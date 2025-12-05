Suscribirse

El empleo se reactiva: más de 200 mil oportunidades disponibles esta semana

Vacantes abiertas para diversos perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

5 de diciembre de 2025, 9:04 p. m.
Empleo en Colombia: estas son las tendencias para 2025
Postulaciones abiertas sin costo | Foto: Istock

Las organizaciones están priorizando habilidades blandas como la comunicación asertiva, la adaptabilidad y el trabajo en equipo. La puntualidad en los procesos, la preparación para entrevistas y la actualización constante del perfil profesional también son clave para avanzar en las distintas etapas de selección. Cuidar estos detalles puede marcar la diferencia y aumentar las posibilidades de ser contratado.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades laborales más relevantes.

Colsubsidio acaba de publicar varias oportunidades laborales en Colombia a través de la página de Magneto.
Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. | Foto: Stock

Analista administrativo y financiero – Bogotá

Empresa: Bimbo de Colombia

Salario: 2.701.000

El propósito del cargo es apoyar al administrador del centro de ventas en la ejecución de controles y actividades relacionadas con el manejo responsable de los recursos de la compañía.

Responsabilidades:

  • Realizar la liquidación diaria de rutas, conciliando efectivo, facturas y notas crédito.
  • Validar cargues, devoluciones y documentos de clientes de crédito.
  • Registrar y pagar gastos operativos, viáticos y vales de caja, asegurando el cumplimiento de políticas internas.
  • Atender notas contables y dar soporte a los procesos de cierre diario y conciliaciones.
  • Apoyar el control de inventarios de producto terminado en CV y vehículos, de acuerdo con la frecuencia establecida.

Requerimientos:

  • Formación académica: tecnólogo o profesional en Administración de Empresas, Contaduría Pública o carreras afines.
  • Experiencia: Mínimo 2 años en cargos administrativos o financieros, con manejo de procesos de liquidación, distribución o control.
  • Conocimientos: Manejo intermedio de Office (Excel) y nociones básicas de conciliaciones contables.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Operador logístico – Soacha

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

En este rol dinámico será responsable de ejecutar todas las labores operacionales y administrativas relacionadas con el recibo, alistamiento y despacho de mercancías.

Responsabilidades:

  • Ejecutar labores de recibo de mercancía.
  • Realizar el alistamiento de productos para despacho.
  • Coordinar el despacho eficiente de mercancías.
  • Asegurar el cumplimiento de políticas y normas operativas.
  • Garantizar la seguridad en el lugar de trabajo.
  • Optimizar la experiencia de compra del cliente.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en logística o carreras afines.
  • Experiencia previa como operador o encargado de logística.
  • Conocimiento de normas de salud y seguridad en el trabajo.
  • Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.
  • Orientación al detalle y calidad.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Múltiples empresas buscan profesionales administrativos y financieros: postúlese aquí

Docente psicología clínica – Medellín

Empresa: Fundación Universitaria María Cano

Salario: A convenir

En la Fundación Universitaria María Cano, sede Medellín, buscan para el equipo académico una persona profesional en el área de Psicología, donde podrá aportar su experiencia y conocimientos en el área clínica, así mismo que comparta la pasión por la docencia, la investigación y la proyección social.

Responsabilidades:

  • Impartir clases en el área de Psicología, enfocándose en el área de la Neuropsicología o la clínica.
  • Acompañar y guiar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y proyectos de investigación
  • Colaborar en proyectos de proyección social relacionados con el área.
  • Desarrollar e implementar actividades académicas complementarias.

Requerimientos:

  • Profesional en Psicología, con formación de maestría, preferiblemente doctorado en Psicología, Psicología Clínica y/o Neuropsicología.
  • Mínimo dos años de experiencia docente en educación superior.
  • Cinco años de experiencia profesional en el campo de Psicología.
  • Habilidad para diseñar e implementar programas de estudio.
  • Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos académicos.
  • Disponibilidad tiempo completo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Médico general – Manizales

Empresa: Viva 1A IPS

Salario: 4.411.080

Si es doctor en medicina general con experiencia en consulta externa y en la implementación de programas de promoción y mantenimiento de la salud, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Atender consulta externa y realizar diagnósticos efectivos.
  • Implementar y supervisar programas de promoción y mantenimiento de la salud (PYM).
  • Prescribir medicamentos no POS usando MIPRES.
  • Brindar atención médica en situaciones de violencia sexual siguiendo el protocolo AIEPI - IAMI.

Requerimientos:

  • Título profesional en Medicina.
  • Inscripción vigente en MIPRES para prescripción de medicamentos.
  • Registro en ReTHUS actualizado.
  • Esquema completo de vacunación al día (Hepatitis A y B Influenza Triple Viral Pertusis Varicela).
  • Certificado de AIEPI - IAMI.
  • Al menos 1 año de experiencia en consulta externa.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

