Empleo en Barranquilla: opciones para distintos perfiles y niveles de experiencia

La capital del Atlántico redujo el desempleo a un solo dígito, ubicándose en 9,1 %, la tasa más baja en los últimos dos años. La cifra representa una caída cercana a los dos puntos porcentuales y 13.300 personas menos en condición de desempleo, impulsada principalmente por el dinamismo de sectores como comercio, salud, administración, atención al cliente y ventas.

En este contexto, empresas locales y nacionales han intensificado sus procesos de contratación para cubrir vacantes operativas, técnicas y profesionales, lo que abre opciones para candidatos con y sin experiencia. Varias ofertas incluyen horarios flexibles, contratación inmediata y opciones de crecimiento según el tipo de organización y el perfil del aspirante.

Estas oportunidades se convierten en una alternativa para quienes buscan mejorar sus ingresos, cambiar de empleo o ingresar por primera vez al mercado laboral en una ciudad que mantiene una de las dinámicas económicas más activas de la región.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock/ Magneto

Asesor de ventas internacional

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: A convenir

Este rol es ideal para un consultor de ventas internacionales que desee llevar su carrera al siguiente nivel, brindando asesoramiento experto y personalizado a clientes internacionales interesados en nuestros proyectos inmobiliarios.

Responsabilidades:

Guiar al cliente durante todo el proceso de compra del inmueble.

Negociar de manera efectiva con clientes internacionales.

Utilizar sistemas de información y publicidad para ventas.

Asegurar el cierre oportuno de las ventas.

Contribuir al cumplimiento de metas de la sala de ventas.

Requerimientos:

Profesional en ventas, administración o finanzas.

Experiencia mínima de 2 años en ventas de productos intangibles.

Experiencia en el sector inmobiliario, financiero o seguros.

Habilidad para manejar ventas con clientes virtuales.

Buen dominio numérico.

Psicólogo educativo

Empresa: Aspaen

Salario: A convenir

Si es un especialista en psicología escolar comprometido con el desarrollo integral de los alumnos, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar necesidades educativas de los estudiantes.

Implementar estrategias para mejorar el proceso de aprendizaje.

Desarrollar programas para optimizar el entorno escolar.

Acompañar el bienestar emocional de los alumnos.

Colaborar con docentes para personalizar el enfoque educativo.

Requerimientos:

Título de psicología.

Experiencia previa en contextos escolares o educativos.

Habilidad para desarrollar e implementar programas educativos.

Conocimiento en diagnóstico y evaluación psicológica.

Capacidad para trabajar de manera colaborativa con docentes y padres.

Administrativo de servicio al cliente

Empresa: Expreso Brasilia

Salario: 2.649.900

Este puesto es ideal para alguien con habilidades organizativas y de comunicación excepcionales, que quiera crecer en un entorno dinámico y en constante evolución.

Responsabilidades:

Gestionar solicitudes de facturación electrónica de clientes.

Proporcionar respuestas oportunas y de fondo a los usuarios.

Coordinar con Tecnología, Tesorería y Finanzas las novedades de facturación.

Mantener registros precisos de las interacciones con clientes.

Mejorar continuamente los procesos de atención al cliente.

Requerimientos:

Experiencia previa en Facturación Electrónica.

Resolución de problemas

Trabajo en equipo

Dominio de herramientas tecnológicas y de gestión.

Gerente de tienda

Empresa: Farmatodo

Salario: A convenir

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.