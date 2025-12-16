Empleo
Empleo en Barranquilla: vacantes disponibles para esta semana
Postulaciones abiertas sin costo.
Siga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Barranquilla continúa fortaleciendo su mercado laboral en un contexto favorable para el empleo. La ciudad registra una disminución sostenida del desempleo y un mayor nivel de ocupación, impulsados por el dinamismo económico que ha llevado a las empresas a ampliar sus equipos de trabajo. Este panorama se refleja en la apertura de nuevas vacantes dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia.
Para aumentar las posibilidades de avanzar en los procesos de selección, es clave revisar con atención los requisitos de cada vacante antes de postularse, adaptar el perfil profesional a la oferta y destacar la experiencia más relevante. La puntualidad en las convocatorias, la disposición para aprender y la coherencia entre la información consignada en la hoja de vida y lo expresado en la entrevista son factores que las empresas valoran cada vez más al momento de contratar.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades abiertas.
Asesor de ventas
Empresa: Seven Seven
Salario: 1.423.500 a 1.600.000
Si le apasiona la moda y las ventas, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.
- Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.
- Establecer relaciones sólidas con los clientes.
- Brindar información y orientación sobre los productos.
Requerimientos:
- Ser bachiller.
- Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.
Consultor de recursos humanos y tecnología
Empresa: Magneto Global
Salario: 3.500.000 a 5.500.000
Como consultor de éxito de talento, tendrá la responsabilidad de guiar a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales y asegurar su satisfacción con los productos y servicios.
Responsabilidades:
- Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
- Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
- Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
- Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
- Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
- Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
- Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
- Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en customer success o roles similares en áreas de recursos humanos-tecnología.
- Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.
- Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
- Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.
- Capacidad de medir la satisfacción del cliente.
Gerente de tienda
Empresa: Farmatodo
Salario: 4.000.000
En Farmatodo están en la busca de un líder de tienda apasionado por el servicio al cliente y con habilidades comprobadas en la gestión de operaciones retail.
Responsabilidades:
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
- Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
- Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
- Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
- Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.
Requerimientos:
- Ser profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
- Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
- Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.
Auxiliar de mantenimiento
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Este rol es perfecto para alguien que quiera iniciar o continuar una carrera en mantenimiento y reparación.
Responsabilidades:
- Verificar el funcionamiento de las instalaciones físicas y equipos de las tiendas.
- Prestar atención básica a emergencias.
- Reportar anomalías a los coordinadores de mantenimiento.
- Colaborar con jefes administrativos para garantizar operatividad.
- Participar en el mantenimiento preventivo regular.
Requerimientos:
- Título técnico en mantenimiento o afines.
- Habilidad para identificar problemas básicos en instalaciones.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Buena comunicación para reportar incidentes.
- Disponibilidad para trabajar en Barranquilla Norte.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.