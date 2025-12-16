Suscribirse

Empleo en Medellín: hay más de 25 mil vacantes activas esta semana

Oportunidades disponibles para diversos perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

16 de diciembre de 2025, 1:47 p. m.
Medellín.
Conozca las oportunidades laborales disponibles en Medellín. | Foto: camaralucida1 - stock.adobe.com

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el trimestre julio–septiembre de 2025, Medellín y su área metropolitana registran la menor tasa de desempleo de Colombia. En este contexto, y con el objetivo de mantener esta dinámica positiva del mercado laboral, actualmente hay más de 25 mil oportunidades de empleo disponibles en la ciudad, distribuidas en distintos sectores y niveles de experiencia.

Para quienes están en búsqueda de trabajo, aumentar las posibilidades de éxito implica preparar una hoja de vida clara, actualizada y ajustada al cargo al que se aspira. La puntualidad en los procesos de selección, una adecuada presentación personal y la disposición para aprender continúan siendo aspectos altamente valorados por las empresas. Asimismo, demostrar habilidades blandas como la comunicación asertiva, el trabajo en equipo y la responsabilidad puede marcar la diferencia frente a otros candidatos.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas. Los interesados pueden conocer más detalles y postularse sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos.

Creativo
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

Jefe de contabilidad e impuestos internacional

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como jefe de contabilidad e impuestos internacional, será el encargado de planear, dirigir y hacer seguimiento a los procesos contables y fiscales de los países con el fin de evaluar su viabilidad, y el cumplimiento legal de acuerdo con la normatividad de cada uno.

Responsabilidades:

  • Definir y dirigir los procesos contables y fiscales de los países donde opera la marca, considerando la cultura, sistemas de información y normatividad vigente.
  • Ejecutar la planeación fiscal de los países para identificar y generar beneficios para la compañía.
  • Consultar y mantener una comunicación constante con los asesores externos de cada país para tomar decisiones oportunas.
  • Garantizar la presentación adecuada y oportuna de balances, informes y requerimientos exigidos por la compañía y entidades externas.
  • Identificar y presentar propuestas contables y fiscales que generen valor para la compañía.
  • Mantenerse actualizado en normas, políticas y procedimientos contables, tributarios, comerciales y fiscales.
  • Liderar la definición de políticas, indicadores y prácticas generales del área, así como el análisis de la información contable para respaldar la toma de decisiones estratégicas.

Requerimientos:

  • Especialización o maestría en contabilidad, finanzas o impuestos.
  • Experiencia comprobada en contabilidad internacional y fiscalidad.
  • Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
  • Capacidad para comunicarse efectivamente con asesores externos.
  • Conocimiento actualizado de normativas fiscales y contables internacionales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Content manager

Empresa: Dr. Skin

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un/a gestor de contenidos con experiencia comprobada y tiene un enfoque innovador, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Creación y producción de contenido fotográfico y audiovisual.
  • Grabación de videos para redes sociales, campañas y material interno.
  • Edición de fotos y videos con altos estándares de calidad.
  • Diseño de piezas digitales y físicas.
  • Apoyo en la conceptualización de ideas creativas y guiones.
  • Gestión y organización del material visual.
  • Asegurar coherencia estética y alineación con la identidad de la marca.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada en creación de contenido (portafolio requerido).
  • Manejo de herramientas de edición: Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere, CapCut u otros.
  • Conocimientos en fotografía, iluminación y composición.
  • Habilidad para grabar y editar video para redes sociales.
  • Creatividad, atención al detalle y capacidad para trabajar con tiempos ajustados.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Oportunidades laborales con salarios desde 7 millones en Colombia

Especialista en selección de personal

Empresa: Pisende

Salario: 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de reclutamiento, será responsable de gestionar todo el proceso de selección, desde la publicación de vacantes hasta la presentación de candidatos ideales.

Responsabilidades:

  • Diseñar estrategias de atracción para perfiles diversos.
  • Publicar vacantes en plataformas y redes estratégicas.
  • Aplicar e interpretar pruebas psicométricas y técnicas.
  • Presentar informes de candidatos alineados al perfil.
  • Coordinar etapas de pre-ingreso y contratación.
  • Garantizar el cumplimiento de tiempos de cobertura de vacantes.
  • Realizar seguimiento a indicadores de selección.
  • Mantener comunicación con líderes solicitantes.

Requerimientos:

  • Título profesional en Psicología, Administración o Gestión Humana.
  • Experiencia mínima de 3 años en selección organizacional.
  • Conocimiento en pruebas psicométricas y entrevistas por competencias.
  • Manejo de herramientas de reclutamiento digital.
  • Dominio de Excel básico-intermedio.
  • Capacidad para interpretar indicadores de gestión.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de factura

Empresa: Emtelco

Salario: 3.086.512 a 3.466.952

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será garantizar la exactitud, consistencia y oportunidad de la facturación diaria asociada a los servicios operativos de la compañía, mediante la consulta, extracción y validación de información en bases de datos, el análisis detallado de registros y la conciliación de reportes internos vs. reportes de cliente.

Responsabilidades:

  • Consultar y extraer información en bases de datos corporativas para consolidar la facturación diaria asignada por cliente.
  • Validar registros de operación que impactan los valores facturables, asegurando precisión numérica y consistencia de datos.
  • Realizar el cuadre entre reportes internos de operación vs. reportes entregados al cliente, identificando desviaciones o hallazgos.
  • Elaborar reportes, dashboards o visualizaciones en Excel, Power BI o herramientas relacionadas.
  • Realizar análisis de desviaciones y preparar recomendaciones o ajustes cuando sea requerido.
  • Mantener la trazabilidad y soporte de toda la información validada ante auditorías internas o externas.

Requerimientos:

  • Profesional, tecnólogo titulado o estudiante desde 8 semestre de Ingeniería, Estadística o afines.
  • Experiencia personal Externo: 2 años de experiencia certificable en roles similares, con manejo de Excel avanzado cono cimientos en SQL, deseable manejo de Power BI, Python y SAP.
  • Experiencia personal Interno: 1 de experiencia dentro de la compañía en procesos con manejo de información, con manejo de Excel avanzado cono cimientos en SQL, deseable manejo de Power BI, Python y SAP.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

