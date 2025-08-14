Suscribirse

Empresas de tecnología abren vacantes con sueldos desde $4 millones en Colombia

Aplicar es completamente gratis.

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

14 de agosto de 2025, 1:03 p. m.
La participación de las mujeres en el sector TIC ha aumentado considerablemente, las nuevas tecnologías generan hoy por hoy nuevos cargos laborales en las empresas.
¡Aplique ya! | Foto: Getty Images

Las empresas de tecnología en Colombia están en plena búsqueda de talento para fortalecer sus equipos y llevar adelante proyectos innovadores.

Los perfiles que requieren apuntan a personas con experiencia en gestión de sistemas, integración de herramientas avanzadas, automatización de procesos, desarrollo de soluciones y liderazgo en entornos corporativos.

Algunas de estas posiciones ofrecen salarios que superan los $7 millones, con la posibilidad de trabajar en proyectos estratégicos para sectores como el financiero, logístico, industrial y de comercio electrónico.

A continuación algunas de las vacantes disponibles, pero si desea explorar la oferta laboral completa en el país, haga clic acá.

Profesional en tecnología y desarrollo – Bogotá

Salario a convenir

Se requiere profesional en tecnología y desarrollo para desempeñarse como pilar fundamental en la gestión y resolución de incidentes complejos. El cargo implica la coordinación de mejoras y actualizaciones, asegurando el correcto funcionamiento del sistema en alineación con los objetivos corporativos.

Se busca desarrollador de sistemas con capacidad para integrar tecnologías avanzadas y gestores documentales, participando en proyectos innovadores como la implementación de firmas electrónicas y documentos digitales.

Responsabilidades:

  • Gestionar y resolver incidentes complejos en el sistema.
  • Coordinar mejoras y actualizaciones tecnológicas.
  • Asegurar la correcta operación del sistema conforme a los objetivos corporativos.
  • Implementar y gestionar integraciones con tecnologías avanzadas.
  • Participar en proyectos de firma electrónica y documentos digitales.

Requerimientos:

  • Título en Ingeniería de Sistemas o Software.
  • Experiencia mínima de 2 años en programación, integraciones y gestores documentales.
  • Conocimientos avanzados en UIPATH.
  • Experiencia en proyectos de firma electrónica y documentos digitales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Jefe nacional de tecnología y comunicación – Itagüí

Salario a convenir

Se requiere jefe nacional de tecnología y comunicación, líder con amplia experiencia en servicios tecnológicos de la información.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Telecomunicaciones o áreas afines.
  • Experiencia mínima de 5 años en cargos similares y en empresas con más de 500 empleados.
  • Habilidad para coordinar equipos multidisciplinarios.
  • Disponibilidad para viajar a nivel nacional.

Habilidades técnicas:

  • Gestión estratégica.
  • Control presupuestario.
  • Manejo de indicadores.
  • Habilidades interpersonales:
  • Liderazgo efectivo.
  • Comunicación asertiva.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Jefe de servicios de tecnología – agencia de carga

Salario: $5.000.000 – $7.000.000

Se requiere jefe de servicios de tecnología para liderar la gestión tecnológica a nivel nacional, asegurando la implementación de soluciones innovadoras para optimizar procesos logísticos y administrativos.

Responsabilidades:

  • Gestionar los servicios de tecnología a nivel nacional.
  • Proponer e implementar soluciones tecnológicas para optimización de procesos.
  • Coordinar adquisición e implementación de hardware, software y soluciones tecnológicas.
  • Dirigir soporte técnico y atención a usuarios.
  • Garantizar la disponibilidad, estabilidad y rendimiento de aplicaciones críticas.
  • Supervisar redes eléctricas e infraestructura de respaldo energético.
  • Administrar entornos Linux, AWS, EBS, bases de datos y WebLogic.
  • Desarrollar scripts en Bash, Python y PowerShell.
  • Gestionar licencias y auditorías técnicas.
  • Coordinar proveedores y asegurar cumplimiento de SLA.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 5 años liderando servicios tecnológicos en entornos corporativos o logísticos.
  • Conocimientos sólidos en Linux, AWS, EBS, bases de datos y WebLogic.
  • Experiencia en scripting (Bash, Python, PowerShell).
  • Habilidades de organización, priorización y trabajo bajo presión.
  • Formación en Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones o áreas afines.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de soluciones TI – Itagüí

Salario a convenir

Grupo Auteco requiere analista de soluciones TI cuya misión será implementar integraciones entre Vtex y otras aplicaciones (ERP SAP, ML, entre otras), garantizando la integridad de la información en todos los sistemas involucrados.

Funciones:

  • Desarrollar y mantener integraciones entre Vtex y aplicaciones de terceros.
  • Asegurar la integridad de la información en las aplicaciones integradas.
  • Comprender las necesidades del negocio.
  • Realizar pruebas individuales e integrales de las aplicaciones.
  • Mantener comunicación entre el área de tecnología y el equipo de ecommerce.
  • Participar en grupos multidisciplinarios para definir soluciones.

Formación:

  • Pregrado en Ingeniería de Sistemas o afines.
  • Experiencia:
  • 2 a 3 años en desarrollo en Python y Java (Spring Boot, Hibernate o PHP).
  • Desarrollo de ETLs y procesamiento de datos.
  • Integraciones con APIs de terceros y automatización de procesos.

Habilidades:

  • Conocimientos en integraciones.
  • Manejo de herramientas ETL.
  • Disciplina operativa.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ingeniero de soluciones tecnológicas

Salario: $5.807.000

Entidad del sector financiero requiere ingeniero de soluciones tecnológicas para actuar como enlace entre los requerimientos de negocio y la ejecución técnica, asegurando que los proyectos implementados agreguen valor a la organización.

Responsabilidades:

  • Diseñar e implementar soluciones alineadas con la arquitectura tecnológica.
  • Coordinar la ejecución técnica de los requerimientos de negocio.
  • Garantizar que las soluciones implementadas generen valor.
  • Colaborar con equipos técnicos y de negocio.
  • Mantener documentación técnica completa y precisa.

Requerimientos:

  • Título en Ingeniería de Sistemas, Computación o afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia en implementación de soluciones tecnológicas (idealmente en sector financiero).
  • Experiencia en diseño de microservicios, APIs REST y SOAP.
  • Conocimientos en Java y .Net.
  • Manejo de bases de datos relacionales y no relacionales.
  • Experiencia con metodologías ágiles y tradicionales.
  • Conocimiento en arquitectura de sistemas, redes y seguridad informática.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

