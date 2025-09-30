Convocatorias masivas en todo el país: trabajo formal

En medio de la búsqueda constante de estabilidad, septiembre trae buenas noticias para miles de colombianos: distintas empresas están abriendo convocatorias masivas en varias regiones del país, ofreciendo empleo formal con todas las prestaciones de ley.

Estas oportunidades se convierten en una puerta para quienes desean crecer laboralmente sin perder seguridad.

Si quiere aplicar a estas y a más de 110.000 ofertas vigentes, visite Semana Empleos y postúlese a través de Magneto.

Para destacar entre tantos aspirantes, actualice su hoja de vida resaltando logros concretos y adapte la descripción de su perfil a la vacante deseada: pequeños ajustes pueden marcar la diferencia y acercarlo al empleo formal que está buscando.

Auxiliar administrativo/a (Nómina)

Salario: $ 2.850.073

La Universidad EAFIT se encuentra en búsqueda de auxiliar administrativo/a, quien se encargará de apoyar la gestión operativa y administrativa del proceso de nómina mediante el registro, conciliación, control y reporte de novedades, deducciones y beneficios, de acuerdo con lineamientos institucionales, para asegurar la calidad de la información y el cumplimiento oportuno de las obligaciones legales y de la universidad.

Principales responsabilidades:

·Registrar y revisar las novedades de nómina (deducciones y conciliaciones internas)

·Realizar conciliaciones con entidades externas (fondos, bancos, aseguradoras, terceros).

·Gestionar y controlar bonificaciones y descuentos de AFC y pensiones voluntarias.

·Validar la capacidad de endeudamiento del personal.

·Consolidar y elaborar reportes de pagos de libranzas y otros compromisos.

·Administrar y operar los aplicativos de Sibyc y Bonificaciones.

·Consolidar y entregar reportes solicitados por las dependencias.

·Gestionar y conciliar créditos de vivienda (desembolsos y conciliación).

· Aplicar lineamientos de gestión de calidad en los procesos de nómina.

Perfil

Técnico o tecnólogo en áreas administrativas, contables o afines.

Contar con 1 a 2 años en procesos operativos de nómina conciliaciones o áreas contables/financieras.

Conocimientos:

Procesos de nómina, deducciones.

Deseable manejo de aplicativos y liquidación de nómina.

Excel intermedio (tablas dinámicas, conciliaciones, reportes).

Contrato: a término fijo.

Parrillero con o sin experiencia octubre Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.800.000

Reconocida cadena de restaurantes de comida mexicana invita a unirse como planchero parrillero. Se buscan personas entusiastas, con o sin experiencia, para formar parte de un equipo dinámico.

En este rol, la persona será responsable de preparar platillos en la parrilla, asegurando la calidad y presentación que caracteriza a la empresa. Se ofrece contrato por obra o labor con salario de 1 SMMLV, prestaciones legales y bonificaciones adicionales.

Responsabilidades:

Preparar alimentos en la parrilla según los estándares de la empresa.

Mantener la limpieza y el orden en el área de trabajo.

Cumplir con las normativas de seguridad alimentaria.

Colaborar con el equipo de cocina para asegurar un servicio eficiente.

Apoyar en otras tareas de cocina según sea necesario.

Requerimientos:

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con un día de descanso entre semana.

Residencia en localidades como Suba Engativá Usaquén Chapinero o Barrios Unidos.

No estar estudiando actualmente.

Habilidades básicas de lectoescritura.

Auxiliar fábrica de pagos Bogotá

Salario a convenir

En Fiduciaria de Occidente, institución financiera líder, se busca auxiliar de conciliaciones para unirse al equipo. La persona seleccionada será responsable de asistir en la gestión de conciliaciones bancarias, garantizando la precisión y consistencia de los registros financieros.

Es una oportunidad excepcional para quienes desean iniciar o consolidar su carrera en el sector financiero, especialmente en la administración y gestión de conciliaciones.

Responsabilidades:

Asistir en la gestión de conciliaciones bancarias diarias.

Verificar y asegurar la precisión de los registros financieros.

Colaborar con otros departamentos para resolver discrepancias.

Preparar reportes financieros relacionados con conciliaciones.

Mantener una comunicación efectiva con el equipo financiero.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en conciliaciones bancarias.

Conocimiento intermedio de Excel.

Atención al detalle y habilidades analíticas.

Capacidad de trabajar de forma independiente y en equipo.

Habilidades de comunicación efectiva.

Administrador de inversiones Md (Trader) Bogotá

Salario: $ 7.000.000 a $ 7.500.000

El Banco de Occidente está en búsqueda de administrador de inversiones MD para unirse al equipo en Bogotá.

Este puesto representa una oportunidad destacada para quienes desean crecer en el sector financiero, con un ambiente dinámico y un equipo comprometido con la excelencia.

Responsabilidades:

Gestionar base de clientes del sector real, con el fin de brindar asesoría para la cobertura de riesgos cambiarios, de tasa de interés y alternativas de inversión a través de la promoción de los productos como; Spot, forex, forward, opciones, swaps (Ccs, IRS), alcanzando las metas y objetivos de la tesorería.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 4 años en el sector financiero

Capacidad de negociación y habilidades comerciales

Certificaciones de AMV vigentes: Operador Básico, Derivados y Divisas

Líder de cocina, gastronómico, restaurante Medellín

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.400.000

Empresa especializada en la creación de experiencias culinarias únicas y en la elaboración de alimentos artesanales 100% naturales, está en búsqueda de un líder de producción de restaurante para dirigir, planificar y supervisar sus procesos de producción de pastas y repostería fina.

Responsabilidades:

Dirigir y supervisar el proceso de producción de alimentos.

Planificar la producción para cumplir con los tiempos de entrega.

Controlar los inventarios de materias primas y productos.

Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad e inocuidad.

Reducir los reclamos mediante la mejora continua de procesos.

Garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable al sector.

Requerimientos:

Título tecnológico o profesional en Ingeniería de Alimentos Gastronomía o afines.

Experiencia mínima de 3 años en producción de alimentos.

Conocimiento en gestión de calidad e inocuidad alimentaria.

Habilidades de liderazgo y dirección de equipos.

Capacidad para manejar múltiples tareas y prioridades.

Asistente contable Medellín

Salario: $ 2.023.500

Importante empresa se encuentra en la búsqueda de un asistente contable.

Su principal objetivo será el de garantizar el registro correcto y oportuno de la información contable relacionada con compras de inventarios y gastos.

Responsabilidades

Asegurar el registro correcto y oportuno de las compras de inventarios.

Asegurar el registro correcto y oportuno de facturas de gastos.

Asegurar un cierre contable, preciso y oportuno

Garantizar la integración del SIG en la cultura y las operaciones de la organización.

Competencias

Excel nivel intermedio

Conocimiento de Herramientas Office

Manejo ERP y Herramientas de Internet

2 años de experiencia general y 1 año en áreas especificas

Salario inicial: 2.036.000 incluye Aux. de transporte, Almuerzo y Mercado mes

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5 p.m.

Operario de revisión y empaque

Salario: $ 1.500.980

¿Le gustaría formar parte de un equipo comprometido con la calidad y la excelencia en la producción? ¡Esta es su oportunidad! Se está en busca de un operario de revisión y empaque dedicado y detallista para unirse a empresa líder en el sector.

Se valora a las personas que se preocupan por los detalles, les apasiona trabajar en equipo y buscan siempre mejorar. El ambiente laboral es amigable, seguro y enfocado en el respeto mutuo y el desarrollo personal.

Horarios: rotativos

Responsabilidades:

Revisar productos según especificaciones.

Separar productos conformes de no conformes.

Clasificar productos no conformes por defecto detectado.

Solicitar muestra aprobada al supervisor para productos especiales.

Armar cajas para empaque.

Desgranar producto troquelado.

Empacar producto terminado en bolsas y cajas según especificaciones.

Ubicar producto al final del turno en sitio indicado.

Sellar cajas y estibarlas correctamente.

Llevar retal y productos no conformes a zona de molido.

Requerimientos: