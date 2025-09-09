Empleos con contratación inmediata: aplique hoy mismo

El mercado laboral en Colombia sigue ofreciendo opciones para quienes necesitan vincularse sin demoras. Múltiples compañías en diferentes sectores han abierto procesos de selección con incorporación inmediata, lo que representa una oportunidad para quienes buscan estabilidad y rapidez en su contratación. A continuación, encontrará algunas de las vacantes destacadas bajo esta modalidad.

Atención: están buscando personas para contratación inmediata. Solo necesita llevar su hoja de vida y la mejor actitud. | Foto: Stock

Coordinador de impuestos – Bogotá D.C.

Empresa: Farmatodo

Salario: 6.000.000 a 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta posición, desempeñará un papel crucial en la sostenibilidad financiera y la reputación corporativa de Farmatodo, colaborando estrechamente con las áreas contables, financieras y legales.

Responsabilidades:

Planificar y coordinar los procesos de gestión tributaria.

Supervisar la preparación y revisión de declaraciones fiscales.

Atender auditorías tributarias y gestionar riesgos fiscales.

Proponer estrategias de optimización tributaria.

Coordinar con contabilidad finanzas y legal para el cumplimiento normativo.

Elaborar reportes e informes tributarios para la gerencia.

Requerimientos:

Formación profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Economía o Administración.

Especialización en Derecho Tributario o Gerencia Financiera (preferible).

4 a 6 años de experiencia en gestión tributaria en el sector retail.

Conocimiento en régimen tributario colombiano, NIIF y retención en la fuente.

Dominio de Excel avanzado y software ERP (SAP Oracle).

Líder técnico agrónomo zona llanos – Villavicencio

Empresa: Acepalma

Salario: A convenir

Este rol es fundamental para el desarrollo de la estrategia técnico-comercial de la Unidad de Negocio de Insumos Agrícolas.

Responsabilidades:

Desarrollar la estrategia técnico-comercial de la Unidad de Negocio de Insumos Agrícolas.

Asegurar la implementación de la estrategia de ventas de valor agregado.

Brindar acompañamiento técnico a clientes externos e internos.

Garantizar la satisfacción de las necesidades de los clientes bajo las políticas de C.I. Acepalma S.A.

Requerimientos:

Título en Ingeniería Agronómica.

Mínimo 5 años de experiencia en cargos técnicos de acompañamiento.

Conocimiento profundo en fertilizantes.

Habilidad para desarrollar estrategias técnico-comerciales.

Capacidad de liderazgo y gestión de proyectos.

Disponibilidad para trabajar en la zona llanos.

Customer success – Medellín

Empresa: Magneto global

Salario: A convenir

Su misión será liderar la estrategia de fidelización de clientes propios.

Responsabilidades:

Llevar a nuestros clientes a encontrar, de manera oportuna, el talento de calidad que necesitan.

Ser aliados estratégicos de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos, mediante la reducción del time to hire, el aumento del volumen de postulaciones, el fortalecimiento de su marca empleadora y la mejora en la experiencia del candidato.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades de mejora, ampliando servicios o resolviendo situaciones que puedan comprometer la relación con el cliente.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en procesos de mejora continua, fomentando la implementación de nuevos proyectos que impacten positivamente en la retención.

Actuar como experto funcional, acompañando a los clientes para que obtengan el máximo valor de nuestras soluciones.

Presentar informes y dar seguimiento a los KPIs de cada cliente, diseñando estrategias enfocadas en su retención y fidelización.

Garantizar al cliente el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida y de los niveles acordados en los servicios contratados.

Gestionar de manera eficiente cualquier contingencia relacionada con procesos, soporte, equipo o tecnología que pueda afectar el mantenimiento y la renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.

Tesorero/a – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es una persona organizada, proactiva y apasionada por la gestión financiera? Si además tiene experiencia en el sector salud, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Garantizar la disponibilidad de los recursos financieros para el funcionamiento eficiente de la operación.

Administrar los flujos de caja (sí, sabemos que tú sabes cómo).

Coordinar y ejecutar los pagos a proveedores, empleados y obligaciones financieras.

Realizar conciliaciones bancarias, control de cuentas y seguimiento de indicadores clave del área.

Liderar la relación con bancos y entidades financieras, asegurando las mejores condiciones para la organización.

Aportar a la construcción de estrategias financieras que potencien el crecimiento del hospital.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría, Administración Financiera, Economía o carreras afines, con especialización.

Mínimo 6 a 8 años de experiencia en tesorería, preferiblemente en el sector salud (IPS, aseguradoras, laboratorios, etc.).

Conocimiento sólido en herramientas ofimáticas, ERP financieros y plataformas bancarias.

Capacidad de análisis, planeación financiera y resolución ágil de problemas.

Y lo más importante: que sea alguien confiable, ético/a, con atención al detalle y mucha pasión por lo que hace.