que incluyen tarifas especiales en complejos turísticos, acceso a gimnasio y convenios para planes de salud y seguros.

Responsabilidades:

Realizar análisis financieros detallados para apoyar la toma de decisiones gerenciales.

Preparar y controlar los presupuestos de las diversas áreas organizacionales.

Generar recomendaciones estratégicas con base en los análisis financieros realizados.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.

Posgrado en Finanzas o áreas afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles similares al de especialista financiero.

Dominio del idioma inglés nivel C1.

Manejo avanzado de SAP Google Workspace y Excel.

Coordinador de mantenimiento de maquinaria y equipos Itagüí

Salario: $ 5.000.000

Se requiere ingeniero mecánico, mecatrónico o un profesional afín con más de 3 años de experiencia en los sectores de construcción o minería para ocupar el cargo de coordinador de equipos de maquinaria amarilla y línea blanca. Se busca una persona con habilidades en supervisión de flota y gestión de mantenimiento que garantice el pleno funcionamiento de los equipos. Se valora el conocimiento técnico y la capacidad para gestionar equipos y proveedores de manera eficiente.

Responsabilidades:

Planificar y controlar el cronograma de mantenimiento correctivo de maquinarias

Hacer seguimiento al funcionamiento de equipos y vehículos en campo

Supervisar al personal de mantenimiento asignado

Gestionar compras de repuestos y reparaciones necesarias

Contratar y evaluar proveedores analizando costos de reparación

Asegurar la preservación de equipos menores y herramientas eléctricas

Medico general extramural - Yumbo

Salario: $ 5.634.485

Viva 1a IPS busca médico general para su equipo de trabajo, con experiencia de 1 año en atención extramural manejando programas de promoción y mantenimiento de la salud (PYM).

Requisitos:

Es indispensable que la persona cuente con:

Inscripción al MIPRES con el objeto de poder prescribir medicamentos no POS.

Inscripción a ReTHUS.

Esquema de vacunación completo y al día (Hepatitis A y B, Influenza, Triple Viral, Pertusis o tosferina, varicela).

Certificado de AIEPI - IAMI y formación en protocolo para manejo de víctimas en violencia sexual.

Información de la vacante:

Cargo: médico general

Horario: lunes a sábados - Tiempo completo

Salario: $4.673.160

Contrato: obra o labor + todas las prestaciones de ley.

Ciudad: Yumbo, Valle del cauca.

Gestor(a) nacional producto MP Cali

Salario: $ 4.400.000 a $ 4.600.000

El Grupo Coomeva, reconocido como uno de los mejores ambientes laborales según Great Place to Work, busca gestor(a) nacional de producto MP en la ciudad de Cali.

La persona seleccionada será responsable de gestionar las actividades relacionadas con el diseño de nuevos productos y mejoras a programas existentes ante la Superintendencia Nacional de Salud, así como la radicación, implementación, seguimiento y análisis de la competencia.

Deberá garantizar de forma integral todos los contenidos relacionados con producto utilizados por las diferentes áreas de la compañía, asegurando que estén acordes con las definiciones de diseño de cada programa y adoptando las normas establecidas para el proceso y la medición del desempeño de las pólizas capitadas.

Requisitos y condiciones:

•Formación académica: Profesional en Administración de empresas, Ingeniería Industrial o afines, preferiblemente con especialización en Mercadeo.

•Experiencia: Mínima de dos (2) años en desarrollo de producto, áreas de mercadeo y análisis de competencia.

•Conocimientos específicos: Manejo avanzado paquete Office. Elaboración de gráficos, flujogramas y proyecciones. Normatividad legal en salud, investigación de mercados, gestión de la información, diseño de productos para servicios de salud y marketing de productos. Metodologías de mejoramiento continuo y metodologías para el análisis y resolución de problemas.

•Horario: lunes a viernes 7:30am – 5pm.

•Rango salarial: Entre $4.400.000 - $4.600.000.

Beneficios extralegales

Como colaborador tendrá la opción de escoger entre 25 productos diferentes, con una bolsa equivalente al 50% de su salario, la cual podrá utilizar en diferentes opciones “a la carta” como: Seguros de Vida y Accidentes, Primas Extralegales, Tarjetas de Alimentación o Gasolina, Auxilio de Estudio, Auxilio de Vivienda, Días Adicionales de descanso en tiempo, Medicina Prepagada, Plan Complementario Salud, Planes de Ahorro, entre otros.

Asociatividad

En el grupo Coomeva nuestros asociados y sus familias son nuestra razón de ser, por eso quienes nos vinculamos a una de las empresas del Grupo Coomeva, lo hacemos como colaboradores y también como asociados, para que vivamos el modelo Cooperativo y sus beneficios. Si aún no eres asociado/a, durante el proceso de contratación te estaremos contando todos los beneficios que tendrás como colaborador/a y a su vez como asociado/a.

Importante

El Grupo Coomeva se permite informar que nuestros procesos de selección son totalmente gratuitos. No se generan costos para el candidato por concepto de pruebas psicotécnicas, cursos o exámenes, ni otros rubros asociados al proceso. No se deje engañar por personas inescrupulosas que emiten falsa información.

Profesional planeación fiscal y consultoría Bogotá

Salario: $ 6.947.000

Objetivo general del cargo

Asegurar la respuesta legal oportuna de los requerimientos, emplazamientos, recursos de reconsideración, mandamientos de pago, citaciones a notificación, demandas (medios de control), entre otros asuntos tributarios por parte de la DIAN y/o autoridades territoriales tributarias del país, de acuerdo con las normas vigentes en los estatutos tributarios municipales y/o de carácter nacional.

Todo ello aplicando los beneficios tributarios y la estrategia fiscal correspondiente, con el fin de obtener beneficios y/o disminuir los riesgos en las cargas impositivas a cargo de la compañía.

Responsabilidades y funciones