El sector logístico abre vacantes en todo el país: postúlese aquí

El sector logístico continúa consolidándose como uno de los más dinámicos y estratégicos del mercado laboral colombiano. Su crecimiento, impulsado por el comercio electrónico, la expansión del transporte de carga y la optimización de cadenas de suministro, ha generado nuevas oportunidades de empleo en distintas regiones del país.

Actualmente, empresas de transporte, distribución, almacenamiento y mensajería buscan talento para reforzar sus operaciones, ofreciendo vacantes tanto para cargos operativos como administrativos. Se requieren conductores, auxiliares logísticos, coordinadores de bodega, analistas de inventario y profesionales en gestión de operaciones, entre otros perfiles.

Este auge refleja la importancia de un sector que no se detiene y que, además, ofrece estabilidad, oportunidades de crecimiento y demanda constante de personal, incluso para quienes desean ingresar por primera vez al mercado laboral.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese a las ofertas de trabajo que le interesen. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

El sector de bodega, logística y transporte se encuentra en constante crecimiento, lo que genera una alta demanda de profesionales capacitados en diferentes áreas. | Foto: Stock

Conductor – Bogotá D.C.

Empresa: Coéxito

Salario: 2.010.233

Como parte del equipo de logística, su misión será transportar mercancía garantizando su llegada en óptimas condiciones.

Responsabilidades:

Transportar mercancía de manera segura y eficiente.

Asegurar la entrega puntual a los clientes.

Mantenimiento básico del vehículo asignado.

Comunicación efectiva con el equipo de logística.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 1 año manejando vehículos de al menos 5 toneladas.

Licencia C2 vigente.

Deseable certificación en transporte de mercancías peligrosas.

Auxiliar de bodega – Neiva

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.423.500

Empresa del sector textil dedicada a la moda requiere para su equipo de trabajo un auxiliar de bodega para laborar durante temporada.

Responsabilidades:

Cargue y descargue de mercancía.

Organización y almacenamiento de productos.

Apoyo en procesos logísticos y de distribución.

Limpieza y mantenimiento del área de bodega.

Manejo adecuado de estibas y empaques.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en cargos similares.

Conocimiento en manipulación y traslado de cargas.

Habilidades en trabajo en equipo, comunicación asertiva y buena organización.

Auxiliar operativo – Duitama

Empresa: OSTU

Salario: 1.423.500 a 1.500.000

Si tiene pasión por las ventas y le interesa desarrollarse en un ambiente laboral agradable, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Surtir y recibir mercancía en bodega.

Realizar inventarios adecuados y precisos.

Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.

Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.

Apoyar funciones operativas del almacén: caja, orden, limpieza y surtido.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia mínima de 1 año en ventas y servicio al cliente.

Experiencia comprobable en el sector retail, moda y calzado.

Auxiliar logístico – Santa Marta

Empresa: Expreso Brasilia

Salario: 1.423.000

Expreso Brasilia busca una persona comprometida con experiencia en carga y descarga, gestión de remesas de mercancía y con conocimientos en el uso de sistemas informáticos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

1 año de experiencia en carga y descarga de mercancía con certificación y cotización en pensión.

Conocimientos en manejo de remesas de mercancía.

Habilidad en el uso de sistemas informáticos.

Disponibilidad turnos rotativos.