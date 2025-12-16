Empleo en Medellín: hay más de 25 mil vacantes activas esta semana

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el trimestre julio–septiembre de 2025, Medellín y su área metropolitana registran la menor tasa de desempleo de Colombia. En este contexto, y con el objetivo de mantener esta dinámica positiva del mercado laboral, actualmente hay más de 25 mil oportunidades de empleo disponibles en la ciudad, distribuidas en distintos sectores y niveles de experiencia.

Para quienes están en búsqueda de trabajo, aumentar las posibilidades de éxito implica preparar una hoja de vida clara, actualizada y ajustada al cargo al que se aspira. La puntualidad en los procesos de selección, una adecuada presentación personal y la disposición para aprender continúan siendo aspectos altamente valorados por las empresas. Asimismo, demostrar habilidades blandas como la comunicación asertiva, el trabajo en equipo y la responsabilidad puede marcar la diferencia frente a otros candidatos.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas. Los interesados pueden conocer más detalles y postularse sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos.

Jefe de contabilidad e impuestos internacional

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como jefe de contabilidad e impuestos internacional, será el encargado de planear, dirigir y hacer seguimiento a los procesos contables y fiscales de los países con el fin de evaluar su viabilidad, y el cumplimiento legal de acuerdo con la normatividad de cada uno.

Responsabilidades:

Definir y dirigir los procesos contables y fiscales de los países donde opera la marca, considerando la cultura, sistemas de información y normatividad vigente.

Ejecutar la planeación fiscal de los países para identificar y generar beneficios para la compañía.

Consultar y mantener una comunicación constante con los asesores externos de cada país para tomar decisiones oportunas.

Garantizar la presentación adecuada y oportuna de balances, informes y requerimientos exigidos por la compañía y entidades externas.

Identificar y presentar propuestas contables y fiscales que generen valor para la compañía.

Mantenerse actualizado en normas, políticas y procedimientos contables, tributarios, comerciales y fiscales.

Liderar la definición de políticas, indicadores y prácticas generales del área, así como el análisis de la información contable para respaldar la toma de decisiones estratégicas.

Requerimientos:

Especialización o maestría en contabilidad, finanzas o impuestos.

Experiencia comprobada en contabilidad internacional y fiscalidad.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para comunicarse efectivamente con asesores externos.

Conocimiento actualizado de normativas fiscales y contables internacionales.

Content manager

Empresa: Dr. Skin

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un/a gestor de contenidos con experiencia comprobada y tiene un enfoque innovador, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Creación y producción de contenido fotográfico y audiovisual.

Grabación de videos para redes sociales, campañas y material interno.

Edición de fotos y videos con altos estándares de calidad.

Diseño de piezas digitales y físicas.

Apoyo en la conceptualización de ideas creativas y guiones.

Gestión y organización del material visual.

Asegurar coherencia estética y alineación con la identidad de la marca.

Requerimientos:

Experiencia comprobada en creación de contenido (portafolio requerido).

Manejo de herramientas de edición: Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere, CapCut u otros.

Conocimientos en fotografía, iluminación y composición.

Habilidad para grabar y editar video para redes sociales.

Creatividad, atención al detalle y capacidad para trabajar con tiempos ajustados.

Especialista en selección de personal

Empresa: Pisende

Salario: 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de reclutamiento, será responsable de gestionar todo el proceso de selección, desde la publicación de vacantes hasta la presentación de candidatos ideales.

Responsabilidades:

Diseñar estrategias de atracción para perfiles diversos.

Publicar vacantes en plataformas y redes estratégicas.

Aplicar e interpretar pruebas psicométricas y técnicas.

Presentar informes de candidatos alineados al perfil.

Coordinar etapas de pre-ingreso y contratación.

Garantizar el cumplimiento de tiempos de cobertura de vacantes.

Realizar seguimiento a indicadores de selección.

Mantener comunicación con líderes solicitantes.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología, Administración o Gestión Humana.

Experiencia mínima de 3 años en selección organizacional.

Conocimiento en pruebas psicométricas y entrevistas por competencias.

Manejo de herramientas de reclutamiento digital.

Dominio de Excel básico-intermedio.

Capacidad para interpretar indicadores de gestión.

Analista de factura

Empresa: Emtelco

Salario: 3.086.512 a 3.466.952

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será garantizar la exactitud, consistencia y oportunidad de la facturación diaria asociada a los servicios operativos de la compañía, mediante la consulta, extracción y validación de información en bases de datos, el análisis detallado de registros y la conciliación de reportes internos vs. reportes de cliente.

Responsabilidades:

Consultar y extraer información en bases de datos corporativas para consolidar la facturación diaria asignada por cliente.

Validar registros de operación que impactan los valores facturables, asegurando precisión numérica y consistencia de datos.

Realizar el cuadre entre reportes internos de operación vs. reportes entregados al cliente, identificando desviaciones o hallazgos.

Elaborar reportes, dashboards o visualizaciones en Excel, Power BI o herramientas relacionadas.

Realizar análisis de desviaciones y preparar recomendaciones o ajustes cuando sea requerido.

Mantener la trazabilidad y soporte de toda la información validada ante auditorías internas o externas.

Requerimientos:

Profesional, tecnólogo titulado o estudiante desde 8 semestre de Ingeniería, Estadística o afines.

Experiencia personal Externo: 2 años de experiencia certificable en roles similares, con manejo de Excel avanzado cono cimientos en SQL, deseable manejo de Power BI, Python y SAP.

Experiencia personal Interno: 1 de experiencia dentro de la compañía en procesos con manejo de información, con manejo de Excel avanzado cono cimientos en SQL, deseable manejo de Power BI, Python y SAP.