EMPLEO
Empresas del sector salud abren más de 8.000 vacantes: aplique aquí
Las oportunidades de empleo están disponibles a nivel nacional.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El sector salud continúa siendo uno de los pilares más importantes para el desarrollo del país y, al mismo tiempo, uno de los mayores generadores de empleo. Actualmente, clínicas, hospitales y entidades prestadoras de servicios médicos tienen abiertas más de 8 mil vacantes, lo que refleja la alta demanda de talento en áreas esenciales para el cuidado y bienestar de la población.
Las oportunidades están dirigidas a profesionales, técnicos y auxiliares en diferentes especialidades, así como a personal administrativo y de apoyo. A continuación, encontrará algunas de las ofertas disponibles.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Auxiliar de esterilización – Rionegro
Empresa: Hospital San Vicente Fundación Rionegro
Salario: $ 1.724.438 a $ 2.000.000
Tipo de contrato: Término fijo
En el Hospital San Vicente Fundación Rionegro están en búsqueda de un auxiliar de esterilización comprometido y atento al detalle.
Responsabilidades:
- Ejecutar procesos de esterilización según los protocolos establecidos.
- Manejar y organizar equipos y materiales esterilizados.
- Colaborar con el personal de salud para asegurar la disponibilidad de equipos esterilizados.
- Mantener un ambiente de trabajo seguro y limpio.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Interés en aprender sobre procesos de esterilización.
- Capacidad para trabajar en un entorno hospitalario.
- Residencia preferida en el oriente Antioqueño.
Optometra – Cali
Empresa: Keralty S.A.S
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término fijo
Únase al reconocido grupo empresarial como optómetra, donde será el profesional responsable de brindar atención clínica visual de calidad a los usuarios.
Responsabilidades:
- Realizar exámenes de la vista y diagnosticar problemas visuales.
- Prescribir lentes correctivos adecuados a las necesidades de los pacientes.
- Velar por el buen funcionamiento del punto de venta.
- Brindar atención personalizada y de calidad a cada usuario.
- Mantener registros precisos de las consultas diarias y tratamientos realizados.
Requerimientos:
- Título profesional en Optometría.
- Tarjeta Profesional.
- Experiencia previa en atención clínica visual.
- Habilidades en gestión de puntos de venta.
- Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.
Auxiliar de farmacia – Bogotá D.C.
Empresa: Farmatodo
Salario: $ 1.969.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Farmatodo busca un asistente de farmacia comprometido que quiera desarrollarse profesionalmente en un excelente ambiente laboral, basado en el respeto, la inclusión y la colaboración.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar a clientes garantizando un servicio de calidad.
- Manejar inventarios y apoyar en la preparación de fórmulas y pedidos.
- Mantener el orden y la presentación de la farmacia.
- Colaborar en equipo para el logro de objetivos comunes.
Requerimientos:
- Título de Auxiliar de Farmacia.
- Rethus y Resolución vigentes.
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos de lunes a domingo.
- Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.
Nutricionista – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 3.500.000 a $ 4.100.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como parte de la institución de salud líder, el especialista en nutrición será clave para asegurar que los pacientes reciban el soporte nutricional adecuado, contribuyendo a su recuperación y bienestar general.
Responsabilidades:
- Realizar valoraciones nutricionales y seguimiento de pacientes tanto niños como adultos en situaciones como soporte metabólico cáncer y trasplantes.
- Censar y ajustar la formulación de dietas diariamente supervisando el servicio de alimentos a pacientes.
- Realizar consultas nutricionales y seguimiento a pacientes ambulatorios que lo requieran.
- Garantizar un servicio nutricional óptimo que apoye la recuperación del paciente.
- Mantenerse actualizado y participar en educación continuada para ofrecer un servicio excepcional a clientes internos y externos.
Requerimientos:
- Profesional en nutrición y dietética.
- Experiencia mínima de 2 años en el área clínica.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.