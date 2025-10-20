El auge del talento técnico: empresas pagan sueldos más altos que a profesionales

Durante años se pensó que solo los títulos universitarios abrían las puertas a los mejores salarios. Sin embargo, esa tendencia está cambiando en Colombia.

Ahora son más las empresas que están apostándole al talento técnico, reconociendo su experiencia práctica y su capacidad para resolver problemas reales con rapidez y precisión.

En sectores como tecnología, manufactura, logística, energía o mantenimiento industrial, los técnicos están ganando incluso más que algunos profesionales.

Este fenómeno tiene explicación: las compañías necesitan personal altamente calificado, pero con habilidades aplicadas, operativas y específicas.

Además, la formación técnica se actualiza más rápido frente a las necesidades del mercado, lo que la hace muy atractiva para los empleadores.

Si tiene formación técnica o tecnológica, este es su momento. Ingrese a Semana Empleos, donde hay más de 110.000 ofertas activas en todo el país, muchas de ellas dirigidas a perfiles técnicos.

Revise que su hoja de vida resalte sus certificaciones, cursos recientes y logros concretos en campo. Un tip adicional: incluya palabras clave del sector (como “mantenimiento”, “operaciones”, “automatización” o “soporte técnico”) para pasar los filtros digitales y atraer la atención de los reclutadores.

Vacantes disponibles

Técnico o tecnólogo en soporte técnico Bogotá

Salario: 2.000.000

Como técnico de soporte, será responsable de garantizar que los clientes y sus sistemas funcionen de manera óptima, brindando asistencia técnica tanto en sitio como de forma remota. Se valora la dedicación al servicio y la capacidad de gestionar y resolver problemas de manera eficiente.

Si es un especialista en mantenimiento con habilidades de comunicación y está listo para enfrentar nuevos desafíos, ¡este puesto puede ser para usted! La empresa se destaca por ofrecer un ambiente de trabajo colaborativo y oportunidades para el desarrollo profesional.

Responsabilidades:

Brindar soporte técnico a usuarios finales en diferentes ubicaciones.

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.

Gestionar incidencias y resolver problemas técnicos en tiempo y forma.

Asistir en la configuración e instalación de hardware y software.

Documentar procedimientos y soluciones para futuras referencias.

Requerimientos:

Título técnico o tecnólogo en sistemas o afines.

Experiencia mínima de 6 meses en soporte técnico.

Capacidad para trabajar en diferentes ubicaciones y de forma remota.

Conocimientos de hardware y software.

Excelente habilidad de comunicación y servicio al cliente.

Constante aprendizaje.

Técnico de mantenimiento Cartagena

Salario: 2.650.000

Como técnico en mantenimiento locativo, será el encargado de asegurar que las instalaciones estén en óptimas condiciones. Su principal responsabilidad será realizar actividades de mantenimiento y efectuar reparaciones locativas, garantizando un ambiente seguro y funcional.

Poseer formación académica en mantenimiento es esencial para poder ejecutar estas tareas de forma eficiente y eficaz. Trabajará en un entorno dinámico, con turnos rotativos, lo que le permitirá desarrollar habilidades de adaptación y gestión del tiempo.

Tipo contrato: obra labor.

Nivel de estudios requerido: técnico

Técnico en refrigeración Sopo

Salario: 2.550.000 a 2.750.000

Importante empresa del sector de grandes superficies requiere para su equipo de trabajo técnico certificado en refrigeración, personal técnicos tecnólogos o profesionales con conocimiento en maquinaria industrial operario que cuente con experiencia en mantenimiento en neveras, refrigeradores industriales o aires acondicionados que tenga disponibilidad para hacer recorrido en los sectores de Sopo Cundinamarca.

Conocimiento en:

Aires acondicionados industriales.

Calderas.

Neveras.

Técnico de soporte Pereira

Soporte: 2.894.000

Gracias a su nivel de servicio logrará atender y dar solución efectiva a los requerimientos relacionados con incidentes o peticiones de servicios de TI, asegurando la prestación del servicio de manera oportuna, confiable y eficiente, de acuerdo con los niveles de servicio establecido.

Perfil

Ser técnico o tecnólogo en sistemas, informática, electrónica, telecomunicaciones o afines.

Contar con 2 años de experiencia si eres Técnico o 1 año de experiencia si eres tecnólogo.

Contar con experiencia en mesa de servicio y soporte en sitio (Nivel 1).

Contar con conocimientos en sistemas operativos Windows y cableado estructurado.

Horarios

No estudiantes:

Turnos rotativos de domingo a domingo de 6 a.m. a 2 p.m. o 2 p.m. a 10 p.m., Turnos intermedios ocasionales de 10 a.m. a 7 p.m. En la mesa de servicio tienen un turno de 10 p.m. a 6 a.m., 1 semana cada 2 mes y medio.

Estudiantes:

En soporte en sitio la persona de soporte tendría un horario de 6 a.m. a 2 p.m. En mesa de servicio tendría turnos de 6 a.m. a 2 p.m. y de 7 a.m. a 4 p.m. 8 a.m. a 5 p.m. de domingo a domingo. Pueden descansar máximo 2 domingos al mes.

Técnico instalador en el sector de construcción en Medellín

Salario: 2.989.000

Importante empresa requiere de un técnico instalador para unirse a su equipo. Si tiene experiencia en gestión comercial externa y disfruta el contacto directo con clientes, esta oportunidad es para usted.

Requisitos del cargo:

Formación académica: técnico o tecnólogo en construcción, obra civil, arquitectura.

Experiencia: mínimo (2) años de experiencia en atención al cliente, instalando material sanitario, realizando servicio técnico y cumpliendo ruteros e indicadores.

Contar con licencia C1.

Disponibilidad para viajar a diferentes municipios de Antioquia.

Responsabilidades principales:

Ofrecer asesoría técnica a clientes de los diferentes canales de venta.

Acompañamiento posventa en instalación de pisos y sanitarios.

Atender PQRS de clientes.

Participar en los procesos de venta a canal constructor.

Se ofrece: