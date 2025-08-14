Empresas de tecnología abren vacantes con sueldos desde $4 millones en Colombia

Las empresas de tecnología en Colombia están en plena búsqueda de talento para fortalecer sus equipos y llevar adelante proyectos innovadores.

Los perfiles que requieren apuntan a personas con experiencia en gestión de sistemas, integración de herramientas avanzadas, automatización de procesos, desarrollo de soluciones y liderazgo en entornos corporativos.

Algunas de estas posiciones ofrecen salarios que superan los $7 millones, con la posibilidad de trabajar en proyectos estratégicos para sectores como el financiero, logístico, industrial y de comercio electrónico.

A continuación algunas de las vacantes disponibles, pero si desea explorar la oferta laboral completa en el país, haga clic acá.

Profesional en tecnología y desarrollo – Bogotá

Salario a convenir

Se requiere profesional en tecnología y desarrollo para desempeñarse como pilar fundamental en la gestión y resolución de incidentes complejos. El cargo implica la coordinación de mejoras y actualizaciones, asegurando el correcto funcionamiento del sistema en alineación con los objetivos corporativos.

Se busca desarrollador de sistemas con capacidad para integrar tecnologías avanzadas y gestores documentales, participando en proyectos innovadores como la implementación de firmas electrónicas y documentos digitales.

Responsabilidades:

Gestionar y resolver incidentes complejos en el sistema.

Coordinar mejoras y actualizaciones tecnológicas.

Asegurar la correcta operación del sistema conforme a los objetivos corporativos.

Implementar y gestionar integraciones con tecnologías avanzadas.

Participar en proyectos de firma electrónica y documentos digitales.

Requerimientos:

Título en Ingeniería de Sistemas o Software.

Experiencia mínima de 2 años en programación, integraciones y gestores documentales.

Conocimientos avanzados en UIPATH.

Experiencia en proyectos de firma electrónica y documentos digitales.

Jefe nacional de tecnología y comunicación – Itagüí

Salario a convenir

Se requiere jefe nacional de tecnología y comunicación, líder con amplia experiencia en servicios tecnológicos de la información.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Telecomunicaciones o áreas afines.

Experiencia mínima de 5 años en cargos similares y en empresas con más de 500 empleados.

Habilidad para coordinar equipos multidisciplinarios.

Disponibilidad para viajar a nivel nacional.

Habilidades técnicas:

Gestión estratégica.

Control presupuestario.

Manejo de indicadores.

Habilidades interpersonales:

Liderazgo efectivo.

Comunicación asertiva.

Jefe de servicios de tecnología – agencia de carga

Salario: $5.000.000 – $7.000.000

Se requiere jefe de servicios de tecnología para liderar la gestión tecnológica a nivel nacional, asegurando la implementación de soluciones innovadoras para optimizar procesos logísticos y administrativos.

Responsabilidades:

Gestionar los servicios de tecnología a nivel nacional.

Proponer e implementar soluciones tecnológicas para optimización de procesos.

Coordinar adquisición e implementación de hardware, software y soluciones tecnológicas.

Dirigir soporte técnico y atención a usuarios.

Garantizar la disponibilidad, estabilidad y rendimiento de aplicaciones críticas.

Supervisar redes eléctricas e infraestructura de respaldo energético.

Administrar entornos Linux, AWS, EBS, bases de datos y WebLogic.

Desarrollar scripts en Bash, Python y PowerShell.

Gestionar licencias y auditorías técnicas.

Coordinar proveedores y asegurar cumplimiento de SLA.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años liderando servicios tecnológicos en entornos corporativos o logísticos.

Conocimientos sólidos en Linux, AWS, EBS, bases de datos y WebLogic.

Experiencia en scripting (Bash, Python, PowerShell).

Habilidades de organización, priorización y trabajo bajo presión.

Formación en Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones o áreas afines.

Analista de soluciones TI – Itagüí

Salario a convenir

Grupo Auteco requiere analista de soluciones TI cuya misión será implementar integraciones entre Vtex y otras aplicaciones (ERP SAP, ML, entre otras), garantizando la integridad de la información en todos los sistemas involucrados.

Funciones:

Desarrollar y mantener integraciones entre Vtex y aplicaciones de terceros.

Asegurar la integridad de la información en las aplicaciones integradas.

Comprender las necesidades del negocio.

Realizar pruebas individuales e integrales de las aplicaciones.

Mantener comunicación entre el área de tecnología y el equipo de ecommerce.

Participar en grupos multidisciplinarios para definir soluciones.

Formación:

Pregrado en Ingeniería de Sistemas o afines.

Experiencia:

2 a 3 años en desarrollo en Python y Java (Spring Boot, Hibernate o PHP).

Desarrollo de ETLs y procesamiento de datos.

Integraciones con APIs de terceros y automatización de procesos.

Habilidades:

Conocimientos en integraciones.

Manejo de herramientas ETL.

Disciplina operativa.

Ingeniero de soluciones tecnológicas

Salario: $5.807.000

Entidad del sector financiero requiere ingeniero de soluciones tecnológicas para actuar como enlace entre los requerimientos de negocio y la ejecución técnica, asegurando que los proyectos implementados agreguen valor a la organización.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar soluciones alineadas con la arquitectura tecnológica.

Coordinar la ejecución técnica de los requerimientos de negocio.

Garantizar que las soluciones implementadas generen valor.

Colaborar con equipos técnicos y de negocio.

Mantener documentación técnica completa y precisa.

Requerimientos: