Empleo para psicólogos: vacantes disponibles en todo el país

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

16 de diciembre de 2025, 7:35 p. m.
El rol de los psicólogos se ha vuelto cada vez más relevante en distintos ámbitos del entorno laboral y social. Su aporte es clave para el bienestar emocional, la salud mental, la gestión del talento humano y el fortalecimiento de entornos organizacionales saludables. Desde procesos de selección y acompañamiento a colaboradores, hasta atención clínica, educativa y comunitaria, su trabajo impacta directamente en la productividad, la convivencia y la calidad de vida de las personas.

En respuesta a esta creciente necesidad, empresas de diferentes sectores han abierto vacantes para psicólogos con distintos enfoques y niveles de experiencia, en varias regiones del país.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán oportunidades ajustadas a su perfil profesional y podrán postularse de manera virtual a las vacantes disponibles.

A continuación, le presentamos una selección de algunas de las ofertas laborales abiertas para psicólogos en el país.

Docente psicología clínica – Medellín

Empresa: Fundación Universitaria María Cano

Salario: A convenir

En la Fundación Universitaria María Cano, sede Medellín, buscan para el equipo académico una persona profesional en el área de Psicología, donde podrá aportar su experiencia y conocimientos en el área clínica, así mismo que comparta la pasión por la docencia, la investigación y la proyección social.

Responsabilidades:

  • Impartir clases en el área de Psicología, enfocándose en el área de la Neuropsicología o la clínica.
  • Acompañar y guiar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y proyectos de investigación
  • Colaborar en proyectos de proyección social relacionados con el área.
  • Desarrollar e implementar actividades académicas complementarias.

Requerimientos:

  • Profesional en Psicología, con formación de Maestría, preferiblemente Doctorado en Psicología, Psicología Clínica y/o Neuropsicología.
  • Mínimo dos años de experiencia docente en educación superior.
  • Cinco años de experiencia profesional en el campo de Psicología.
  • Habilidad para diseñar e implementar programas de estudio.
  • Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos académicos.
  • Disponibilidad tiempo completo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Psicólogo educativo – Barranquilla

Empresa: Aspaen

Salario: A convenir

Si es un especialista en psicología escolar comprometido con el desarrollo integral de los alumnos, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Evaluar y diagnosticar necesidades educativas de los estudiantes.
  • Implementar estrategias para mejorar el proceso de aprendizaje.
  • Desarrollar programas para optimizar el entorno escolar.
  • Acompañar el bienestar emocional de los alumnos.
  • Colaborar con docentes para personalizar el enfoque educativo.

Requerimientos:

  • Título de psicología.
  • Experiencia previa en contextos escolares o educativos.
  • Habilidad para desarrollar e implementar programas educativos.
  • Conocimiento en diagnóstico y evaluación psicológica.
  • Capacidad para trabajar de manera colaborativa con docentes y padres.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Psicólogo especialista en SST – Medellín

Empresa: Recurso Humano Positivo

Salario: A convenir

Si es un especialista en salud ocupacional apasionado por mejorar la calidad de vida en el trabajo, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Participar activamente en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) en riesgo psicosocial.
  • Articular y triangular información para definir intervenciones específicas.
  • Analizar casos reincidentes para el desarrollo de intervenciones preventivas.
  • Diseñar, ejecutar y evaluar programas de intervención psicosocial.
  • Colaborar con un equipo multidisciplinario para cocrear soluciones.
  • Participar en reuniones de seguimiento.

Requerimientos:

  • Título en Psicología con especialización en SST.
  • Experiencia previa en proyectos organizacionales y de bienestar laboral.
  • Habilidades analíticas y capacidad para trabajar con datos complejos.
  • Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios.
  • Residencia en Medellín o disponibilidad para trasladarse.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Psicóloga de talento humano – Palmira

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: 2.850.000 a 3.100.000

En este rol, será la encargada de gestionar procesos fundamentales como selección, contratación, bienestar, vacaciones y compensación del personal operativo.

Responsabilidades:

  • Gestionar los procesos de selección del personal operativo.
  • Coordinar la contratación y el ingreso de nuevos empleados.
  • Desarrollar programas de bienestar para los colaboradores.
  • Administrar las vacaciones y compensaciones del personal.
  • Asegurar el cumplimiento de políticas y procedimientos de recursos humanos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Psicología.
  • Experiencia comprobada en gestión de recursos humanos.
  • Conocimientos en procesos de selección y contratación.
  • Habilidades de comunicación y liderazgo.
  • Capacidad para trabajar de manera temporal por 6 meses en Palmira.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

