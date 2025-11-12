Empleo para abogados: revise las vacantes disponibles en todo el país

El mercado laboral para abogados en Colombia mantiene un ritmo estable, con una oferta que abarca desde firmas jurídicas hasta empresas del sector público y privado. Las oportunidades se extienden por todo el país y reflejan la necesidad constante de profesionales capaces de asesorar, gestionar y garantizar el cumplimiento normativo en diferentes ámbitos.

Entre las áreas con mayor demanda se encuentran el derecho laboral, civil, comercial y corporativo, así como los cargos relacionados con contratación pública, litigios, cumplimiento y asesoría legal empresarial. Muchas de estas vacantes ofrecen estabilidad, posibilidades de crecimiento y esquemas híbridos o presenciales según el tipo de organización.

¿Cómo postularse?

Las convocatorias están dirigidas a abogados con distintos niveles de experiencia, desde recién egresados hasta profesionales con trayectoria en el ejercicio jurídico. Si desea conocer las ofertas activas, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, encontrará algunas de las vacantes disponibles en todo el país.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Abogado insolvencias – Bogotá D.C.

Empresa: Avista Colombia

Salario: A convenir

Como especialista en insolvencia, será parte de un entorno dinámico y colaborativo, trabajando junto a profesionales experimentados en leyes.

Responsabilidades:

Gestionar casos de insolvencia de persona natural no comerciante.

Interpretar y aplicar la ley 1564 de 2012 y la ley 2445 de 2025 en procesos de insolvencia.

Elaborar y gestionar liquidaciones patrimoniales y directas.

Presentar y sustentar objeciones en procesos legales.

Asesorar a clientes sobre leyes de libranzas y otros temas relacionados a la insolvencia.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Más de 2 años de experiencia en procesos de insolvencia de persona natural no comerciante.

Conocimiento avanzado en la ley 1564 de 2012 y la ley 2445 de 2025.

Experiencia en liquidaciones patrimoniales y directas, presentación de objeciones y manejo de leyes de libranzas.

Capacidad para interpretar y aplicar principios legales en situaciones complejas.

Abogado derecho inmobiliario – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: 3.000.000

En Conconcreto, están en busca de un abogado de derecho inmobiliario entusiasta que quiera formar parte de su equipo dinámico y profesional.

Responsabilidades:

Elaborar documentos jurídicos y contratos para proyectos inmobiliarios.

Proveer apoyo jurídico en audiencias de conciliación y ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Apoyar en la contestación y elaboración de acciones de tutela y derechos de petición.

Responder a requerimientos de entidades y atender procesos ante la SIC y justicia ordinaria.

Hacer seguimiento a los procesos jurídicos del área.

Elaborar minutas necesarias para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Experiencia mínima de 2 años en derecho inmobiliario.

Conocimiento en la elaboración de documentos y contratos legales.

Experiencia en audiencias y procedimientos ante entidades regulatorias.

Capacidad para gestionar múltiples procesos jurídicos de manera simultánea.

Auxiliar de control cartera abogado – Medellín

Empresa: JFK Cooperativa Financiera

Salario: 2.300.000 a 2.500.000

Este rol es vital para garantizar que las obligaciones sin gestión, las terminadas por desistimiento tácito y las próximas a prescribir estén bajo control.

Responsabilidades:

Realizar seguimiento a la gestión de abogados internos y externos.

Controlar las obligaciones sin gestión y próximas a prescribir.

Asegurar la entrega oportuna de dineros y retiro de títulos.

Gestionar oficios pendientes y desistimientos tácitos.

Requerimientos:

Profesional recién graduado o estudiante desde V semestre en Derecho.

Experiencia mínima de 1 año en el sector financiero en áreas de crédito.

Conocimientos en herramientas ofimáticas y gestión de cuentas judiciales.

Abogado laborista – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 5.200.000 a 6.200.000

Esta posición es ideal para profesionales en derecho con una sólida formación en legislación laboral y experiencia en procesos de gestión humana.

Responsabilidades:

Brindar asesoría en derecho laboral y seguridad social a la Dirección de Gestión Humana.

Diseñar, revisar y actualizar el Reglamento Interno de Trabajo conforme a normativas vigentes.

Elaborar y actualizar contratos laborales y sus modalidades.

Asesorar en la terminación de contratos laborales garantizando el debido proceso.

Preparar y dar seguimiento a demandas y procesos laborales.

Mantenerse actualizado en jurisprudencia y reformas laborales.

Diseñar procedimientos para el manejo de faltas disciplinarias.

Coordinar y realizar audiencias de descargos.

Elaborar actas de descargos y documentos de cierre de procesos disciplinarios.

Custodiar y mantener expedientes disciplinarios actualizados.

Requerimientos:

Profesional en Derecho con especialización en Derecho Laboral.

3 años de experiencia en procesos de gestión humana.

Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.

Habilidad para analizar y solucionar conflictos laborales.