Empleos con contratación inmediata y salarios desde $2 millones

El panorama laboral en Colombia ofrece buenas noticias para quienes buscan nuevas oportunidades. Distintas organizaciones del sector salud, tecnología, educación y servicios están en la búsqueda de talento con contratación inmediata y salarios que superan los $ 2 millones.

Estas convocatorias llegan en un momento clave, donde la estabilidad y el crecimiento profesional son prioridades para muchos trabajadores.

A continuación, algunas de las ofertas disponibles. Pero si desea explorar la oferta completa de trabajos en el país, haga clic acá.

Auxiliar de enfermería para salas de cirugía – Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

La Fundación Santa Fe de Bogotá requiere un auxiliar de enfermería con experiencia en salas de cirugía.

Este cargo desempeña un papel clave en la atención de pacientes en pre y postoperatorio, así como en el apoyo a procedimientos de alta complejidad. Se ofrece contrato a término indefinido, salario competitivo y todas las prestaciones de ley.

Responsabilidades

Atender pacientes en pre y postoperatorio.

Apoyar en cirugías de alta complejidad.

Tomar signos vitales y canalizar.

Participar en procedimientos de cateterismo.

Brindar educación preventiva y acompañamiento al paciente.

Requerimientos

Técnico auxiliar de Enfermería con experiencia.

Registro ReTHUS y resolución vigente.

Cursos actualizados de BLS y Código Blanco.

Experiencia mínima de un año en quirófanos de alta complejidad.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Analista de sistemas de información – Barranquilla

Salario: $ 3.438.000

Se requiere analista de sistemas de información con experiencia en análisis, diseño y mejora de procesos de sistemas.

Este rol será fundamental para garantizar la integridad, precisión y consistencia de los datos, así como para apoyar la toma de decisiones estratégicas de la organización.

Responsabilidades

Diseñar y mejorar procesos del sistema.

Analizar la arquitectura de sistemas existentes.

Diseñar y mantener bases de datos relacionales.

Desarrollar procesos ETL.

Crear visualizaciones interactivas con herramientas BI.

Diseñar KPI y métricas alineadas con los objetivos estratégicos.

Realizar análisis predictivo y de tendencias.

Documentar procesos y soluciones implementadas.

Capacitar usuarios en BI y nuevos sistemas.

Requerimientos

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines.

Mínimo tres años de experiencia en análisis y diseño de sistemas.

Dominio avanzado de SQL y herramientas BI.

Conocimientos de bases de datos (Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL).

Experiencia en desarrollo de procesos ETL.

Conocimientos en programación y scripts (Bash).

Auxiliar de laboratorio clínico – Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.580.000

La Fundación Santa Fe de Bogotá busca auxiliar de laboratorio clínico para apoyar la toma de muestras y procesos preanalíticos, garantizando atención segura y resultados oportunos. Se ofrece contrato a término indefinido con prestaciones de ley y disponibilidad de tiempo completo.

Responsabilidades

Realizar toma de muestras cumpliendo protocolos establecidos.

Garantizar efectividad y seguridad en la entrega de resultados.

Colaborar en la mejora de procesos de laboratorio.

Requerimientos

Técnico o tecnólogo en Laboratorio o Enfermería.

Curso actualizado en toma de muestras o laboratorio clínico.

Conocimiento en citología.

Experiencia mínima de un año en funciones similares.

Disponibilidad de tiempo completo.

Administrador para estación de servicio – sur de Barranquilla

Salario: $ 2.848.000 a $ 3.000.000

Importante empresa del sector combustible requiere administrador para estación de servicio ubicada en el sur de Barranquilla. La posición ofrece estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento personal y profesional.

Requerimientos

Técnico o tecnólogo en áreas administrativas, comerciales o afines.

Experiencia superior a dos años en áreas comercial, operativa y administrativa.

Habilidades de liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

Disponibilidad de tiempo completo.

Aplicar a las vacantes es gratuito y 100% virtual. | Foto: Stock

Profesional de intervención social – Bogotá

Salario: $ 3.697.600

Se requiere profesional II de intervención social para desempeñarse en colegios distritales de Bogotá, trabajando con estudiantes, familias y comunidad educativa.

Condiciones contractuales

Contrato de obra y labor.

Jornada de 44 horas semanales.

Disponibilidad de lunes a sábado, con posibilidad de trabajar domingos.

Prestaciones de ley y beneficios adicionales con Compensar.

Requerimientos