Empleo en Colombia: revise las vacantes abiertas y postúlese gratis

Diferentes compañías de alcance nacional e internacional anunciaron la apertura de nuevas vacantes en áreas clave para el desarrollo de sus operaciones. Se trata de oportunidades en sectores como ventas, logística, salud, tecnología y administración, con opciones para perfiles técnicos, profesionales y con distintos niveles de experiencia.

Estas convocatorias representan una posibilidad para quienes buscan vincularse a organizaciones consolidadas, con beneficios que incluyen estabilidad, crecimiento profesional y la oportunidad de trabajar en entornos dinámicos.

Aquí le presentamos algunas de las ofertas destacadas. Recuerde que puede encontrar muchas más oportunidades en la sección de Semana Empleos.

Comunicadora de marca junior – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es apasionada por la comunicación digital y las redes sociales? En Maaji, están buscando una comunicadora de marca junior que se una a su dinámico equipo para apoyar la evolución de la estrategia digital.

Responsabilidades:

Ejecutar el calendario de contenido para redes sociales incluyendo historias y posts.

Redactar copys para redes emails y otros canales de venta.

Apoyar en la producción y curaduría de contenido visual y audiovisual.

Participar en la planificación y seguimiento de campañas con influencers.

Colaborar en la creación y análisis de campañas digitales.

Garantizar que la voz, tono y estética de la marca se mantengan consistentes en las redes sociales.

Apoyar procesos operativos y logísticos del equipo de comunicación.

Apoyo en el manejo de la comunidad en redes sociales.

Seguimiento de KPIs de los canales digitales como Google Analytics y métricas de redes.

Colaborar en proyectos o actividades indiferentes al cargo donde el objetivo común es la empresa.

Requerimientos:

Formación académica en Publicidad, Mercadeo o Comunicación Social.

Inglés C1 con capacidad para copywriting en inglés.

Experiencia mínima de 1-2 años en un rol similar.

Creatividad y capacidad para redactar contenido atractivo.

Habilidad para trabajar en equipo y actitud positiva.

Analista de gestión comercial – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos S.A

Salario: $ 4.000.000 a $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Colfondos está buscando un analista de gestión comercial para unirse a su equipo dinámico. Esta posición clave se centra en garantizar el cumplimiento de las metas de productividad y fidelización a través de la correcta ejecución de estrategias comerciales.

Responsabilidades:

Acompañar la gestión comercial garantizando el cumplimiento de las metas comerciales.

Realizar seguimiento y medición al funnel de ventas, evaluando la efectividad del proceso según la estrategia definida.

Promover el desarrollo y ejecución de tácticas comerciales para mejorar los resultados.

Generar alertas y proponer campañas que incrementen la productividad.

Apoyar a la dirección de gestión comercial en el proceso de ventas para generar fichas de productividad.

Construir y automatizar informes y tableros de control en acuerdo con la VP Comercial.

Acompañamiento a la fuerza de ventas.

Realizar e implementar el seguimiento de los procesos definidos en los lineamientos de prácticas irregulares y calidad de la venta con el fin de garantizar que los riesgos estén siendo identificados, evaluados, mitigados y monitoreados, promoviendo el conocimiento de las herramientas de detección y control del riesgo para cumplir con las políticas y procedimientos definidas por la Compañía.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas o afines.

De 2 a 3 años de experiencia en procesos de acompañamiento a fuerzas comerciales, gestión comercial y análisis de reportes de ventas.

Excel avanzado con preferencia en conocimientos de Access y Power BI.

Capacidad para manejar fuerzas comerciales.

Apertura al cambio, resiliencia y manejo de la frustración.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Ingeniero de transferencia de empaque – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.543.567

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo será el encargado de transferir, revisar y crear parámetros de fabricación, garantizando que los productos cumplan con los estándares de calidad, costo y tiempo.

Responsabilidades:

Transferir y revisar parámetros de fabricación y productos terminados.

Garantizar la correcta implementación de productos de terceros en el proceso.

Contribuir al desempeño de materiales de empaque diseñados por el cliente.

Definir especificaciones técnicas de insumos y productos.

Asegurar el correcto funcionamiento de productos en la producción.

Documentar el desarrollo de productos en el sistema ERP SAP.

Elaborar y controlar planes de obsolescencia.

Participar en auditorías y mejoras continuas del proceso.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería mecánica, ingeniería de diseño de producto, ingeniería de diseño industrial.

Nivel intermedio de inglés. B1

1 año en desarrollo de nuevos productos, Ingeniería de empaque, producción, calidad, desarrollo de moldes, transferencia tecnológica o similares.

Coordinador comercial – Bucaramanga

Empresa: Osya

Salario: $ 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, tendrá la oportunidad de diseñar y ejecutar estrategias comerciales efectivas, realizar visitas para fidelizar la base de clientes y coordinar la gestión de telemercadeo.

Responsabilidades:

Dirigir y supervisar un equipo de 10 comerciales y telemercaderistas.

Diseñar y ejecutar estrategias comerciales para el crecimiento de ventas corporativas.

Realizar visitas comerciales para fidelizar, mantener y reactivar clientes.

Hacer seguimiento y control a los indicadores de ventas.

Coordinar la gestión de telemercadeo garantizando cumplimiento de metas.

Presentar informes de gestión y proponer mejoras en los procesos comerciales.

Requerimientos:

Profesional en Administración, Mercadeo, Negocios o áreas afines.

Experiencia mínima de 3 a 5 años en cargos de liderazgo comercial.

Conocimiento en ventas corporativas y dirección de equipos.

Habilidades de negociación, comunicación y liderazgo.

Orientación a resultados y capacidad para generar relaciones de largo plazo.