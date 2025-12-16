Suscribirse

Empleo en Barranquilla: vacantes disponibles para esta semana

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

16 de diciembre de 2025, 5:19 p. m.
Barranquilla continúa fortaleciendo su mercado laboral en un contexto favorable para el empleo. La ciudad registra una disminución sostenida del desempleo y un mayor nivel de ocupación, impulsados por el dinamismo económico que ha llevado a las empresas a ampliar sus equipos de trabajo. Este panorama se refleja en la apertura de nuevas vacantes dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia.

Para aumentar las posibilidades de avanzar en los procesos de selección, es clave revisar con atención los requisitos de cada vacante antes de postularse, adaptar el perfil profesional a la oferta y destacar la experiencia más relevante. La puntualidad en las convocatorias, la disposición para aprender y la coherencia entre la información consignada en la hoja de vida y lo expresado en la entrevista son factores que las empresas valoran cada vez más al momento de contratar.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades abiertas.

Asesor de ventas

Empresa: Seven Seven

Salario: 1.423.500 a 1.600.000

Si le apasiona la moda y las ventas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.
  • Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.
  • Establecer relaciones sólidas con los clientes.
  • Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

  • Ser bachiller.
  • Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

¡Postúlese aquí!

Consultor de recursos humanos y tecnología

Empresa: Magneto Global

Salario: 3.500.000 a 5.500.000

Como consultor de éxito de talento, tendrá la responsabilidad de guiar a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales y asegurar su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

  • Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
  • Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
  • Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
  • Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
  • Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
  • Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
  • Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
  • Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en customer success o roles similares en áreas de recursos humanos-tecnología.
  • Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.
  • Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
  • Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.
  • Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

¡Postúlese aquí!

Gerente de tienda

Empresa: Farmatodo

Salario: 4.000.000

En Farmatodo están en la busca de un líder de tienda apasionado por el servicio al cliente y con habilidades comprobadas en la gestión de operaciones retail.

Responsabilidades:

  • Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
  • Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
  • Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
  • Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
  • Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

  • Ser profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
  • Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
  • Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar de mantenimiento

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Este rol es perfecto para alguien que quiera iniciar o continuar una carrera en mantenimiento y reparación.

Responsabilidades:

  • Verificar el funcionamiento de las instalaciones físicas y equipos de las tiendas.
  • Prestar atención básica a emergencias.
  • Reportar anomalías a los coordinadores de mantenimiento.
  • Colaborar con jefes administrativos para garantizar operatividad.
  • Participar en el mantenimiento preventivo regular.

Requerimientos:

  • Título técnico en mantenimiento o afines.
  • Habilidad para identificar problemas básicos en instalaciones.
  • Capacidad para trabajar en equipo.
  • Buena comunicación para reportar incidentes.
  • Disponibilidad para trabajar en Barranquilla Norte.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

