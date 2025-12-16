Empleo para psicólogos: vacantes disponibles en todo el país

El rol de los psicólogos se ha vuelto cada vez más relevante en distintos ámbitos del entorno laboral y social. Su aporte es clave para el bienestar emocional, la salud mental, la gestión del talento humano y el fortalecimiento de entornos organizacionales saludables. Desde procesos de selección y acompañamiento a colaboradores, hasta atención clínica, educativa y comunitaria, su trabajo impacta directamente en la productividad, la convivencia y la calidad de vida de las personas.

En respuesta a esta creciente necesidad, empresas de diferentes sectores han abierto vacantes para psicólogos con distintos enfoques y niveles de experiencia, en varias regiones del país.

A continuación, le presentamos una selección de algunas de las ofertas laborales abiertas para psicólogos en el país.

Docente psicología clínica – Medellín

Empresa: Fundación Universitaria María Cano

Salario: A convenir

En la Fundación Universitaria María Cano, sede Medellín, buscan para el equipo académico una persona profesional en el área de Psicología, donde podrá aportar su experiencia y conocimientos en el área clínica, así mismo que comparta la pasión por la docencia, la investigación y la proyección social.

Responsabilidades:

Impartir clases en el área de Psicología, enfocándose en el área de la Neuropsicología o la clínica.

Acompañar y guiar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y proyectos de investigación

Colaborar en proyectos de proyección social relacionados con el área.

Desarrollar e implementar actividades académicas complementarias.

Requerimientos:

Profesional en Psicología, con formación de Maestría, preferiblemente Doctorado en Psicología, Psicología Clínica y/o Neuropsicología.

Mínimo dos años de experiencia docente en educación superior.

Cinco años de experiencia profesional en el campo de Psicología.

Habilidad para diseñar e implementar programas de estudio.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos académicos.

Disponibilidad tiempo completo.

Psicólogo educativo – Barranquilla

Empresa: Aspaen

Salario: A convenir

Si es un especialista en psicología escolar comprometido con el desarrollo integral de los alumnos, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar necesidades educativas de los estudiantes.

Implementar estrategias para mejorar el proceso de aprendizaje.

Desarrollar programas para optimizar el entorno escolar.

Acompañar el bienestar emocional de los alumnos.

Colaborar con docentes para personalizar el enfoque educativo.

Requerimientos:

Título de psicología.

Experiencia previa en contextos escolares o educativos.

Habilidad para desarrollar e implementar programas educativos.

Conocimiento en diagnóstico y evaluación psicológica.

Capacidad para trabajar de manera colaborativa con docentes y padres.

Psicólogo especialista en SST – Medellín

Empresa: Recurso Humano Positivo

Salario: A convenir

Si es un especialista en salud ocupacional apasionado por mejorar la calidad de vida en el trabajo, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Participar activamente en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) en riesgo psicosocial.

Articular y triangular información para definir intervenciones específicas.

Analizar casos reincidentes para el desarrollo de intervenciones preventivas.

Diseñar, ejecutar y evaluar programas de intervención psicosocial.

Colaborar con un equipo multidisciplinario para cocrear soluciones.

Participar en reuniones de seguimiento.

Requerimientos:

Título en Psicología con especialización en SST.

Experiencia previa en proyectos organizacionales y de bienestar laboral.

Habilidades analíticas y capacidad para trabajar con datos complejos.

Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios.

Residencia en Medellín o disponibilidad para trasladarse.

Psicóloga de talento humano – Palmira

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: 2.850.000 a 3.100.000

En este rol, será la encargada de gestionar procesos fundamentales como selección, contratación, bienestar, vacaciones y compensación del personal operativo.

Responsabilidades:

Gestionar los procesos de selección del personal operativo.

Coordinar la contratación y el ingreso de nuevos empleados.

Desarrollar programas de bienestar para los colaboradores.

Administrar las vacaciones y compensaciones del personal.

Asegurar el cumplimiento de políticas y procedimientos de recursos humanos.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia comprobada en gestión de recursos humanos.

Conocimientos en procesos de selección y contratación.

Habilidades de comunicación y liderazgo.

Capacidad para trabajar de manera temporal por 6 meses en Palmira.