Empresas de tecnología abren vacantes con sueldos desde $4 millones en Colombia
Las empresas de tecnología en Colombia están en plena búsqueda de talento para fortalecer sus equipos y llevar adelante proyectos innovadores.
Los perfiles que requieren apuntan a personas con experiencia en gestión de sistemas, integración de herramientas avanzadas, automatización de procesos, desarrollo de soluciones y liderazgo en entornos corporativos.
Algunas de estas posiciones ofrecen salarios que superan los $7 millones, con la posibilidad de trabajar en proyectos estratégicos para sectores como el financiero, logístico, industrial y de comercio electrónico.
A continuación algunas de las vacantes disponibles
Profesional en tecnología y desarrollo – Bogotá
Salario a convenir
Se requiere profesional en tecnología y desarrollo para desempeñarse como pilar fundamental en la gestión y resolución de incidentes complejos. El cargo implica la coordinación de mejoras y actualizaciones, asegurando el correcto funcionamiento del sistema en alineación con los objetivos corporativos.
Se busca desarrollador de sistemas con capacidad para integrar tecnologías avanzadas y gestores documentales, participando en proyectos innovadores como la implementación de firmas electrónicas y documentos digitales.
Responsabilidades:
- Gestionar y resolver incidentes complejos en el sistema.
- Coordinar mejoras y actualizaciones tecnológicas.
- Asegurar la correcta operación del sistema conforme a los objetivos corporativos.
- Implementar y gestionar integraciones con tecnologías avanzadas.
- Participar en proyectos de firma electrónica y documentos digitales.
Requerimientos:
- Título en Ingeniería de Sistemas o Software.
- Experiencia mínima de 2 años en programación, integraciones y gestores documentales.
- Conocimientos avanzados en UIPATH.
- Experiencia en proyectos de firma electrónica y documentos digitales.
Jefe nacional de tecnología y comunicación – Itagüí
Salario a convenir
Se requiere jefe nacional de tecnología y comunicación, líder con amplia experiencia en servicios tecnológicos de la información.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Telecomunicaciones o áreas afines.
- Experiencia mínima de 5 años en cargos similares y en empresas con más de 500 empleados.
- Habilidad para coordinar equipos multidisciplinarios.
- Disponibilidad para viajar a nivel nacional.
Habilidades técnicas:
- Gestión estratégica.
- Control presupuestario.
- Manejo de indicadores.
- Habilidades interpersonales:
- Liderazgo efectivo.
- Comunicación asertiva.
Jefe de servicios de tecnología – agencia de carga
Salario: $5.000.000 – $7.000.000
Se requiere jefe de servicios de tecnología para liderar la gestión tecnológica a nivel nacional, asegurando la implementación de soluciones innovadoras para optimizar procesos logísticos y administrativos.
Responsabilidades:
- Gestionar los servicios de tecnología a nivel nacional.
- Proponer e implementar soluciones tecnológicas para optimización de procesos.
- Coordinar adquisición e implementación de hardware, software y soluciones tecnológicas.
- Dirigir soporte técnico y atención a usuarios.
- Garantizar la disponibilidad, estabilidad y rendimiento de aplicaciones críticas.
- Supervisar redes eléctricas e infraestructura de respaldo energético.
- Administrar entornos Linux, AWS, EBS, bases de datos y WebLogic.
- Desarrollar scripts en Bash, Python y PowerShell.
- Gestionar licencias y auditorías técnicas.
- Coordinar proveedores y asegurar cumplimiento de SLA.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 5 años liderando servicios tecnológicos en entornos corporativos o logísticos.
- Conocimientos sólidos en Linux, AWS, EBS, bases de datos y WebLogic.
- Experiencia en scripting (Bash, Python, PowerShell).
- Habilidades de organización, priorización y trabajo bajo presión.
- Formación en Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones o áreas afines.
Analista de soluciones TI – Itagüí
Salario a convenir
Grupo Auteco requiere analista de soluciones TI cuya misión será implementar integraciones entre Vtex y otras aplicaciones (ERP SAP, ML, entre otras), garantizando la integridad de la información en todos los sistemas involucrados.
Funciones:
- Desarrollar y mantener integraciones entre Vtex y aplicaciones de terceros.
- Asegurar la integridad de la información en las aplicaciones integradas.
- Comprender las necesidades del negocio.
- Realizar pruebas individuales e integrales de las aplicaciones.
- Mantener comunicación entre el área de tecnología y el equipo de ecommerce.
- Participar en grupos multidisciplinarios para definir soluciones.
Formación:
- Pregrado en Ingeniería de Sistemas o afines.
- Experiencia:
- 2 a 3 años en desarrollo en Python y Java (Spring Boot, Hibernate o PHP).
- Desarrollo de ETLs y procesamiento de datos.
- Integraciones con APIs de terceros y automatización de procesos.
Habilidades:
- Conocimientos en integraciones.
- Manejo de herramientas ETL.
- Disciplina operativa.
Ingeniero de soluciones tecnológicas
Salario: $5.807.000
Entidad del sector financiero requiere ingeniero de soluciones tecnológicas para actuar como enlace entre los requerimientos de negocio y la ejecución técnica, asegurando que los proyectos implementados agreguen valor a la organización.
Responsabilidades:
- Diseñar e implementar soluciones alineadas con la arquitectura tecnológica.
- Coordinar la ejecución técnica de los requerimientos de negocio.
- Garantizar que las soluciones implementadas generen valor.
- Colaborar con equipos técnicos y de negocio.
- Mantener documentación técnica completa y precisa.
Requerimientos:
- Título en Ingeniería de Sistemas, Computación o afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en implementación de soluciones tecnológicas (idealmente en sector financiero).
- Experiencia en diseño de microservicios, APIs REST y SOAP.
- Conocimientos en Java y .Net.
- Manejo de bases de datos relacionales y no relacionales.
- Experiencia con metodologías ágiles y tradicionales.
- Conocimiento en arquitectura de sistemas, redes y seguridad informática.