El empleo se reactiva: más de 200 mil oportunidades disponibles esta semana

Las organizaciones están priorizando habilidades blandas como la comunicación asertiva, la adaptabilidad y el trabajo en equipo. La puntualidad en los procesos, la preparación para entrevistas y la actualización constante del perfil profesional también son clave para avanzar en las distintas etapas de selección. Cuidar estos detalles puede marcar la diferencia y aumentar las posibilidades de ser contratado.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades laborales más relevantes.

Analista administrativo y financiero – Bogotá

Empresa: Bimbo de Colombia

Salario: 2.701.000

El propósito del cargo es apoyar al administrador del centro de ventas en la ejecución de controles y actividades relacionadas con el manejo responsable de los recursos de la compañía.

Responsabilidades:

Realizar la liquidación diaria de rutas, conciliando efectivo, facturas y notas crédito.

Validar cargues, devoluciones y documentos de clientes de crédito.

Registrar y pagar gastos operativos, viáticos y vales de caja, asegurando el cumplimiento de políticas internas.

Atender notas contables y dar soporte a los procesos de cierre diario y conciliaciones.

Apoyar el control de inventarios de producto terminado en CV y vehículos, de acuerdo con la frecuencia establecida.

Requerimientos:

Formación académica: tecnólogo o profesional en Administración de Empresas, Contaduría Pública o carreras afines.

Experiencia: Mínimo 2 años en cargos administrativos o financieros, con manejo de procesos de liquidación, distribución o control.

Conocimientos: Manejo intermedio de Office (Excel) y nociones básicas de conciliaciones contables.

Operador logístico – Soacha

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

En este rol dinámico será responsable de ejecutar todas las labores operacionales y administrativas relacionadas con el recibo, alistamiento y despacho de mercancías.

Responsabilidades:

Ejecutar labores de recibo de mercancía.

Realizar el alistamiento de productos para despacho.

Coordinar el despacho eficiente de mercancías.

Asegurar el cumplimiento de políticas y normas operativas.

Garantizar la seguridad en el lugar de trabajo.

Optimizar la experiencia de compra del cliente.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en logística o carreras afines.

Experiencia previa como operador o encargado de logística.

Conocimiento de normas de salud y seguridad en el trabajo.

Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Orientación al detalle y calidad.

Docente psicología clínica – Medellín

Empresa: Fundación Universitaria María Cano

Salario: A convenir

En la Fundación Universitaria María Cano, sede Medellín, buscan para el equipo académico una persona profesional en el área de Psicología, donde podrá aportar su experiencia y conocimientos en el área clínica, así mismo que comparta la pasión por la docencia, la investigación y la proyección social.

Responsabilidades:

Impartir clases en el área de Psicología, enfocándose en el área de la Neuropsicología o la clínica.

Acompañar y guiar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y proyectos de investigación

Colaborar en proyectos de proyección social relacionados con el área.

Desarrollar e implementar actividades académicas complementarias.

Requerimientos:

Profesional en Psicología, con formación de maestría, preferiblemente doctorado en Psicología, Psicología Clínica y/o Neuropsicología.

Mínimo dos años de experiencia docente en educación superior.

Cinco años de experiencia profesional en el campo de Psicología.

Habilidad para diseñar e implementar programas de estudio.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos académicos.

Disponibilidad tiempo completo.

Médico general – Manizales

Empresa: Viva 1A IPS

Salario: 4.411.080

Si es doctor en medicina general con experiencia en consulta externa y en la implementación de programas de promoción y mantenimiento de la salud, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Atender consulta externa y realizar diagnósticos efectivos.

Implementar y supervisar programas de promoción y mantenimiento de la salud (PYM).

Prescribir medicamentos no POS usando MIPRES.

Brindar atención médica en situaciones de violencia sexual siguiendo el protocolo AIEPI - IAMI.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina.

Inscripción vigente en MIPRES para prescripción de medicamentos.

Registro en ReTHUS actualizado.

Esquema completo de vacunación al día (Hepatitis A y B Influenza Triple Viral Pertusis Varicela).

Certificado de AIEPI - IAMI.

Al menos 1 año de experiencia en consulta externa.