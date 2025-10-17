EMPLEO
El sector logístico abre vacantes en todo el país: postúlese aquí
El sector logístico continúa consolidándose como uno de los más dinámicos y estratégicos del mercado laboral colombiano. Su crecimiento, impulsado por el comercio electrónico, la expansión del transporte de carga y la optimización de cadenas de suministro, ha generado nuevas oportunidades de empleo en distintas regiones del país.
Actualmente, empresas de transporte, distribución, almacenamiento y mensajería buscan talento para reforzar sus operaciones, ofreciendo vacantes tanto para cargos operativos como administrativos. Se requieren conductores, auxiliares logísticos, coordinadores de bodega, analistas de inventario y profesionales en gestión de operaciones, entre otros perfiles.
Este auge refleja la importancia de un sector que no se detiene y que, además, ofrece estabilidad, oportunidades de crecimiento y demanda constante de personal, incluso para quienes desean ingresar por primera vez al mercado laboral.
¿Cómo aplicar?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese a las ofertas de trabajo que le interesen. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Conductor – Bogotá D.C.
Empresa: Coéxito
Salario: 2.010.233
Como parte del equipo de logística, su misión será transportar mercancía garantizando su llegada en óptimas condiciones.
Responsabilidades:
- Transportar mercancía de manera segura y eficiente.
- Asegurar la entrega puntual a los clientes.
- Mantenimiento básico del vehículo asignado.
- Comunicación efectiva con el equipo de logística.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia mínima de 1 año manejando vehículos de al menos 5 toneladas.
- Licencia C2 vigente.
- Deseable certificación en transporte de mercancías peligrosas.
Auxiliar de bodega – Neiva
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: 1.423.500
Empresa del sector textil dedicada a la moda requiere para su equipo de trabajo un auxiliar de bodega para laborar durante temporada.
Responsabilidades:
- Cargue y descargue de mercancía.
- Organización y almacenamiento de productos.
- Apoyo en procesos logísticos y de distribución.
- Limpieza y mantenimiento del área de bodega.
- Manejo adecuado de estibas y empaques.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en cargos similares.
- Conocimiento en manipulación y traslado de cargas.
- Habilidades en trabajo en equipo, comunicación asertiva y buena organización.
Auxiliar operativo – Duitama
Empresa: OSTU
Salario: 1.423.500 a 1.500.000
Si tiene pasión por las ventas y le interesa desarrollarse en un ambiente laboral agradable, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Surtir y recibir mercancía en bodega.
- Realizar inventarios adecuados y precisos.
- Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.
- Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.
- Apoyar funciones operativas del almacén: caja, orden, limpieza y surtido.
Requerimientos:
- Ser bachiller.
- Experiencia mínima de 1 año en ventas y servicio al cliente.
- Experiencia comprobable en el sector retail, moda y calzado.
Auxiliar logístico – Santa Marta
Empresa: Expreso Brasilia
Salario: 1.423.000
Expreso Brasilia busca una persona comprometida con experiencia en carga y descarga, gestión de remesas de mercancía y con conocimientos en el uso de sistemas informáticos.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- 1 año de experiencia en carga y descarga de mercancía con certificación y cotización en pensión.
- Conocimientos en manejo de remesas de mercancía.
- Habilidad en el uso de sistemas informáticos.
- Disponibilidad turnos rotativos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.