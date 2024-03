¿Cuáles son los subsidios de vivienda vigentes en Colombia en 2024?

En Colombia, los subsidios de vivienda han acercado esa posibilidad a familias que, por el nivel de sus ingresos, no pueden costear las cuotas o una vivienda tan cara de contado. Por ello, estos beneficios permiten que las cuotas puedan ser mas cómodas y que puedan pagar el inmueble en un menor tiempo.

Subsidios de vivienda en Colombia: estos son los disponibles en 2024

Tenga en cuenta que algunos de los beneficios requieren que el beneficiario cumpla requisitos como cierto nivel de ingresos, que cuente con un hogar o que tenga la capacidad crediticia para que un banco pueda otorgarle el crédito. Es decir, en algunos casos no puede tener un reporte negativo en una central de riesgo.

Subsidio de ‘Mi Casa Ya’

Tenga en cuenta que no debe ser propietario de vivienda y no debe haber recibido subsidio de vivienda o cobertura anteriormente. En caso de cumplir con estos requisitos, su crédito hipotecario o leasing habitacional se tramitará con el establecimiento de crédito o entidad de economía solidaria.

Subsidio Tasa Frech

Aunque este subsidio no otorga una suma de dinero, lo cierto es que si ofrece una cobertura de la tasa de interés y para la adquisición de vivienda de interés social (VIS). La cobertura puede variar entre el 0,3% y el 0,5%, lo que permite reducir el valor de la cuota. El monto del beneficio depende netamente del valor de la vivienda.

Para acceder al beneficio, tenga en cuenta que no debe tener ingresos superiores a los cuatro salarios mínimos, no debe ser propietario de ninguna vivienda en el país, nunca haber figurado como titular en una escritura y no haber recibido un subsidio gubernamental.