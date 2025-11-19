Empleo en el sector salud: estas son las ofertas laborales activas en Colombia

El sector salud continúa ampliando sus equipos profesionales en diferentes regiones del país, impulsado por la necesidad de fortalecer la atención médica y garantizar servicios oportunos y de calidad. Actualmente, diversas instituciones y compañías del ámbito clínico y hospitalario están buscando técnicos, tecnólogos y profesionales en distintas áreas para reforzar sus operaciones.

Las vacantes disponibles incluyen oportunidades para perfiles con distintos niveles de experiencia, desde recién egresados hasta profesionales con trayectoria en áreas clínicas específicas. Entre los roles más solicitados se encuentran auxiliar de enfermería, médico general, regente de farmacia y médicos especialistas en salud ocupacional, todos fundamentales para responder a la creciente demanda de atención en centros de salud públicos y privados.

Estas ofertas representan una opción para quienes desean continuar desarrollando su carrera en instituciones que promueven la formación continua, la estabilidad laboral y el trabajo en equipos interdisciplinarios.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, encontrará algunas de las vacantes más destacadas.

Oportunidades disponibles para diversos perfiles. | Foto: Getty Images

Auxiliar de enfermería de consulta externa – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Si es un auxiliar de enfermería de consulta externa apasionado por el cuidado integral de los pacientes, la Fundación Santa Fe de Bogotá lo invita a ser parte del equipo.

Responsabilidades:

Proveer cuidado y acompañamiento personalizado al paciente.

Realizar actividades de toma de muestras y canalización.

Preparar a los pacientes para exámenes de diagnóstico por imágenes.

Apoyar en la educación y atención de los pacientes.

Garantizar procedimientos ágiles en chequeo ejecutivo.

Requerimientos:

Título de Técnico Auxiliar de enfermería.

Más de 1 año de experiencia en consulta externa.

Experiencia en chequeo ejecutivo y urgencias.

Habilidad para toma de muestras y canalización.

Médico general de consulta externa – Tunja

Empresa: Zentria

Salario: 3.096.000 a 4.131.000

Si es un doctor de medicina general apasionado por la vocación de servicio y con habilidades de liderazgo, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Proporcionar atención médica integral y de calidad a pacientes ambulatorios.

Diagnosticar, tratar y hacer seguimiento de enfermedades de los pacientes.

Garantizar la seguridad clínica, humanización y accesibilidad en el servicio.

Realizar valoraciones integrales que incluyan educación al paciente y su familia.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en servicios asistenciales.

Título profesional en Medicina.

Habilidades en comunicación efectiva, liderazgo y trabajo en equipo.

Responsabilidad y vocación de servicio.

Regente de farmacia – Ibagué

Empresa: Medipiel

Salario: 1.700.000 a 2.400.000

Como parte del equipo, desempeñará funciones clave como supervisor farmacéutico, jefe de droguería y coordinador farmacéutico, asegurando la excelencia en las operaciones.

Responsabilidades:

Ejecutar labores de control y vigilancia del inventario físico de los medicamentos.

Asesorar objetivamente a los clientes sobre productos y servicios.

Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente para droguerías.

Velar por el manejo correcto de medicamentos, garantizando su entrega en óptimas condiciones.

Registrar diariamente temperatura y humedad según normativa.

Ser responsable de la representación técnica ante entes de control.

Asistir a capacitaciones y presentar evaluaciones.

Cumplir horario asignado y manejar sistema SIESA (POS y comercial).

Custodiar dinero e inventario correctamente.

Requerimientos:

Tecnólogo en Regencia de Farmacia.

Conocimiento en normatividad legal vigente para droguerías.

Manejo del sistema SIESA (POS y comercial).

Médico especialista en salud ocupacional – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: 7.500.000 a 8.000.000

Este rol está diseñado para un profesional en medicina con especialización en salud ocupacional, quien será responsable de evaluar y gestionar los riesgos laborales y promover la seguridad y bienestar de los empleados.

Responsabilidades:

Evaluar y gestionar riesgos laborales

Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional

Realizar exámenes médicos ocupacionales

Asesorar en prevención de enfermedades laborales

Coordinar actividades de promoción de la salud

Requerimientos:

Título profesional en Medicina

Especialización en Salud Ocupacional

Experiencia mínima de 4 años como médico ocupacional

Habilidades de comunicación efectiva

Capacidad de análisis y resolución de problemas