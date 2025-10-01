Empleos sin experiencia: así puede lograr su primer empleo

Dar el primer paso en el mundo laboral puede parecer un reto enorme, pero no es imposible. Hoy en Colombia hay empresas que están abriendo la puerta a jóvenes y bachilleres que aún no cuentan con experiencia, pero sí con las ganas de aprender y crecer profesionalmente.

En estos procesos, lo que más valoran los empleadores no es la trayectoria, sino la actitud, la capacidad de adaptarse y el deseo de aportar ideas frescas. Es, en pocas palabras, la oportunidad perfecta para empezar a construir una hoja de vida.

En Semana Empleos encontrará más de 110.000 ofertas publicadas, muchas de ellas diseñadas para perfiles sin experiencia.

Operarios sin experiencia Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Empresa especializada en el servicio de lavado y embellecimiento automotriz está requiriendo personal (hombres y mujeres) para el cargo de operativo de lavado. Las principales funciones serán: manejo de máquinas de lavado de alta presión, entrenamiento en polichado y porcelanizado para vehículos, manejo de recursos, manejo adecuado de residuos, embellecimiento y alistamiento de los vehículos.

Se requieren estudios con básica primaria, no es necesaria experiencia, para laborar en servicios generales u oficios varios.

Se ofrece salario SMLV + prestaciones de ley, turnos nocturnos y contratación directa con la compañía e inmediata. Personal extranjero con cédula colombiana puede participar. Lugar de trabajo: Bogotá.

Asesores comerciales sin experiencia Medellín

Salario: $ 1.423.500

Eficacia se encuentra en búsqueda de asesores/as comerciales y mercaimpulsadores/as. La Escuela Comercial Eficacia ofrece tres días de capacitación remunerada con un pago diario de $20.000. Después del entrenamiento, existe la posibilidad de vinculación a una empresa aliada con contrato que incluye todas las prestaciones de ley y acceso a beneficios exclusivos.

Beneficios: salario de $1.423.500, auxilio de transporte de $200.000, convenios educativos (universidades, idiomas, SENA), programas de bienestar para la persona y su familia, convenios recreativos, de salud, deporte y más.

No se requiere experiencia previa; se valora la actitud, la pasión por las ventas y el deseo de crecer en una empresa que transforma vidas.

Cajeros con o sin experiencia

Salario: $ 1.423.500

Se buscan cajeros interesados en trabajar en el sector retail, con o sin experiencia. La empresa ofrece un ambiente laboral dinámico en el que es posible desarrollar habilidades de liderazgo y gestión.

Responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago incluidos bonos.

Requerimientos:

Con o sin experiencia como cajero

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Experiencia en manejo de caja sistematizada.

Sectores laborales:

Ventas

Administración y oficina

Servicio al cliente y afines

Mercaimpulsador sin experiencia / Con moto Medellín

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.800.000

Manpower busca mercaimpulsadores/as dinámicos para puntos de venta de Colanta. No se requiere experiencia previa; se valora el entusiasmo y el interés por aprender.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Poseer moto propia.

Licencia de conducción con mínimo 6 meses de antigüedad.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado y dos domingos al mes.

Nivel de educación:

Bachillerato completo

Habilidades técnicas:

Conducción de moto

Salario: 1.581.000 + prestaciones + auxilio de rodamiento (9.700 diarios) + auxilio de transporte

Horarios: lunes a sábado, se laboran dos domingos al mes. (se asignan turnos de 9 horas entre las 7:00 a.m. y 8:00 p.m.)

Inspector de Línea sin experiencia Bogotá

Salario: $ 2.080.000

AutoMás, compañía líder en diagnósticos vehiculares en Colombia, busca inspector de línea RTM.

Condiciones del cargo:

Contrato a término indefinido.

Salario de $2.080.000 más prestaciones de ley.

Rodamiento de $250.000.

Turnos rotativos de 8 horas de lunes a sábado entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m., con dos domingos al mes.

Funciones principales:

Realizar inspecciones técnico-mecánicas según normativa vigente.

Inspeccionar emisiones contaminantes en vehículos automotores.

Reportar defectos encontrados durante la revisión.

Realizar mantenimiento diario a los equipos y registrar su estado.

Ejecutar la limpieza mensual de las pistas de inspección.

AutoMás cuenta con más de 18 años de experiencia, presencia en 56 ciudades y más de 800 colaboradores, ofreciendo un entorno estable y con oportunidades de crecimiento personal y profesional.

Operadores de cine sin experiencia en Medellín

Salario: $ 1.423.500

Se buscan operadores de cine para una empresa líder en entretenimiento. Se requiere actitud positiva, proactividad y gusto por el servicio al cliente, sin necesidad de experiencia previa.

Responsabilidades:

Atender a los clientes en taquilla confitería y salas VIP.

Brindar un servicio al cliente excepcional.

Apoyar en las diferentes áreas del cine según sea necesario.

Mantener la limpieza y el orden en las áreas asignadas.

Requerimientos:

Bachiller Completo

Actitud positiva y proactiva.

Habilidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad para trabajar fines de semana y horarios rotativos

No estar estudiando actualmente

Horario: Domingo a Domingo con día compensatorio en semana - Turnos Rotativos entre las 9:00am y las 2:00am (se ofrece beneficio de transporte hasta la residencia a partir de las 10:00pm)

Salario: Se paga por horas + prestaciones sociales + $200.000 de auxilio de transporte + recargos y horas extra