Empleo para abogados: revise las vacantes disponibles en todo el país

Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral para abogados en Colombia mantiene un ritmo estable, con una oferta que abarca desde firmas jurídicas hasta empresas del sector público y privado. Las oportunidades se extienden por todo el país y reflejan la necesidad constante de profesionales capaces de asesorar, gestionar y garantizar el cumplimiento normativo en diferentes ámbitos.
Entre las áreas con mayor demanda se encuentran el derecho laboral, civil, comercial y corporativo, así como los cargos relacionados con contratación pública, litigios, cumplimiento y asesoría legal empresarial. Muchas de estas vacantes ofrecen estabilidad, posibilidades de crecimiento y esquemas híbridos o presenciales según el tipo de organización.
¿Cómo postularse?
Las convocatorias están dirigidas a abogados con distintos niveles de experiencia, desde recién egresados hasta profesionales con trayectoria en el ejercicio jurídico. Si desea conocer las ofertas activas, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, encontrará algunas de las vacantes disponibles en todo el país.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Abogado insolvencias – Bogotá D.C.
Empresa: Avista Colombia
Salario: A convenir
Como especialista en insolvencia, será parte de un entorno dinámico y colaborativo, trabajando junto a profesionales experimentados en leyes.
Responsabilidades:
- Gestionar casos de insolvencia de persona natural no comerciante.
- Interpretar y aplicar la ley 1564 de 2012 y la ley 2445 de 2025 en procesos de insolvencia.
- Elaborar y gestionar liquidaciones patrimoniales y directas.
- Presentar y sustentar objeciones en procesos legales.
- Asesorar a clientes sobre leyes de libranzas y otros temas relacionados a la insolvencia.
Requerimientos:
- Título profesional en Derecho.
- Más de 2 años de experiencia en procesos de insolvencia de persona natural no comerciante.
- Conocimiento avanzado en la ley 1564 de 2012 y la ley 2445 de 2025.
- Experiencia en liquidaciones patrimoniales y directas, presentación de objeciones y manejo de leyes de libranzas.
- Capacidad para interpretar y aplicar principios legales en situaciones complejas.
Abogado derecho inmobiliario – Medellín
Empresa: Conconcreto
Salario: 3.000.000
En Conconcreto, están en busca de un abogado de derecho inmobiliario entusiasta que quiera formar parte de su equipo dinámico y profesional.
Responsabilidades:
- Elaborar documentos jurídicos y contratos para proyectos inmobiliarios.
- Proveer apoyo jurídico en audiencias de conciliación y ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Apoyar en la contestación y elaboración de acciones de tutela y derechos de petición.
- Responder a requerimientos de entidades y atender procesos ante la SIC y justicia ordinaria.
- Hacer seguimiento a los procesos jurídicos del área.
- Elaborar minutas necesarias para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
Requerimientos:
- Título profesional en Derecho.
- Experiencia mínima de 2 años en derecho inmobiliario.
- Conocimiento en la elaboración de documentos y contratos legales.
- Experiencia en audiencias y procedimientos ante entidades regulatorias.
- Capacidad para gestionar múltiples procesos jurídicos de manera simultánea.
Auxiliar de control cartera abogado – Medellín
Empresa: JFK Cooperativa Financiera
Salario: 2.300.000 a 2.500.000
Este rol es vital para garantizar que las obligaciones sin gestión, las terminadas por desistimiento tácito y las próximas a prescribir estén bajo control.
Responsabilidades:
- Realizar seguimiento a la gestión de abogados internos y externos.
- Controlar las obligaciones sin gestión y próximas a prescribir.
- Asegurar la entrega oportuna de dineros y retiro de títulos.
- Gestionar oficios pendientes y desistimientos tácitos.
Requerimientos:
- Profesional recién graduado o estudiante desde V semestre en Derecho.
- Experiencia mínima de 1 año en el sector financiero en áreas de crédito.
- Conocimientos en herramientas ofimáticas y gestión de cuentas judiciales.
Abogado laborista – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: 5.200.000 a 6.200.000
Esta posición es ideal para profesionales en derecho con una sólida formación en legislación laboral y experiencia en procesos de gestión humana.
Responsabilidades:
- Brindar asesoría en derecho laboral y seguridad social a la Dirección de Gestión Humana.
- Diseñar, revisar y actualizar el Reglamento Interno de Trabajo conforme a normativas vigentes.
- Elaborar y actualizar contratos laborales y sus modalidades.
- Asesorar en la terminación de contratos laborales garantizando el debido proceso.
- Preparar y dar seguimiento a demandas y procesos laborales.
- Mantenerse actualizado en jurisprudencia y reformas laborales.
- Diseñar procedimientos para el manejo de faltas disciplinarias.
- Coordinar y realizar audiencias de descargos.
- Elaborar actas de descargos y documentos de cierre de procesos disciplinarios.
- Custodiar y mantener expedientes disciplinarios actualizados.
Requerimientos:
- Profesional en Derecho con especialización en Derecho Laboral.
- 3 años de experiencia en procesos de gestión humana.
- Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.
- Habilidad para analizar y solucionar conflictos laborales.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.