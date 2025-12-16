EMPLEO
Empleo en Medellín: hay más de 25 mil vacantes activas esta semana
Oportunidades disponibles para diversos perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el trimestre julio–septiembre de 2025, Medellín y su área metropolitana registran la menor tasa de desempleo de Colombia. En este contexto, y con el objetivo de mantener esta dinámica positiva del mercado laboral, actualmente hay más de 25 mil oportunidades de empleo disponibles en la ciudad, distribuidas en distintos sectores y niveles de experiencia.
Para quienes están en búsqueda de trabajo, aumentar las posibilidades de éxito implica preparar una hoja de vida clara, actualizada y ajustada al cargo al que se aspira. La puntualidad en los procesos de selección, una adecuada presentación personal y la disposición para aprender continúan siendo aspectos altamente valorados por las empresas. Asimismo, demostrar habilidades blandas como la comunicación asertiva, el trabajo en equipo y la responsabilidad puede marcar la diferencia frente a otros candidatos.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas. Los interesados pueden conocer más detalles y postularse sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos.
Jefe de contabilidad e impuestos internacional
Empresa: Cueros Vélez
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como jefe de contabilidad e impuestos internacional, será el encargado de planear, dirigir y hacer seguimiento a los procesos contables y fiscales de los países con el fin de evaluar su viabilidad, y el cumplimiento legal de acuerdo con la normatividad de cada uno.
Responsabilidades:
- Definir y dirigir los procesos contables y fiscales de los países donde opera la marca, considerando la cultura, sistemas de información y normatividad vigente.
- Ejecutar la planeación fiscal de los países para identificar y generar beneficios para la compañía.
- Consultar y mantener una comunicación constante con los asesores externos de cada país para tomar decisiones oportunas.
- Garantizar la presentación adecuada y oportuna de balances, informes y requerimientos exigidos por la compañía y entidades externas.
- Identificar y presentar propuestas contables y fiscales que generen valor para la compañía.
- Mantenerse actualizado en normas, políticas y procedimientos contables, tributarios, comerciales y fiscales.
- Liderar la definición de políticas, indicadores y prácticas generales del área, así como el análisis de la información contable para respaldar la toma de decisiones estratégicas.
Requerimientos:
- Especialización o maestría en contabilidad, finanzas o impuestos.
- Experiencia comprobada en contabilidad internacional y fiscalidad.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
- Capacidad para comunicarse efectivamente con asesores externos.
- Conocimiento actualizado de normativas fiscales y contables internacionales.
Content manager
Empresa: Dr. Skin
Salario: 4.000.000 a 4.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un/a gestor de contenidos con experiencia comprobada y tiene un enfoque innovador, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Creación y producción de contenido fotográfico y audiovisual.
- Grabación de videos para redes sociales, campañas y material interno.
- Edición de fotos y videos con altos estándares de calidad.
- Diseño de piezas digitales y físicas.
- Apoyo en la conceptualización de ideas creativas y guiones.
- Gestión y organización del material visual.
- Asegurar coherencia estética y alineación con la identidad de la marca.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada en creación de contenido (portafolio requerido).
- Manejo de herramientas de edición: Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere, CapCut u otros.
- Conocimientos en fotografía, iluminación y composición.
- Habilidad para grabar y editar video para redes sociales.
- Creatividad, atención al detalle y capacidad para trabajar con tiempos ajustados.
Especialista en selección de personal
Empresa: Pisende
Salario: 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como consultor de reclutamiento, será responsable de gestionar todo el proceso de selección, desde la publicación de vacantes hasta la presentación de candidatos ideales.
Responsabilidades:
- Diseñar estrategias de atracción para perfiles diversos.
- Publicar vacantes en plataformas y redes estratégicas.
- Aplicar e interpretar pruebas psicométricas y técnicas.
- Presentar informes de candidatos alineados al perfil.
- Coordinar etapas de pre-ingreso y contratación.
- Garantizar el cumplimiento de tiempos de cobertura de vacantes.
- Realizar seguimiento a indicadores de selección.
- Mantener comunicación con líderes solicitantes.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología, Administración o Gestión Humana.
- Experiencia mínima de 3 años en selección organizacional.
- Conocimiento en pruebas psicométricas y entrevistas por competencias.
- Manejo de herramientas de reclutamiento digital.
- Dominio de Excel básico-intermedio.
- Capacidad para interpretar indicadores de gestión.
Analista de factura
Empresa: Emtelco
Salario: 3.086.512 a 3.466.952
Tipo de contrato: Término indefinido
Su misión será garantizar la exactitud, consistencia y oportunidad de la facturación diaria asociada a los servicios operativos de la compañía, mediante la consulta, extracción y validación de información en bases de datos, el análisis detallado de registros y la conciliación de reportes internos vs. reportes de cliente.
Responsabilidades:
- Consultar y extraer información en bases de datos corporativas para consolidar la facturación diaria asignada por cliente.
- Validar registros de operación que impactan los valores facturables, asegurando precisión numérica y consistencia de datos.
- Realizar el cuadre entre reportes internos de operación vs. reportes entregados al cliente, identificando desviaciones o hallazgos.
- Elaborar reportes, dashboards o visualizaciones en Excel, Power BI o herramientas relacionadas.
- Realizar análisis de desviaciones y preparar recomendaciones o ajustes cuando sea requerido.
- Mantener la trazabilidad y soporte de toda la información validada ante auditorías internas o externas.
Requerimientos:
- Profesional, tecnólogo titulado o estudiante desde 8 semestre de Ingeniería, Estadística o afines.
- Experiencia personal Externo: 2 años de experiencia certificable en roles similares, con manejo de Excel avanzado cono cimientos en SQL, deseable manejo de Power BI, Python y SAP.
- Experiencia personal Interno: 1 de experiencia dentro de la compañía en procesos con manejo de información, con manejo de Excel avanzado cono cimientos en SQL, deseable manejo de Power BI, Python y SAP.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.