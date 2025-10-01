Suscribirse

Empleos sin experiencia: así puede lograr su primer empleo

¡No deje pasar esta oportunidad!

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

1 de octubre de 2025, 8:01 p. m.
Cano destacó que 90 empleos no requieren experiencia, una opción atractiva para recién graduados o personas que buscan su primer empleo en el sector público.
¡Aplique ya! | Foto: 123rf

Dar el primer paso en el mundo laboral puede parecer un reto enorme, pero no es imposible. Hoy en Colombia hay empresas que están abriendo la puerta a jóvenes y bachilleres que aún no cuentan con experiencia, pero sí con las ganas de aprender y crecer profesionalmente.

En estos procesos, lo que más valoran los empleadores no es la trayectoria, sino la actitud, la capacidad de adaptarse y el deseo de aportar ideas frescas. Es, en pocas palabras, la oportunidad perfecta para empezar a construir una hoja de vida.

En Semana Empleos encontrará más de 110.000 ofertas publicadas, muchas de ellas diseñadas para perfiles sin experiencia.

Operarios sin experiencia Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Empresa especializada en el servicio de lavado y embellecimiento automotriz está requiriendo personal (hombres y mujeres) para el cargo de operativo de lavado. Las principales funciones serán: manejo de máquinas de lavado de alta presión, entrenamiento en polichado y porcelanizado para vehículos, manejo de recursos, manejo adecuado de residuos, embellecimiento y alistamiento de los vehículos.

Se requieren estudios con básica primaria, no es necesaria experiencia, para laborar en servicios generales u oficios varios.

Se ofrece salario SMLV + prestaciones de ley, turnos nocturnos y contratación directa con la compañía e inmediata. Personal extranjero con cédula colombiana puede participar. Lugar de trabajo: Bogotá.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesores comerciales sin experiencia Medellín

Salario: $ 1.423.500

Eficacia se encuentra en búsqueda de asesores/as comerciales y mercaimpulsadores/as. La Escuela Comercial Eficacia ofrece tres días de capacitación remunerada con un pago diario de $20.000. Después del entrenamiento, existe la posibilidad de vinculación a una empresa aliada con contrato que incluye todas las prestaciones de ley y acceso a beneficios exclusivos.

Beneficios: salario de $1.423.500, auxilio de transporte de $200.000, convenios educativos (universidades, idiomas, SENA), programas de bienestar para la persona y su familia, convenios recreativos, de salud, deporte y más.

No se requiere experiencia previa; se valora la actitud, la pasión por las ventas y el deseo de crecer en una empresa que transforma vidas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Cajeros con o sin experiencia

Salario: $ 1.423.500

Se buscan cajeros interesados en trabajar en el sector retail, con o sin experiencia. La empresa ofrece un ambiente laboral dinámico en el que es posible desarrollar habilidades de liderazgo y gestión.

Responsabilidades:

  • Supervisar el funcionamiento general.
  • Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.
  • Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.
  • Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.
  • Manejar todos los medios de pago incluidos bonos.

Requerimientos:

  • Con o sin experiencia como cajero
  • Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.
  • Experiencia en manejo de caja sistematizada.

Sectores laborales:

  • Ventas
  • Administración y oficina
  • Servicio al cliente y afines

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Mercaimpulsador sin experiencia / Con moto Medellín

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.800.000

Manpower busca mercaimpulsadores/as dinámicos para puntos de venta de Colanta. No se requiere experiencia previa; se valora el entusiasmo y el interés por aprender.

Requerimientos:

  • Ser bachiller.
  • Poseer moto propia.
  • Licencia de conducción con mínimo 6 meses de antigüedad.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado y dos domingos al mes.

Nivel de educación:

  • Bachillerato completo

Habilidades técnicas:

  • Conducción de moto

Salario: 1.581.000 + prestaciones + auxilio de rodamiento (9.700 diarios) + auxilio de transporte

Horarios: lunes a sábado, se laboran dos domingos al mes. (se asignan turnos de 9 horas entre las 7:00 a.m. y 8:00 p.m.)

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Inspector de Línea sin experiencia Bogotá

Salario: $ 2.080.000

AutoMás, compañía líder en diagnósticos vehiculares en Colombia, busca inspector de línea RTM.

Condiciones del cargo:

  • Contrato a término indefinido.
  • Salario de $2.080.000 más prestaciones de ley.
  • Rodamiento de $250.000.
  • Turnos rotativos de 8 horas de lunes a sábado entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m., con dos domingos al mes.

Funciones principales:

  • Realizar inspecciones técnico-mecánicas según normativa vigente.
  • Inspeccionar emisiones contaminantes en vehículos automotores.
  • Reportar defectos encontrados durante la revisión.
  • Realizar mantenimiento diario a los equipos y registrar su estado.
  • Ejecutar la limpieza mensual de las pistas de inspección.

AutoMás cuenta con más de 18 años de experiencia, presencia en 56 ciudades y más de 800 colaboradores, ofreciendo un entorno estable y con oportunidades de crecimiento personal y profesional.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Operadores de cine sin experiencia en Medellín

Salario: $ 1.423.500

Se buscan operadores de cine para una empresa líder en entretenimiento. Se requiere actitud positiva, proactividad y gusto por el servicio al cliente, sin necesidad de experiencia previa.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes en taquilla confitería y salas VIP.
  • Brindar un servicio al cliente excepcional.
  • Apoyar en las diferentes áreas del cine según sea necesario.
  • Mantener la limpieza y el orden en las áreas asignadas.

Requerimientos:

  • Bachiller Completo
  • Actitud positiva y proactiva.
  • Habilidad para trabajar en equipo.
  • Disponibilidad para trabajar fines de semana y horarios rotativos
  • No estar estudiando actualmente

Horario: Domingo a Domingo con día compensatorio en semana - Turnos Rotativos entre las 9:00am y las 2:00am (se ofrece beneficio de transporte hasta la residencia a partir de las 10:00pm)

Salario: Se paga por horas + prestaciones sociales + $200.000 de auxilio de transporte + recargos y horas extra

Lugar de Trabajo: Centro comercial Arkadia o Centro Comercial El Tesoro

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

