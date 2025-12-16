Empleo en Barranquilla: vacantes disponibles para esta semana

Barranquilla continúa fortaleciendo su mercado laboral en un contexto favorable para el empleo. La ciudad registra una disminución sostenida del desempleo y un mayor nivel de ocupación, impulsados por el dinamismo económico que ha llevado a las empresas a ampliar sus equipos de trabajo. Este panorama se refleja en la apertura de nuevas vacantes dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia.

Para aumentar las posibilidades de avanzar en los procesos de selección, es clave revisar con atención los requisitos de cada vacante antes de postularse, adaptar el perfil profesional a la oferta y destacar la experiencia más relevante. La puntualidad en las convocatorias, la disposición para aprender y la coherencia entre la información consignada en la hoja de vida y lo expresado en la entrevista son factores que las empresas valoran cada vez más al momento de contratar.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades abiertas.

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina. | Foto: Stock / Magneto

Asesor de ventas

Empresa: Seven Seven

Salario: 1.423.500 a 1.600.000

Si le apasiona la moda y las ventas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.

Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.

Establecer relaciones sólidas con los clientes.

Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

Consultor de recursos humanos y tecnología

Empresa: Magneto Global

Salario: 3.500.000 a 5.500.000

Como consultor de éxito de talento, tendrá la responsabilidad de guiar a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales y asegurar su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.

Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en customer success o roles similares en áreas de recursos humanos-tecnología.

o roles similares en áreas de recursos humanos-tecnología. Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.

Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

Gerente de tienda

Empresa: Farmatodo

Salario: 4.000.000

En Farmatodo están en la busca de un líder de tienda apasionado por el servicio al cliente y con habilidades comprobadas en la gestión de operaciones retail.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Auxiliar de mantenimiento

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Este rol es perfecto para alguien que quiera iniciar o continuar una carrera en mantenimiento y reparación.

Responsabilidades:

Verificar el funcionamiento de las instalaciones físicas y equipos de las tiendas.

Prestar atención básica a emergencias.

Reportar anomalías a los coordinadores de mantenimiento.

Colaborar con jefes administrativos para garantizar operatividad.

Participar en el mantenimiento preventivo regular.

Requerimientos:

Título técnico en mantenimiento o afines.

Habilidad para identificar problemas básicos en instalaciones.

Capacidad para trabajar en equipo.

Buena comunicación para reportar incidentes.

Disponibilidad para trabajar en Barranquilla Norte.