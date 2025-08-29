Empleo
Empleos 100 % virtuales: oportunidades para diferentes perfiles
El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.
La tendencia del trabajo remoto no se detiene: cada vez más compañías están contratando bajo esta modalidad para atraer talento sin fronteras. Esta opción abre la puerta a profesionales que buscan independencia geográfica y jornadas más flexibles sin sacrificar su proyección laboral.
En línea con esta tendencia, entre las vacantes activas se encuentran cargos en docencia, comunicación y derecho, todos con la ventaja de operar desde cualquier parte del país.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades destacadas.
Instructor de Inglés — Medio Tiempo - Teletrabajo
Empresa: Berlitz Colombia
Salario: A convenir
Únase al equipo como instructor(a) de inglés y viva una experiencia educativa única, donde la pasión por enseñar se combina con un entorno remoto, flexible y multicultural.
Responsabilidades:
- Planificación y ejecución de clases interactivas de inglés.
- Evaluación continua del progreso de los estudiantes.
- Adaptación de materiales pedagógicos según necesidades individuales.
- Fomentar un ambiente de aprendizaje dinámico y efectivo.
- Participar en capacitaciones y desarrollo profesional.
Requerimientos:
- Nivel de inglés B2 - C1 (nativo o certificado).
- No se requiere experiencia previa: validamos competencias.
- Estudios desde bachillerato completo hasta nivel profesional (estudiantes universitarios desde 6° semestre en adelante también pueden aplicar).
- Excelentes habilidades de comunicación, adaptabilidad y pasión por la enseñanza.
- Disponibilidad para trabajar de manera remota.
Community manager
Empresa: Recurso Humano Positivo S.A.S.
Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000
Este rol es ideal para un administrador de redes sociales que quiera trabajar de manera 100% remota, gestionando y potenciando la presencia digital de las cuentas corporativas.
Responsabilidades:
- Gestionar perfiles en redes sociales y plataformas digitales de las marcas asignadas.
- Planear, crear y ejecutar contenidos alineados a la estrategia de marketing.
- Monitorear la reputación online y atender PQRS de forma adecuada y profesional.
- Analizar métricas y elaborar informes de desempeño de campañas y publicaciones.
- Gestionar engagement e identificar oportunidades de interacción con la comunidad.
- Manejar protocolos de crisis digital.
- Trabajar de la mano con áreas de diseño, creatividad y operaciones.
Requerimientos:
- Tecnólogo/a o profesional en Marketing, Publicidad, Comunicación o Ingeniería Administrativa.
- Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares de Community Manager.
- Experiencia en agencias de publicidad / digitales (requisito clave).
- Disponibilidad para trabajar remoto y asistir ocasionalmente a producciones fotográficas.
- Residencia en: Cali (ideal) Bogotá o Medellín.
Practicante gestión de valor
Empresa: Puntos Colombia
Salario: A convenir
Si le gustan los retos, desarrollar su potencial en un entorno de aprendizaje y bienestar, compartir con personas excepcionales y hacer parte de una cultura innovadora, ágil, diversa e incluyente, Puntos Colombia es el lugar para usted.
Responsabilidades:
- Gestión de procesos: Apoyar la documentación, analisis y mejora de procesos internos.
- Identificar oportunidades de optimización y proponer soluciones efectivas.
- Colaborar en la creación y actualización de manuales de procesos y procedimientos.
- Gestión de proyectos: Participar en la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos específicos.
- Investigar buenas prácticas y tendencias para aplicar a las mejoras de proceso.
Requerimientos:
• Estudiante de últimos semestres de ingeniería industrial, administración, ingeniería de procesos o carreras afines.
Legal assistant remoto
Empresa: Solvo Global
Salario: 2.500.000 a 2.700.000
¿Tiene experiencia en firmas legales internacionales y le apasiona el derecho de lesiones personales? Esta es su oportunidad de trabajar con una firma reconocida, desde la comodidad de su hogar, en un entorno profesional y exigente.
Responsabilidades:
- Llamadas a clientes, aseguradoras y proveedores médicos.
- Carga y actualización de información en el sistema MyCase.
- Confirmación de proveedores médicos y programación de evaluaciones (DME).
- Preparación de demandas, exhibiciones de salarios perdidos y cartas de representación (LOR).
- Envío de correos y faxes a aseguradoras, clientes y proveedores.
- Programación de sesiones de descubrimiento, deposiciones, mediaciones y reuniones internas.
- Creación de nuevos casos, gestión de gastos y organización de archivos de descubrimiento.
Requerimientos:
- Título profesional o experiencia relevante en el área legal e inglés avanzado (excluyente).
- Experiencia previa en firmas legales de EE. UU., Canadá, Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda (excluyente).
- Deseable experiencia en derecho de lesiones personales o litigios.
- Actitud emprendedora, capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.
- Excelente comunicación verbal y escrita en inglés (nivel avanzado).
- Creatividad, enfoque en resultados y habilidades organizativas.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.