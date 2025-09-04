EMPLEO
Empleos en Medellín en diferentes sectores: revise las ofertas aquí
No deje pasar esta oportunidad laboral.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Medellín continúa consolidándose como uno de los polos de desarrollo más importantes del país, y con ello crece también la oferta de empleo en distintas áreas económicas. Desde cargos en el sector salud y la logística, hasta oportunidades en ventas, tecnología y servicios, la ciudad presenta vacantes para diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Estas ofertas no solo representan una oportunidad para acceder a un trabajo estable, sino también para proyectar una carrera profesional en compañías que buscan fortalecer su talento humano. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles y postularse sin costo, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y encuentre el cargo que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
Analista de asuntos regulatorios
Empresa: Prebel
Salario: $ 4.697.767
Tipo de contrato: Término fijo
Como analista de asuntos regulatorios, será responsable de obtener y mantener actualizados los permisos de comercialización de productos terminados.
Responsabilidades:
- Apoyar en la construcción, mantenimiento y actualización de las matrices regulatorias internacionales.
- Preparar expedientes para trámites nuevos, modificaciones, renovaciones, reconocimientos y certificados de no obligatoriedad.
- Gestionar la ejecución de trámites solicitados, incluyendo reconocimientos en países de la CAN y registros en terceros países.
Requerimientos:
- Título profesional en Química Farmacéutica.
- 2 años de experiencia en procesos de asuntos regulatorios.
- Conocimiento en legislación cosmética y sistemas de gestión de calidad.
- Nivel de inglés B2.
Asistente de contenidos digitales
Empresa: Universidad CES
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En esta posición, hará parte del área de contenidos digitales, desempeñando un papel crucial en el área de comunicaciones y mercadeo. Sus tareas incluyen la producción y edición de contenidos audiovisuales y digitales, contribuyendo a la narrativa de marca y al posicionamiento institucional en diversas plataformas.
Responsabilidades:
- Brindar apoyo técnico y creativo a las estrategias de marketing y comunicación.
- Producción y edición de contenido audiovisual para medios digitales.
- Adaptación y publicación de contenidos para diferentes formatos y públicos.
- Grabación de piezas y edición de video.
- Redacción y estructuración de guiones para audiovisuales y redes sociales.
- Colaborar en campañas de narrativa de marca y posicionamiento.
- Fortalecer la presencia de la marca en entornos digitales.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en áreas afines al cargo.
- Más de 1 año de experiencia en roles similares.
- Es indispensable que tengas dominio de la herramienta de edición y publicación de contenido CapCut.
- Conocimiento en operación técnica de producción audiovisual (cámaras, iluminación).
- Creatividad digital en la adaptación de contenido para diversos formatos.
Alineador
Empresa: Autolarte
Salario: $ 2.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Esta oportunidad es para aquellos apasionados por el mundo automotriz que desean aplicar sus conocimientos en alineación y balanceo.
Responsabilidades:
- Realizar la alineación y balanceo de vehículos.
- Diagnosticar problemas de alineación y proponer soluciones efectivas.
- Mantener el equipo de alineación en óptimas condiciones.
- Asistir en otras tareas mecánicas según se requiera.
- Proporcionar asesoría técnica a los clientes sobre el estado de sus vehículos.
Requerimientos:
- Título de Técnico en Mecánica Automotriz.
- Mínimo 6 meses de experiencia en alineación y balanceo.
- Prácticas profesionales válidas como experiencia.
- Licencia de conducción B1 vigente.
- Capacidad para trabajar en equipo y habilidades de comunicación.
Profesional en contratación de servicios
Empresa: Conconcretro
Salario: $ 4.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es clave para asegurar la selección eficiente de proveedores y la negociación óptima de contratos de servicios especializados en construcción, garantizando la calidad, costos competitivos y cumplimiento en tiempos.
Responsabilidades:
- Administrar el sistema de aseguramiento de calidad enfocado en proveedores de servicios para el sector construcción, asegurando el cumplimiento de los estándares internos y normativos.
- Cotizar, analizar y negociar propuestas comerciales de servicios relacionados con construcción (obra civil, mantenimiento, consultorías, etc.), buscando minimizar costos y tiempos sin comprometer la calidad.
- Crear y gestionar acuerdos de precios para servicios no estratégicos dentro de la plataforma de abastecimiento estratégico de la empresa constructora.
- Profundizar el conocimiento de las categorías de servicios en construcción para mejorar indicadores de productividad y lograr ahorros significativos.
- Evaluar y hacer seguimiento al desempeño de los proveedores para garantizar el cumplimiento de los contratos y estándares establecidos.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Civil o carreras afines al sector construcción.
- Experiencia mínima de 3 años en negociación, contratación y evaluación de servicios para el sector construcción.
- Conocimiento en sistemas de aseguramiento de calidad y procesos de compra en construcción.
- Habilidades analíticas para la evaluación y comparación de propuestas comerciales.
- Disponibilidad para laborar de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Residenciado en Medellín o con disponibilidad para desplazarse.
