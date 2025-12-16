EMPLEO
Empleo para psicólogos: vacantes disponibles en todo el país
El rol de los psicólogos se ha vuelto cada vez más relevante en distintos ámbitos del entorno laboral y social. Su aporte es clave para el bienestar emocional, la salud mental, la gestión del talento humano y el fortalecimiento de entornos organizacionales saludables. Desde procesos de selección y acompañamiento a colaboradores, hasta atención clínica, educativa y comunitaria, su trabajo impacta directamente en la productividad, la convivencia y la calidad de vida de las personas.
En respuesta a esta creciente necesidad, empresas de diferentes sectores han abierto vacantes para psicólogos con distintos enfoques y niveles de experiencia, en varias regiones del país.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán oportunidades ajustadas a su perfil profesional y podrán postularse de manera virtual a las vacantes disponibles.
A continuación, le presentamos una selección de algunas de las ofertas laborales abiertas para psicólogos en el país.
Docente psicología clínica – Medellín
Empresa: Fundación Universitaria María Cano
Salario: A convenir
En la Fundación Universitaria María Cano, sede Medellín, buscan para el equipo académico una persona profesional en el área de Psicología, donde podrá aportar su experiencia y conocimientos en el área clínica, así mismo que comparta la pasión por la docencia, la investigación y la proyección social.
Responsabilidades:
- Impartir clases en el área de Psicología, enfocándose en el área de la Neuropsicología o la clínica.
- Acompañar y guiar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y proyectos de investigación
- Colaborar en proyectos de proyección social relacionados con el área.
- Desarrollar e implementar actividades académicas complementarias.
Requerimientos:
- Profesional en Psicología, con formación de Maestría, preferiblemente Doctorado en Psicología, Psicología Clínica y/o Neuropsicología.
- Mínimo dos años de experiencia docente en educación superior.
- Cinco años de experiencia profesional en el campo de Psicología.
- Habilidad para diseñar e implementar programas de estudio.
- Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos académicos.
- Disponibilidad tiempo completo.
Psicólogo educativo – Barranquilla
Empresa: Aspaen
Salario: A convenir
Si es un especialista en psicología escolar comprometido con el desarrollo integral de los alumnos, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Evaluar y diagnosticar necesidades educativas de los estudiantes.
- Implementar estrategias para mejorar el proceso de aprendizaje.
- Desarrollar programas para optimizar el entorno escolar.
- Acompañar el bienestar emocional de los alumnos.
- Colaborar con docentes para personalizar el enfoque educativo.
Requerimientos:
- Título de psicología.
- Experiencia previa en contextos escolares o educativos.
- Habilidad para desarrollar e implementar programas educativos.
- Conocimiento en diagnóstico y evaluación psicológica.
- Capacidad para trabajar de manera colaborativa con docentes y padres.
Psicólogo especialista en SST – Medellín
Empresa: Recurso Humano Positivo
Salario: A convenir
Si es un especialista en salud ocupacional apasionado por mejorar la calidad de vida en el trabajo, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Participar activamente en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) en riesgo psicosocial.
- Articular y triangular información para definir intervenciones específicas.
- Analizar casos reincidentes para el desarrollo de intervenciones preventivas.
- Diseñar, ejecutar y evaluar programas de intervención psicosocial.
- Colaborar con un equipo multidisciplinario para cocrear soluciones.
- Participar en reuniones de seguimiento.
Requerimientos:
- Título en Psicología con especialización en SST.
- Experiencia previa en proyectos organizacionales y de bienestar laboral.
- Habilidades analíticas y capacidad para trabajar con datos complejos.
- Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios.
- Residencia en Medellín o disponibilidad para trasladarse.
Psicóloga de talento humano – Palmira
Empresa: Seguridad Atlas
Salario: 2.850.000 a 3.100.000
En este rol, será la encargada de gestionar procesos fundamentales como selección, contratación, bienestar, vacaciones y compensación del personal operativo.
Responsabilidades:
- Gestionar los procesos de selección del personal operativo.
- Coordinar la contratación y el ingreso de nuevos empleados.
- Desarrollar programas de bienestar para los colaboradores.
- Administrar las vacaciones y compensaciones del personal.
- Asegurar el cumplimiento de políticas y procedimientos de recursos humanos.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- Experiencia comprobada en gestión de recursos humanos.
- Conocimientos en procesos de selección y contratación.
- Habilidades de comunicación y liderazgo.
- Capacidad para trabajar de manera temporal por 6 meses en Palmira.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.