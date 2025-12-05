Empleo
El empleo se reactiva: más de 200 mil oportunidades disponibles esta semana
Vacantes abiertas para diversos perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Las organizaciones están priorizando habilidades blandas como la comunicación asertiva, la adaptabilidad y el trabajo en equipo. La puntualidad en los procesos, la preparación para entrevistas y la actualización constante del perfil profesional también son clave para avanzar en las distintas etapas de selección. Cuidar estos detalles puede marcar la diferencia y aumentar las posibilidades de ser contratado.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades laborales más relevantes.
Analista administrativo y financiero – Bogotá
Empresa: Bimbo de Colombia
Salario: 2.701.000
El propósito del cargo es apoyar al administrador del centro de ventas en la ejecución de controles y actividades relacionadas con el manejo responsable de los recursos de la compañía.
Responsabilidades:
- Realizar la liquidación diaria de rutas, conciliando efectivo, facturas y notas crédito.
- Validar cargues, devoluciones y documentos de clientes de crédito.
- Registrar y pagar gastos operativos, viáticos y vales de caja, asegurando el cumplimiento de políticas internas.
- Atender notas contables y dar soporte a los procesos de cierre diario y conciliaciones.
- Apoyar el control de inventarios de producto terminado en CV y vehículos, de acuerdo con la frecuencia establecida.
Requerimientos:
- Formación académica: tecnólogo o profesional en Administración de Empresas, Contaduría Pública o carreras afines.
- Experiencia: Mínimo 2 años en cargos administrativos o financieros, con manejo de procesos de liquidación, distribución o control.
- Conocimientos: Manejo intermedio de Office (Excel) y nociones básicas de conciliaciones contables.
Operador logístico – Soacha
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
En este rol dinámico será responsable de ejecutar todas las labores operacionales y administrativas relacionadas con el recibo, alistamiento y despacho de mercancías.
Responsabilidades:
- Ejecutar labores de recibo de mercancía.
- Realizar el alistamiento de productos para despacho.
- Coordinar el despacho eficiente de mercancías.
- Asegurar el cumplimiento de políticas y normas operativas.
- Garantizar la seguridad en el lugar de trabajo.
- Optimizar la experiencia de compra del cliente.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en logística o carreras afines.
- Experiencia previa como operador o encargado de logística.
- Conocimiento de normas de salud y seguridad en el trabajo.
- Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.
- Orientación al detalle y calidad.
Docente psicología clínica – Medellín
Empresa: Fundación Universitaria María Cano
Salario: A convenir
En la Fundación Universitaria María Cano, sede Medellín, buscan para el equipo académico una persona profesional en el área de Psicología, donde podrá aportar su experiencia y conocimientos en el área clínica, así mismo que comparta la pasión por la docencia, la investigación y la proyección social.
Responsabilidades:
- Impartir clases en el área de Psicología, enfocándose en el área de la Neuropsicología o la clínica.
- Acompañar y guiar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y proyectos de investigación
- Colaborar en proyectos de proyección social relacionados con el área.
- Desarrollar e implementar actividades académicas complementarias.
Requerimientos:
- Profesional en Psicología, con formación de maestría, preferiblemente doctorado en Psicología, Psicología Clínica y/o Neuropsicología.
- Mínimo dos años de experiencia docente en educación superior.
- Cinco años de experiencia profesional en el campo de Psicología.
- Habilidad para diseñar e implementar programas de estudio.
- Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos académicos.
- Disponibilidad tiempo completo.
Médico general – Manizales
Empresa: Viva 1A IPS
Salario: 4.411.080
Si es doctor en medicina general con experiencia en consulta externa y en la implementación de programas de promoción y mantenimiento de la salud, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Atender consulta externa y realizar diagnósticos efectivos.
- Implementar y supervisar programas de promoción y mantenimiento de la salud (PYM).
- Prescribir medicamentos no POS usando MIPRES.
- Brindar atención médica en situaciones de violencia sexual siguiendo el protocolo AIEPI - IAMI.
Requerimientos:
- Título profesional en Medicina.
- Inscripción vigente en MIPRES para prescripción de medicamentos.
- Registro en ReTHUS actualizado.
- Esquema completo de vacunación al día (Hepatitis A y B Influenza Triple Viral Pertusis Varicela).
- Certificado de AIEPI - IAMI.
- Al menos 1 año de experiencia en consulta externa.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.