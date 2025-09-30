Convocatorias laborales masivas con sueldos de hasta $5 millones

Septiembre marcó con fuerza en el mercado laboral colombiano: incluso finalizando, varias empresas están lanzando convocatorias masivas que ofrecen salarios de hasta $5 millones, una cifra que resulta especialmente atractiva en tiempos de tanta competencia por un buen empleo.

Se trata de procesos abiertos a distintos perfiles, desde cargos operativos hasta puestos de nivel profesional.

Lo más llamativo es que estas vacantes no se concentran en una sola ciudad, sino que abarcan diferentes regiones del país. Además, la mayoría de las convocatorias tienen procesos de selección ágiles, lo que aumenta las posibilidades de engancharse rápidamente si la hoja de vida está bien presentada y actualizada.

En Semana Empleos puede consultar estas y más de 110.000 ofertas vigentes en Colombia.

Y un consejo adicional: al aplicar en Magneto, use palabras clave relacionadas con la vacante y destaque competencias digitales o de liderazgo, pues los filtros automáticos de selección priorizan a los candidatos que cumplen con esos requisitos.

Coordinador de laboratorio de innovación educativa Medellín

Salario a convenir

La Corporación Parque Explora está en búsqueda de un coordinador de laboratorio de innovación educativa comprometido con el desarrollo y proyección del laboratorio I+D+i. Se requiere un profesional con formación de posgrado en cualquier área del conocimiento, con experiencia en innovación educativa o cultural y en el desarrollo en laboratorios I+D+i de educación y/o aprendizaje. Debe contar con alta capacidad creativa, de liderazgo y de ejecución.

Requerimientos:

Posgrado en cualquier área del conocimiento.

Experiencia en innovación educativa o cultural y desarrollo en laboratorios I+D+i de educación y/o aprendizaje

Experiencia en Liderazgo de equipos

Capacidad creativa y de innovación.

Mecánico automotriz Cali

Salario: $ 1.650.000 a $ 2.500.000

AutoMás está en búsqueda de un mecánico automotriz. Se requiere una persona apasionada por el mundo automotriz, residente en Cali, para unirse a la compañía líder en diagnósticos vehiculares en Colombia.

Cargo: mecánico automotriz

Ubicación: Cali

Tipo de contrato: término indefinido

Salario: entre $ 1.650.000 y $ 2.500.000 + prestaciones de ley

Horario: turnos rotativos de 8 horas

Jornada laboral: lunes a sábado, entre las 6:00 a. m. y 7:00 p. m.

Responsabilidades

:• Toma de improntas.

• Inspección de vehículos para asegurabilidad.

• Peritaje de vehículos.

La empresa cuenta con más de 18 años de experiencia, presencia en 56 ciudades y un equipo de más de 800 colaboradores. Ofrece estabilidad laboral, un ambiente profesional y oportunidades reales de crecimiento personal y profesional.

Patronista de ropa interior Medellín

Salario: $ 3.835.000

Job&talent busca un patronista de ropa interior para unirse a su equipo. Se requiere una persona apasionada y comprometida que aporte ideas, habilidades y talentos únicos en proyectos innovadores del sector.

Responsabilidades:

Patronaje de ropa interior

Apoyo al diseño de ropa interior

Patronaje de Brassier indispensable

Moldería

Salario: $3.835.000 + prestaciones de ley

Formación académica: Técnico, tecnólogo, o profesional en patronaje o en Diseño de modas

Experiencia: de al menos 3 años en sector.

Jornada laboral: de lunes a viernes

Ubicación: Barrio Caribe

Asesor comercial financiero con moto Barbosa

Salario: $ 1.800.000 a $ 3.000.000

Se buscan asesores comerciales para el sector financiero que cuenten con moto propia. La vacante está disponible en oficinas ubicadas en Itagüí, Centro, Poblado, Barbosa, Envigado o Caldas, de acuerdo con la preferencia del candidato.

Responsabilidades:

Realizar asesorías comerciales y cierres efectivos de ventas.

Presentar y promover el portafolio de servicios financieros a clientes potenciales.

Cumplir y superar los presupuestos de ventas establecidos.

Llevar a cabo apertura de mercados y realizar mercadeo en frío.

Visitar clientes para ofrecer servicios financieros y asesorías.

Gestionar y mantener relaciones con los clientes actuales y potenciales.

Requerimientos:

Bachiller técnico o tecnólogo en áreas afines.

Experiencia mínima de 6 meses en ventas o servicio al cliente.

Poseer medio de transporte propio (moto) para visitas comerciales.

Conocimientos en asesoría comercial y cierre de ventas.

Habilidad para cumplir presupuestos y objetivos de ventas.

Manejo intermedio de herramientas de Office.

Coordinador de inventario Tocancipá

Salario: $ 1.971.000

Una empresa dedicada a soluciones logísticas y fabricación de estibas está en búsqueda de un coordinador de inventario en Tocancipá.

Requisitos:

Técnico o tecnólogo en logística, administración o afines, con experiencia mínima de 1 año en manejo de inventarios, planificación y ejecución de inventarios físicos.

Funciones principales a desempeñar:

Gestión y control de inventarios.

Optimización de stock.

Planificación y ejecución de inventarios físicos.

Envío de cumplidos.

Control de entradas y salidas.

Condiciones laborales

Contrato a término INDEFINIDO directo con la empresa

Salario $1,971,000 + Auxilio de transporte y prestaciones de ley.

Día 31 REMUNERADO en los meses que aplique.

Horarios: lunes a sábados.

Administrador/Jefe de tienda Studio F Medellín

Salario: $ 2.100.000

Studio F está en búsqueda de un administrador o jefe de tienda para liderar equipos en el canal retail moda en Medellín.

Responsabilidades:

Gestionar el equipo de ventas de la tienda.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos e indicadores de ventas.

Brindar una excelente atención al cliente.

Coordinar la recepción y organización del inventario.

Implementar estrategias de visual merchandising.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año liderando equipos en el canal RETAIL MODA.

Habilidad para manejar indicadores de ventas y desempeño.

Excelentes habilidades comunicativas y de liderazgo.

Pasión por la moda y las ventas.

Condiciones laborales

Salario básico 2.100.000 + comisiones prestacionales por cumplimiento de presupuesto

Horarios rotativos de centro comercial

Trabajo de domingo a domingo con un día compensatorio a la semana

Contrato directo con la marca, plan carrera, oportunidades de desarrollo y crecimiento interno

Planes de beneficios como: dos días adicionales de vacaciones, descuentos con la marca y fondo de empleados, entre otros.

