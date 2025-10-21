Empleo desde casa con horario flexible: revise las oportunidades activas

Trabajar desde casa dejó de ser una tendencia pasajera para convertirse en una realidad estable en el mercado laboral colombiano. Hoy, miles de profesionales optan por esta modalidad que combina flexibilidad, ahorro de tiempo y mayor bienestar personal.

Las empresas, por su parte, han encontrado en el trabajo remoto una oportunidad para atraer y retener talento sin importar la ubicación. Por eso, cada semana se abren nuevas vacantes para cargos operativos, administrativos y profesionales que pueden desempeñarse desde cualquier ciudad del país.

A continuación le presentamos algunas de las ofertas disponibles. Tenga en cuenta que el proceso de postulación es completamente gratuito y puede realizarse desde cualquier dispositivo.

Profesor de inglés virtual

Empresa: Berlitz

Salario: A convenir

Como docente de inglés, será parte de un equipo multicultural que fomenta el aprendizaje en un entorno completamente remoto.

Responsabilidades:

Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés.

Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes.

Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales.

Impartir lecciones para diferentes países de LATAM.

Requerimientos:

Residir en territorio colombiano (Se validan extranjeros) con excelente conectividad de internet.

Dominio avanzado del idioma inglés o nativo.

Disponibilidad para trabajar en modalidad 100% remota.

Profesional o estudiante de 6 semestre en adelante de cualquier carrera.

Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedagogía.

Asesor comercial

Empresa: Summar

Salario: 1.800.000

Summar busca un consultor de ventas remotas con habilidades excepcionales en prospección de clientes y cierre de ventas.

Responsabilidades:

Prospección de nuevos clientes potenciales de manera virtual.

Presentación y promoción de productos o servicios de la plataforma.

Cierre efectivo de ventas siguiendo los objetivos establecidos.

Mantenimiento de relaciones sólidas con clientes actuales y potenciales.

Colaboración con el equipo para desarrollar estrategias de ventas eficaces.

Requerimientos:

Estudiante de administración de empresas, mercadeo o negocios internacionales.

Experiencia mínima de un año en prospección de clientes y cierre de ventas.

Habilidad para trabajar de manera autónoma en un entorno remoto.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Conocimiento en el uso de herramientas digitales para ventas.

Operativo comercial remoto

Empresa: Mistica Trading

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Como operativo comercial, contribuirá al crecimiento comercial de la compañía y serás pieza clave en la gestión administrativa y comercial.

Responsabilidades:

Atención y servicio al cliente vía chat con enfoque humano y profesional.

Seguimiento a órdenes de venta y acompañamiento hasta el cierre exitoso.

Apoyo en la gestión administrativa y comercial del equipo.

Registro y actualización de información comercial en bases de datos.

Elaboración de reportes básicos en Excel.

Comunicación efectiva con clientes y aliados estratégicos.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en áreas afines (administración, mercadeo, gestión comercial, servicio al cliente o similares).

Conocimiento básico de inglés.

Manejo de herramientas informáticas y Excel básico.

Persona altamente honesta, organizada y proactiva.

Excelentes habilidades de comunicación escrita y atención al detalle.

Vocación por el servicio y gusto por el contacto con clientes.

Reclutador bilingüe

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

¿Le apasiona conectar talento con oportunidades? Únase al equipo y ayude a atraer profesionales para el mercado de EE. UU.

Responsabilidades:

Realizar llamadas outbound para atraer y filtrar candidatos (especialmente cuidadores).

Gestionar entrevistas, pruebas y documentación.

Participar en ferias de empleo y eventos de reclutamiento.

Mantener actualizado el pipeline y registros en el sistema.

Requerimientos:

+2 años de experiencia en reclutamiento para EE. UU. (ideal en salud o cuidado en el hogar).

Manejo avanzado de portales (Indeed, ZipRecruiter, CareerBuilder) y ATS.

Inglés avanzado (oral y escrito).

Excelentes habilidades de comunicación, empatía y organización.