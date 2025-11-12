Suscribirse

Empleo para abogados: revise las vacantes disponibles en todo el país

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

12 de noviembre de 2025, 10:45 p. m.
Salarios competitivos para profesionales en Derecho.
Oportunidad laboral para Abogados en Colombia: éntrese aquí. | Foto: Stock

El mercado laboral para abogados en Colombia mantiene un ritmo estable, con una oferta que abarca desde firmas jurídicas hasta empresas del sector público y privado. Las oportunidades se extienden por todo el país y reflejan la necesidad constante de profesionales capaces de asesorar, gestionar y garantizar el cumplimiento normativo en diferentes ámbitos.

Entre las áreas con mayor demanda se encuentran el derecho laboral, civil, comercial y corporativo, así como los cargos relacionados con contratación pública, litigios, cumplimiento y asesoría legal empresarial. Muchas de estas vacantes ofrecen estabilidad, posibilidades de crecimiento y esquemas híbridos o presenciales según el tipo de organización.

¿Cómo postularse?

Las convocatorias están dirigidas a abogados con distintos niveles de experiencia, desde recién egresados hasta profesionales con trayectoria en el ejercicio jurídico. Si desea conocer las ofertas activas, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, encontrará algunas de las vacantes disponibles en todo el país.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

juicio, abogada
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: 123rf

Abogado insolvencias – Bogotá D.C.

Empresa: Avista Colombia

Salario: A convenir

Como especialista en insolvencia, será parte de un entorno dinámico y colaborativo, trabajando junto a profesionales experimentados en leyes.

Responsabilidades:

  • Gestionar casos de insolvencia de persona natural no comerciante.
  • Interpretar y aplicar la ley 1564 de 2012 y la ley 2445 de 2025 en procesos de insolvencia.
  • Elaborar y gestionar liquidaciones patrimoniales y directas.
  • Presentar y sustentar objeciones en procesos legales.
  • Asesorar a clientes sobre leyes de libranzas y otros temas relacionados a la insolvencia.

Requerimientos:

  • Título profesional en Derecho.
  • Más de 2 años de experiencia en procesos de insolvencia de persona natural no comerciante.
  • Conocimiento avanzado en la ley 1564 de 2012 y la ley 2445 de 2025.
  • Experiencia en liquidaciones patrimoniales y directas, presentación de objeciones y manejo de leyes de libranzas.
  • Capacidad para interpretar y aplicar principios legales en situaciones complejas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Abogado derecho inmobiliario – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: 3.000.000

En Conconcreto, están en busca de un abogado de derecho inmobiliario entusiasta que quiera formar parte de su equipo dinámico y profesional.

Responsabilidades:

  • Elaborar documentos jurídicos y contratos para proyectos inmobiliarios.
  • Proveer apoyo jurídico en audiencias de conciliación y ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
  • Apoyar en la contestación y elaboración de acciones de tutela y derechos de petición.
  • Responder a requerimientos de entidades y atender procesos ante la SIC y justicia ordinaria.
  • Hacer seguimiento a los procesos jurídicos del área.
  • Elaborar minutas necesarias para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Requerimientos:

  • Título profesional en Derecho.
  • Experiencia mínima de 2 años en derecho inmobiliario.
  • Conocimiento en la elaboración de documentos y contratos legales.
  • Experiencia en audiencias y procedimientos ante entidades regulatorias.
  • Capacidad para gestionar múltiples procesos jurídicos de manera simultánea.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Trabajo estable: revise las vacantes a término indefinido en Colombia

Auxiliar de control cartera abogado – Medellín

Empresa: JFK Cooperativa Financiera

Salario: 2.300.000 a 2.500.000

Este rol es vital para garantizar que las obligaciones sin gestión, las terminadas por desistimiento tácito y las próximas a prescribir estén bajo control.

Responsabilidades:

  • Realizar seguimiento a la gestión de abogados internos y externos.
  • Controlar las obligaciones sin gestión y próximas a prescribir.
  • Asegurar la entrega oportuna de dineros y retiro de títulos.
  • Gestionar oficios pendientes y desistimientos tácitos.

Requerimientos:

  • Profesional recién graduado o estudiante desde V semestre en Derecho.
  • Experiencia mínima de 1 año en el sector financiero en áreas de crédito.
  • Conocimientos en herramientas ofimáticas y gestión de cuentas judiciales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Abogado laborista – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 5.200.000 a 6.200.000

Esta posición es ideal para profesionales en derecho con una sólida formación en legislación laboral y experiencia en procesos de gestión humana.

Responsabilidades:

  • Brindar asesoría en derecho laboral y seguridad social a la Dirección de Gestión Humana.
  • Diseñar, revisar y actualizar el Reglamento Interno de Trabajo conforme a normativas vigentes.
  • Elaborar y actualizar contratos laborales y sus modalidades.
  • Asesorar en la terminación de contratos laborales garantizando el debido proceso.
  • Preparar y dar seguimiento a demandas y procesos laborales.
  • Mantenerse actualizado en jurisprudencia y reformas laborales.
  • Diseñar procedimientos para el manejo de faltas disciplinarias.
  • Coordinar y realizar audiencias de descargos.
  • Elaborar actas de descargos y documentos de cierre de procesos disciplinarios.
  • Custodiar y mantener expedientes disciplinarios actualizados.

Requerimientos:

  • Profesional en Derecho con especialización en Derecho Laboral.
  • 3 años de experiencia en procesos de gestión humana.
  • Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.
  • Habilidad para analizar y solucionar conflictos laborales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

