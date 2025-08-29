Suscribirse

Empleos 100 % virtuales: oportunidades para diferentes perfiles

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

30 de agosto de 2025, 12:03 a. m.
Teletrabajo
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La tendencia del trabajo remoto no se detiene: cada vez más compañías están contratando bajo esta modalidad para atraer talento sin fronteras. Esta opción abre la puerta a profesionales que buscan independencia geográfica y jornadas más flexibles sin sacrificar su proyección laboral.

En línea con esta tendencia, entre las vacantes activas se encuentran cargos en docencia, comunicación y derecho, todos con la ventaja de operar desde cualquier parte del país.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades destacadas.

Esta prueba oficial no solo ofrece respuestas, sino que también ubica su competencia dentro de los estándares internacionales.
Con el auge del teletrabajo y la creciente importancia del inglés, saber exactamente en qué nivel se encuentra se ha convertido en un activo invaluable. | Foto: Getty Images

Instructor de Inglés — Medio Tiempo - Teletrabajo

Empresa: Berlitz Colombia

Salario: A convenir

Únase al equipo como instructor(a) de inglés y viva una experiencia educativa única, donde la pasión por enseñar se combina con un entorno remoto, flexible y multicultural.

Responsabilidades:

  • Planificación y ejecución de clases interactivas de inglés.
  • Evaluación continua del progreso de los estudiantes.
  • Adaptación de materiales pedagógicos según necesidades individuales.
  • Fomentar un ambiente de aprendizaje dinámico y efectivo.
  • Participar en capacitaciones y desarrollo profesional.

Requerimientos:

  • Nivel de inglés B2 - C1 (nativo o certificado).
  • No se requiere experiencia previa: validamos competencias.
  • Estudios desde bachillerato completo hasta nivel profesional (estudiantes universitarios desde 6° semestre en adelante también pueden aplicar).
  • Excelentes habilidades de comunicación, adaptabilidad y pasión por la enseñanza.
  • Disponibilidad para trabajar de manera remota.

¡Postúlese aquí!

Community manager

Empresa: Recurso Humano Positivo S.A.S.

Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000

Este rol es ideal para un administrador de redes sociales que quiera trabajar de manera 100% remota, gestionando y potenciando la presencia digital de las cuentas corporativas.

Responsabilidades:

  • Gestionar perfiles en redes sociales y plataformas digitales de las marcas asignadas.
  • Planear, crear y ejecutar contenidos alineados a la estrategia de marketing.
  • Monitorear la reputación online y atender PQRS de forma adecuada y profesional.
  • Analizar métricas y elaborar informes de desempeño de campañas y publicaciones.
  • Gestionar engagement e identificar oportunidades de interacción con la comunidad.
  • Manejar protocolos de crisis digital.
  • Trabajar de la mano con áreas de diseño, creatividad y operaciones.

Requerimientos:

  • Tecnólogo/a o profesional en Marketing, Publicidad, Comunicación o Ingeniería Administrativa.
  • Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares de Community Manager.
  • Experiencia en agencias de publicidad / digitales (requisito clave).
  • Disponibilidad para trabajar remoto y asistir ocasionalmente a producciones fotográficas.
  • Residencia en: Cali (ideal) Bogotá o Medellín.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Miles de empleos activos en Colombia: conozca cómo postularse

Practicante gestión de valor

Empresa: Puntos Colombia

Salario: A convenir

Si le gustan los retos, desarrollar su potencial en un entorno de aprendizaje y bienestar, compartir con personas excepcionales y hacer parte de una cultura innovadora, ágil, diversa e incluyente, Puntos Colombia es el lugar para usted.

Responsabilidades:

  • Gestión de procesos: Apoyar la documentación, analisis y mejora de procesos internos.
  • Identificar oportunidades de optimización y proponer soluciones efectivas.
  • Colaborar en la creación y actualización de manuales de procesos y procedimientos.
  • Gestión de proyectos: Participar en la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos específicos.
  • Investigar buenas prácticas y tendencias para aplicar a las mejoras de proceso.

Requerimientos:

• Estudiante de últimos semestres de ingeniería industrial, administración, ingeniería de procesos o carreras afines.

¡Postúlese aquí!

Legal assistant remoto

Empresa: Solvo Global

Salario: 2.500.000 a 2.700.000

¿Tiene experiencia en firmas legales internacionales y le apasiona el derecho de lesiones personales? Esta es su oportunidad de trabajar con una firma reconocida, desde la comodidad de su hogar, en un entorno profesional y exigente.

Responsabilidades:

  • Llamadas a clientes, aseguradoras y proveedores médicos.
  • Carga y actualización de información en el sistema MyCase.
  • Confirmación de proveedores médicos y programación de evaluaciones (DME).
  • Preparación de demandas, exhibiciones de salarios perdidos y cartas de representación (LOR).
  • Envío de correos y faxes a aseguradoras, clientes y proveedores.
  • Programación de sesiones de descubrimiento, deposiciones, mediaciones y reuniones internas.
  • Creación de nuevos casos, gestión de gastos y organización de archivos de descubrimiento.

Requerimientos:

  • Título profesional o experiencia relevante en el área legal e inglés avanzado (excluyente).
  • Experiencia previa en firmas legales de EE. UU., Canadá, Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda (excluyente).
  • Deseable experiencia en derecho de lesiones personales o litigios.
  • Actitud emprendedora, capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.
  • Excelente comunicación verbal y escrita en inglés (nivel avanzado).
  • Creatividad, enfoque en resultados y habilidades organizativas.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

