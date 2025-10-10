Empleo en Bucaramanga: prepare su hoja de vida

La “Ciudad Bonita” sigue destacándose como uno de los principales polos de empleo en la región. En los últimos meses, empresas de sectores como comercio, servicios financieros, salud, manufactura y tecnología han abierto nuevas vacantes para fortalecer sus equipos.

Si está buscando trabajo en Bucaramanga o su área metropolitana, este es el momento ideal para actualizar su hoja de vida, resaltar sus logros y preparar una buena carta de presentación. Recuerde incluir su formación, experiencia, competencias digitales y habilidades blandas: las organizaciones valoran cada vez más la proactividad, la comunicación y la disposición para aprender.

Las postulaciones son 100% virtuales y gratuitas a través de Semana Empleos, donde encontrará miles de oportunidades activas en la ciudad. No espere más: revise las ofertas disponibles, postúlese y dé el siguiente paso en su carrera profesional.

Vendedor Bucaramanga

Salario: $ 1.423.500

Se invita a formar parte del equipo como promotor de ventas en Bucaramanga, dentro de una empresa dinámica que valora el talento y la dedicación. Se busca una persona proactiva y orientada al detalle que contribuya al crecimiento y fidelización de los clientes, asegurando la calidad de la información y optimizando los procesos de recolección de datos. Se ofrece un salario competitivo junto con un subsidio para transporte, en un ambiente laboral estimulante y con oportunidades de desarrollo profesional.

Responsabilidades:

Segmentación de clientes

Visita de clientes

Aplicación de encuestas a los clientes asignados

Requerimientos:

Bachiller académico

Experiencia mínima de 6 meses

Debe contar con medio de movilidad

Mercaderista Bucaramanga

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000

Se busca un mercaderista proactivo en Bucaramanga para unirse al equipo y llevar su carrera al siguiente nivel. El objetivo del cargo es garantizar la correcta exhibición y disponibilidad de los productos en los puntos de venta asignados.

La misión será maximizar las ventas y la satisfacción del cliente mediante promociones y eventos. Se ofrece un entorno dinámico y oportunidades de bonificación por desempeño, con la posibilidad de contribuir al crecimiento de la marca y formar parte del éxito de la empresa.

Responsabilidades:

Garantizar la correcta exhibición de productos en puntos de venta.

Asegurar la disponibilidad de productos en los estantes.

Maximizar las ventas a través de promociones y eventos.

Mantener relaciones efectivas con personal de tiendas.

Realizar reportes de inventarios y ventas.

Requerimientos:

Tecnólogo en áreas administrativas o de mercadeo.

2 años de experiencia en el campo del merchandising.

Dominio de Excel para gestión de datos.

Habilidades en ventas y manejo de contactos.

Auxiliar operativo de bodega / servicios generales en Bucaramanga

Salario: $ 711.000 a $ 750.000

Éticos Ltda., una empresa con más de cuatro décadas en el mercado colombiano dedicada al suministro de medicamentos y productos hospitalarios de alta calidad, busca un auxiliar operativo de bodega para su sede en Bucaramanga. Esta persona desempeñará un papel clave en la gestión y organización del almacén, contribuyendo al bienestar del país mediante un servicio eficiente y responsable.

Responsabilidades:

Recepción y verificación de mercancía.

Organización y almacenamiento correcto de productos.

Preparación de pedidos para despacho.

Mantenimiento del orden y limpieza del área de trabajo.

Control de inventarios y reportes periódicos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en bodegas o almacenes.

Conocimiento básico en almacenamiento.

Capacidad para trabajar en equipo.

Coordinador contable Bucaramanga

Salario: $ 2.000.000

Se busca un profesional en Contaduría Pública para desempeñarse como coordinador contable en una prestigiosa compañía del sector. Se requiere experiencia mínima de un año en el manejo de programas contables como World Office y SAP. Esta es una oportunidad para desarrollarse en un entorno corporativo, aplicando conocimientos en actualización tributaria y análisis numérico.

Se solicita disponibilidad inmediata para trabajar de manera totalmente presencial, garantizando un óptimo desempeño y coordinación dentro del equipo.

Responsabilidades:

Clasificar registrar analizar e interpretar la información financiera.

Vigilar y supervisar el cumplimiento de lineamientos contables y presupuestales.

Dar seguimiento a procedimientos políticas y técnicas contables establecidas.

Supervisar las áreas de Cartera y cuentas por pagar en la compañía.

Preparar para revisión las declaraciones tributarias municipales y nacionales.

Supervisar y verificar que los registros contables cumplan con los requisitos.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría Pública.

Mínimo 1 año de experiencia en manejo efectivo de programas contables.

Conocimiento en WORLD OFFICE SAP actualización tributaria y análisis numérico.

Disponibilidad inmediata para trabajar presencialmente.

Asesor comercial - Bucaramanga

Salario: $ 1.423.500

PASH, una empresa líder en el sector textil con marcas reconocidas como Patprimo, Ostu, Atmos y Seven Seven, busca asesores comerciales comprometidos y entusiastas para unirse a su equipo. En este cargo, la persona tendrá la oportunidad de asesorar a los clientes, ayudándoles a encontrar los productos ideales mientras alcanza sus metas de ventas.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes en sus compras.

Cumplir con las metas de ventas establecidas.

Manejar el inventario y la reposición de productos.

Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.

Participar en actividades promocionales y de merchandising.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 6 meses en asesoria y ventas.

Excelete actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

Horarios:

Rotativos domingo a domingo, apertura / cierre de tienda (1 día de descanso entre semana).

Que ofrecemos:

Contrato directo con la empresa.

Comisiones sin techo y sin piso según el cumplimiento de indicadores.

Pagos quincenales y puntuales.

Plan carrera y estabilidad laboral.

Descuento de compra de productos.

Asesor comercial Bucaramanga

Salario: $ 1.800.000 a $ 12.000.000

Se busca asesor comercial en Bucaramanga para integrarse a un equipo enfocado en la excelencia y el crecimiento profesional. Esta oportunidad está dirigida a personas apasionadas por las ventas que deseen desarrollarse como ejecutivos comerciales. Se valorará experiencia previa en libranza, asesoramiento a clientes o telemercadeo.

Responsabilidades:

Prospección de clientes para la colocación de créditos.

Asesoramiento personalizado a clientes.

Ejecución de estrategias de ventas en campo.

Telemercadeo y abordaje en frío.

Gestión y toma de zonas asignadas.

Requerimientos: