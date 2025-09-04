Empleos en Medellín en diferentes sectores: revise las ofertas aquí

Medellín continúa consolidándose como uno de los polos de desarrollo más importantes del país, y con ello crece también la oferta de empleo en distintas áreas económicas. Desde cargos en el sector salud y la logística, hasta oportunidades en ventas, tecnología y servicios, la ciudad presenta vacantes para diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Estas ofertas no solo representan una oportunidad para acceder a un trabajo estable, sino también para proyectar una carrera profesional en compañías que buscan fortalecer su talento humano. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles y postularse sin costo, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y encuentre el cargo que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images / andresr

Analista de asuntos regulatorios

Empresa: Prebel

Salario: $ 4.697.767

Tipo de contrato: Término fijo

Como analista de asuntos regulatorios, será responsable de obtener y mantener actualizados los permisos de comercialización de productos terminados.

Responsabilidades:

Apoyar en la construcción, mantenimiento y actualización de las matrices regulatorias internacionales.

Preparar expedientes para trámites nuevos, modificaciones, renovaciones, reconocimientos y certificados de no obligatoriedad.

Gestionar la ejecución de trámites solicitados, incluyendo reconocimientos en países de la CAN y registros en terceros países.

Requerimientos:

Título profesional en Química Farmacéutica.

2 años de experiencia en procesos de asuntos regulatorios.

Conocimiento en legislación cosmética y sistemas de gestión de calidad.

Nivel de inglés B2.

Asistente de contenidos digitales

Empresa: Universidad CES

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta posición, hará parte del área de contenidos digitales, desempeñando un papel crucial en el área de comunicaciones y mercadeo. Sus tareas incluyen la producción y edición de contenidos audiovisuales y digitales, contribuyendo a la narrativa de marca y al posicionamiento institucional en diversas plataformas.

Responsabilidades:

Brindar apoyo técnico y creativo a las estrategias de marketing y comunicación.

Producción y edición de contenido audiovisual para medios digitales.

Adaptación y publicación de contenidos para diferentes formatos y públicos.

Grabación de piezas y edición de video.

Redacción y estructuración de guiones para audiovisuales y redes sociales.

Colaborar en campañas de narrativa de marca y posicionamiento.

Fortalecer la presencia de la marca en entornos digitales.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en áreas afines al cargo.

Más de 1 año de experiencia en roles similares.

Es indispensable que tengas dominio de la herramienta de edición y publicación de contenido CapCut.

Conocimiento en operación técnica de producción audiovisual (cámaras, iluminación).

Creatividad digital en la adaptación de contenido para diversos formatos.

Alineador

Empresa: Autolarte

Salario: $ 2.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Esta oportunidad es para aquellos apasionados por el mundo automotriz que desean aplicar sus conocimientos en alineación y balanceo.

Responsabilidades:

Realizar la alineación y balanceo de vehículos.

Diagnosticar problemas de alineación y proponer soluciones efectivas.

Mantener el equipo de alineación en óptimas condiciones.

Asistir en otras tareas mecánicas según se requiera.

Proporcionar asesoría técnica a los clientes sobre el estado de sus vehículos.

Requerimientos:

Título de Técnico en Mecánica Automotriz.

Mínimo 6 meses de experiencia en alineación y balanceo.

Prácticas profesionales válidas como experiencia.

Licencia de conducción B1 vigente.

Capacidad para trabajar en equipo y habilidades de comunicación.

Profesional en contratación de servicios

Empresa: Conconcretro

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es clave para asegurar la selección eficiente de proveedores y la negociación óptima de contratos de servicios especializados en construcción, garantizando la calidad, costos competitivos y cumplimiento en tiempos.

Responsabilidades:

Administrar el sistema de aseguramiento de calidad enfocado en proveedores de servicios para el sector construcción, asegurando el cumplimiento de los estándares internos y normativos.

Cotizar, analizar y negociar propuestas comerciales de servicios relacionados con construcción (obra civil, mantenimiento, consultorías, etc.), buscando minimizar costos y tiempos sin comprometer la calidad.

Crear y gestionar acuerdos de precios para servicios no estratégicos dentro de la plataforma de abastecimiento estratégico de la empresa constructora.

Profundizar el conocimiento de las categorías de servicios en construcción para mejorar indicadores de productividad y lograr ahorros significativos.

Evaluar y hacer seguimiento al desempeño de los proveedores para garantizar el cumplimiento de los contratos y estándares establecidos.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Civil o carreras afines al sector construcción.

Experiencia mínima de 3 años en negociación, contratación y evaluación de servicios para el sector construcción.

Conocimiento en sistemas de aseguramiento de calidad y procesos de compra en construcción.

Habilidades analíticas para la evaluación y comparación de propuestas comerciales.

Disponibilidad para laborar de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Residenciado en Medellín o con disponibilidad para desplazarse.