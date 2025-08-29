Empleos en tecnología: estas son las vacantes más recientes en el país

El sector tecnológico en Colombia continúa posicionándose como uno de los más dinámicos y con mayor proyección de crecimiento, lo que ha impulsado que cada vez aumenten las empresas que demandan talento calificado para enfrentar los retos de la transformación digital.

Entre las oportunidades destacadas se encuentran posiciones para desarrolladores, analistas de datos, ingenieros de software, especialistas en ciberseguridad, entre otros. Estas ofertas no solo garantizan salarios competitivos, sino también beneficios adicionales, flexibilidad laboral y planes de desarrollo profesional para quienes buscan proyectar su carrera en un entorno innovador.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más recientes de la industria. Si desea conocer todas las ofertas y postularse sin costo, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y encuentre el empleo que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

El sector tecnológico es un motor clave para la economía, generando empleo y atrayendo inversiones. | Foto: Adobe Stock

Ingeniero(a) de software – Bogotá D.C.

Empresa: Universidad de los Andes

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

La Universidad de los Andes busca una persona con habilidades para el desarrollo de soluciones digitales, que aporte con su atención al detalle y habilidades técnicas para transformar la experiencia de admisión a través de herramientas y flujos automatizados.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener formularios digitales de inscripción y sus flujos asociados.

Diseñar y ejecutar planes de prueba para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de inscripción.

Crear y ejecutar scripts para validación y corrección de datos masivos.

Desarrollar herramientas internas que apoyen al equipo funcional.

Brindar apoyo técnico en la implementación de ajustes propuestos por la Coordinación y la Jefatura de Admisiones.

Participar en la divulgación técnica de información mediante publicaciones web automatizadas o sistemas de consulta.

Requerimientos:

Una persona con orientación al detalle, pensamiento analítico, trabajo en equipo.

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software o afines.

Experiencia mínima de 2 años en desarrollo de software a la medida.

Conocimiento en consulta y mantenimiento de bases de datos relacionales (preferible Oracle / PostgreSQL).

Experiencia en herramientas de contenido web.

Deseable experiencia con plataformas institucionales como Ellucian Banner.

Ingeniero (a) de datos – Medellín

Empresa: Tuya S.A.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como ingeniero de datos y sea clave en la evolución digital de la compañía.

Responsabilidades:

Generar Modelos de datos y dashboards confiables y eficientes a partir de la limpieza de los datos.

Diseñar, desarrollar y mantener procesos ETL robustos y escalables, que permitan la integración eficiente de datos desde múltiples fuentes para facilitar el análisis estratégico del área.

Automatizar flujos de trabajo para mejorar la productividad y estandarizar los procesos.

Documentación de fuentes y modelos de datos.

Implementar controles de calidad de datos automatizados y manuales, garantizando la integridad, consistencia y confiabilidad de la información utilizada en procesos analíticos y operativos.

Desarrollar e incorporar el conocimiento del negocio para el desarrollo de los modelos de datos y tableros corporativos.

Explorar y proponer nuevas soluciones que mantengan el status quo y apalanquen el mejoramiento continuo de los procesos de gestión de información para incrementar la generación de valor.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Industrial, Administración, Economía, Estadística, Informática o afines.

Experiencia mínima de 2 años en manejo de grandes volúmenes de información, tableros corporativos.

Conocimiento en el negocio del sector Financiero o Retail, generación, manejo y modelamiento de bases de datos.

Conocimiento en lenguaje de programación (SQL Avanzado, Python, DAX), herramientas de visualización como Power BI, bases de datos relacionales, computación distribuida y lógica de programación.

Desarrollador full stack – Barranquilla

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es un desarrollador full stack apasionado por la tecnología y el desarrollo de software? Tiendas Ísimo está la búsqueda de un profesional experto que quiera ser parte de su equipo y contribuir con soluciones innovadoras y de alta calidad.

Responsabilidades:

Mejorar el producto con enfoque en la calidad técnica y experiencia del cliente.

Colaborar en la resolución de casos que requieran soporte desde el desarrollo.

Participar proactivamente en el aseguramiento de la operación diaria.

Realizar revisiones de código para mejorar la calidad del equipo.

Interactuar con equipos técnicos y no técnicos para garantizar cumplimiento de procesos.

Proponer soluciones técnicas flexibles escalables y eficientes.

Participar en ceremonias SCRUM para sincronizar expectativas del equipo.

Generar conocimiento mediante capacitaciones sobre el producto.

Gestionar trabajo propio brindando transparencia y visibilidad.

Requerimientos:

Experto en desarrollo de software con habilidades en PHP-Laravel y Node.js.

Conocimiento avanzado en Angular API REST.

Experiencia previa trabajando con metodologías ágiles SCRUM.

Data engineer senior – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Habi busca un ingeniero con habilidades técnicas sólidas en modelado, integración y calidad de datos, alineados a las políticas de gobierno de datos de la organización.

Responsabilidades:

Recopilar requerimientos y definir las mejores prácticas de arquitectura, modelado e integración de datos siguiendo metodologías y buenas prácticas en gestión de datos e información que sean de beneficio para el negocio.

Crear y mantener Pipelines de datos/flujo ETL entre sistemas de datos, fuentes de datos heterogéneas como sistemas AWS S3, ODS, Redshift, entre otros.

Optimizar y solucionar problemas de flujos de trabajo de datos para garantizar el rendimiento y la confiabilidad.

Diseñar y desarrollar modelos de datos utilizando DBT (modelado)

Proporcionar orientación técnica y de negocio a ingenieros de datos junior, a su cargo, asegurando la ejecución correcta de la metodología establecida desde el capítulo.

Integración de Datos de diversas fuentes (API’s, Archivos planos, Excel, MySQL / Snowflake / Hana / ERPs / CRMs) (Datos Estructurados / Datos No Estructurados).

Entendimiento de herramientas de orquestación como DAGs: Airflow o Dagster, servicios de orquestación en la nube.

Programación en Python, SQL, GIT.

Manejo de servicios en mínimo una nube AWS, GCP, Azure (deseable GCP): ETL o ELT, conocimientos en despliegue de modelos de ML.

Entendimiento del paradigma de Big Data: NoSQL, Lago de datos, conceptos de Hadoop o Spark.

Requerimientos:

Profesional graduado en ingeniería de sistemas, electrónica, mecatrónica, o ciencias de la computación.

Experiencia previa de al menos 2 años como Data Engineer

Conocimiento y experiencia avanzada en Python y SQL

Experiencia con servicios en la nube (GCP, AWS, Azure).