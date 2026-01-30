Hotel

El hotel que recibirá a Messi en Medellín: lujo, privacidad y tarifas de hasta 1.500 dólares por noche

El hotel combina lujo, sostenibilidad y privacidad, factores clave para la estadía del club norteamericano.

Javier Andrés Pineda Rangel

30 de enero de 2026, 7:28 p. m.
El hotel está ubicado en el sector de El Poblado, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Foto: Fotos: tomadas de Instagram Wake BioHotel
Wake BioHotel - Messi

Noticias Destacadas