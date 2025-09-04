Suscribirse

Empleos en Medellín en diferentes sectores: revise las ofertas aquí

No deje pasar esta oportunidad laboral.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

4 de septiembre de 2025, 7:11 p. m.
Creativo
Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Medellín continúa consolidándose como uno de los polos de desarrollo más importantes del país, y con ello crece también la oferta de empleo en distintas áreas económicas. Desde cargos en el sector salud y la logística, hasta oportunidades en ventas, tecnología y servicios, la ciudad presenta vacantes para diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Estas ofertas no solo representan una oportunidad para acceder a un trabajo estable, sino también para proyectar una carrera profesional en compañías que buscan fortalecer su talento humano. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles y postularse sin costo, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y encuentre el cargo que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

Wom abrió vacantes en la ciudad de Medellín
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images / andresr

Analista de asuntos regulatorios

Empresa: Prebel

Salario: $ 4.697.767

Tipo de contrato: Término fijo

Como analista de asuntos regulatorios, será responsable de obtener y mantener actualizados los permisos de comercialización de productos terminados.

Responsabilidades:

  • Apoyar en la construcción, mantenimiento y actualización de las matrices regulatorias internacionales.
  • Preparar expedientes para trámites nuevos, modificaciones, renovaciones, reconocimientos y certificados de no obligatoriedad.
  • Gestionar la ejecución de trámites solicitados, incluyendo reconocimientos en países de la CAN y registros en terceros países.

Requerimientos:

  • Título profesional en Química Farmacéutica.
  • 2 años de experiencia en procesos de asuntos regulatorios.
  • Conocimiento en legislación cosmética y sistemas de gestión de calidad.
  • Nivel de inglés B2.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asistente de contenidos digitales

Empresa: Universidad CES

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta posición, hará parte del área de contenidos digitales, desempeñando un papel crucial en el área de comunicaciones y mercadeo. Sus tareas incluyen la producción y edición de contenidos audiovisuales y digitales, contribuyendo a la narrativa de marca y al posicionamiento institucional en diversas plataformas.

Responsabilidades:

  • Brindar apoyo técnico y creativo a las estrategias de marketing y comunicación.
  • Producción y edición de contenido audiovisual para medios digitales.
  • Adaptación y publicación de contenidos para diferentes formatos y públicos.
  • Grabación de piezas y edición de video.
  • Redacción y estructuración de guiones para audiovisuales y redes sociales.
  • Colaborar en campañas de narrativa de marca y posicionamiento.
  • Fortalecer la presencia de la marca en entornos digitales.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en áreas afines al cargo.
  • Más de 1 año de experiencia en roles similares.
  • Es indispensable que tengas dominio de la herramienta de edición y publicación de contenido CapCut.
  • Conocimiento en operación técnica de producción audiovisual (cámaras, iluminación).
  • Creatividad digital en la adaptación de contenido para diversos formatos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Alineador

Empresa: Autolarte

Salario: $ 2.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta oportunidad es para aquellos apasionados por el mundo automotriz que desean aplicar sus conocimientos en alineación y balanceo.

Responsabilidades:

  • Realizar la alineación y balanceo de vehículos.
  • Diagnosticar problemas de alineación y proponer soluciones efectivas.
  • Mantener el equipo de alineación en óptimas condiciones.
  • Asistir en otras tareas mecánicas según se requiera.
  • Proporcionar asesoría técnica a los clientes sobre el estado de sus vehículos.

Requerimientos:

  • Título de Técnico en Mecánica Automotriz.
  • Mínimo 6 meses de experiencia en alineación y balanceo.
  • Prácticas profesionales válidas como experiencia.
  • Licencia de conducción B1 vigente.
  • Capacidad para trabajar en equipo y habilidades de comunicación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Profesional en contratación de servicios

Empresa: Conconcretro

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es clave para asegurar la selección eficiente de proveedores y la negociación óptima de contratos de servicios especializados en construcción, garantizando la calidad, costos competitivos y cumplimiento en tiempos.

Responsabilidades:

  • Administrar el sistema de aseguramiento de calidad enfocado en proveedores de servicios para el sector construcción, asegurando el cumplimiento de los estándares internos y normativos.
  • Cotizar, analizar y negociar propuestas comerciales de servicios relacionados con construcción (obra civil, mantenimiento, consultorías, etc.), buscando minimizar costos y tiempos sin comprometer la calidad.
  • Crear y gestionar acuerdos de precios para servicios no estratégicos dentro de la plataforma de abastecimiento estratégico de la empresa constructora.
  • Profundizar el conocimiento de las categorías de servicios en construcción para mejorar indicadores de productividad y lograr ahorros significativos.
  • Evaluar y hacer seguimiento al desempeño de los proveedores para garantizar el cumplimiento de los contratos y estándares establecidos.

Requerimientos:

  • Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Civil o carreras afines al sector construcción.
  • Experiencia mínima de 3 años en negociación, contratación y evaluación de servicios para el sector construcción.
  • Conocimiento en sistemas de aseguramiento de calidad y procesos de compra en construcción.
  • Habilidades analíticas para la evaluación y comparación de propuestas comerciales.
  • Disponibilidad para laborar de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Residenciado en Medellín o con disponibilidad para desplazarse.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

