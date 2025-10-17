Suscribirse

EMPLEO

El sector logístico abre vacantes en todo el país: postúlese aquí

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

17 de octubre de 2025, 8:44 p. m.
Por sectores, alojamiento y comidas, logística y actividades profesionales y científicas lideraron el aumento de la ocupación en julio. En contraste, comunicaciones y administración pública, salud y educación fueron los únicos sectores con reducción en el nivel de empleo.
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: adobe stock

El sector logístico continúa consolidándose como uno de los más dinámicos y estratégicos del mercado laboral colombiano. Su crecimiento, impulsado por el comercio electrónico, la expansión del transporte de carga y la optimización de cadenas de suministro, ha generado nuevas oportunidades de empleo en distintas regiones del país.

Actualmente, empresas de transporte, distribución, almacenamiento y mensajería buscan talento para reforzar sus operaciones, ofreciendo vacantes tanto para cargos operativos como administrativos. Se requieren conductores, auxiliares logísticos, coordinadores de bodega, analistas de inventario y profesionales en gestión de operaciones, entre otros perfiles.

Este auge refleja la importancia de un sector que no se detiene y que, además, ofrece estabilidad, oportunidades de crecimiento y demanda constante de personal, incluso para quienes desean ingresar por primera vez al mercado laboral.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese a las ofertas de trabajo que le interesen. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

El sector de bodega, logística y transporte en Cundinamarca se encuentra en constante crecimiento, lo que genera una alta demanda de profesionales capacitados en diferentes áreas.
El sector de bodega, logística y transporte se encuentra en constante crecimiento, lo que genera una alta demanda de profesionales capacitados en diferentes áreas. | Foto: Stock

Conductor – Bogotá D.C.

Empresa: Coéxito

Salario: 2.010.233

Como parte del equipo de logística, su misión será transportar mercancía garantizando su llegada en óptimas condiciones.

Responsabilidades:

  • Transportar mercancía de manera segura y eficiente.
  • Asegurar la entrega puntual a los clientes.
  • Mantenimiento básico del vehículo asignado.
  • Comunicación efectiva con el equipo de logística.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia mínima de 1 año manejando vehículos de al menos 5 toneladas.
  • Licencia C2 vigente.
  • Deseable certificación en transporte de mercancías peligrosas.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar de bodega – Neiva

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.423.500

Empresa del sector textil dedicada a la moda requiere para su equipo de trabajo un auxiliar de bodega para laborar durante temporada.

Responsabilidades:

  • Cargue y descargue de mercancía.
  • Organización y almacenamiento de productos.
  • Apoyo en procesos logísticos y de distribución.
  • Limpieza y mantenimiento del área de bodega.
  • Manejo adecuado de estibas y empaques.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año en cargos similares.
  • Conocimiento en manipulación y traslado de cargas.
  • Habilidades en trabajo en equipo, comunicación asertiva y buena organización.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Empresas en Bogotá abren vacantes para fin de semana

Auxiliar operativo – Duitama

Empresa: OSTU

Salario: 1.423.500 a 1.500.000

Si tiene pasión por las ventas y le interesa desarrollarse en un ambiente laboral agradable, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Surtir y recibir mercancía en bodega.
  • Realizar inventarios adecuados y precisos.
  • Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.
  • Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.
  • Apoyar funciones operativas del almacén: caja, orden, limpieza y surtido.

Requerimientos:

  • Ser bachiller.
  • Experiencia mínima de 1 año en ventas y servicio al cliente.
  • Experiencia comprobable en el sector retail, moda y calzado.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar logístico – Santa Marta

Empresa: Expreso Brasilia

Salario: 1.423.000

Expreso Brasilia busca una persona comprometida con experiencia en carga y descarga, gestión de remesas de mercancía y con conocimientos en el uso de sistemas informáticos.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • 1 año de experiencia en carga y descarga de mercancía con certificación y cotización en pensión.
  • Conocimientos en manejo de remesas de mercancía.
  • Habilidad en el uso de sistemas informáticos.
  • Disponibilidad turnos rotativos.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Denuncian presunto direccionamiento contractual en licitación de la Secretaría de Seguridad de Cali para alimentar presos

2. El reconocido cantante Feid hará una pausa en su carrera: este es el mensaje de su inesperado anuncio

3. Lamine Yamal entró al top-10: conozca el ranking de los futbolistas mejor pagados, según Forbes

4. Consejos de Juventud 2025 en Colombia: todo lo que debe saber ante de votar este domingo 19 de octubre

5. Jorge Herrera reveló en SEMANA si estará en la ‘La casa de los famosos Colombia 3′

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sector logísticoEmpleo en ColombiaOportunidad laboralTrabajo Sí Hay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.