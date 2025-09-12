Empresas en Colombia abren nuevas vacantes este 12 de septiembre

Si se encuentra en búsqueda de empleo, esta puede ser la ocasión perfecta. Varias empresas en Colombia han abierto nuevas vacantes este 12 de septiembre a través de Semana Empleos, ofreciendo opciones para diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Las ofertas incluyen contratos estables, posibilidades de crecimiento profesional y, en algunos casos, beneficios adicionales. Además, encontrará oportunidades tanto en modalidad presencial como en entornos virtuales.

A continuación, le compartimos algunas de las vacantes disponibles. Al final de cada descripción podrá acceder al enlace de postulación.

Auxiliar de enfermería en laboratorio (Hospital Pablo Tobón Uribe) Medellín

Salario: $ 2.500.000 a $ 3.000.000

El Hospital con Alma se encuentra en la búsqueda de una persona para el cargo de auxiliar de enfermería en laboratorio, quien estará encargada de obtener y preparar las diferentes muestras biológicas de pacientes para el procesamiento de exámenes diagnósticos de alta calidad, asegurando el proceso preanalítico y posanalítico en el laboratorio, siguiendo procesos y estándares definidos.

Requisitos:

Técnico en Auxiliar de Enfermería, contar con curso de toma de muestras de laboratorio, tener mínimo un año de experiencia en laboratorio y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos diurnos y nocturnos.

Agente de ventas call center (Intelcia) Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 3.200.000

Intelcia, multinacional marroquí con trayectoria sólida en el mercado, se encuentra en la búsqueda de asesores comerciales para su campaña de ventas de servicios públicos.

El cargo consiste en recibir llamadas y ofrecer el portafolio de luz y gas de manera profesional y eficiente.

La empresa ofrece formación remunerada, horarios accesibles y la posibilidad de ganar más de $3.200.000 mensuales. Además, brinda beneficios adicionales como cobertura de ruta gratuita y convenios educativos.

Responsabilidades:

Recibir llamadas para ofrecer servicios de luz y gas.

Actuar como mediador para migrar clientes.

Ofrecer el portafolio de servicios públicos de manera profesional.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Brindar información clara y precisa a los clientes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas preferentemente en call center.

Disponibilidad para trabajar en horarios de madrugada.

Actitud positiva y capacidad de aprendizaje rápido.

Motivación por las ventas y superación personal.

En este empleo se valora la experiencia previa en call centers. | Foto: Agencia:123rf

Gerente de sede Bodytech Medellín

Salario: $ 3.500.000 a $ 6.000.000

Bodytech busca un gerente de sede con experiencia mínima de dos años en un rol similar. La posición requiere experiencia en áreas administrativas y operativas, con enfoque en gerencia comercial o mercadeo, así como manejo de indicadores comerciales, operativos y de rentabilidad. También se exige habilidad comprobada en servicio al cliente y gestión y liderazgo de personal. La empresa ofrece un ambiente laboral dinámico con oportunidades para crecer y desarrollarse profesionalmente.

Responsabilidades:

Supervisar las operaciones diarias de la sede.

Gestionar y analizar indicadores comerciales operativos y de rentabilidad.

Liderar al equipo asegurando un excelente servicio al cliente.

Planificar y ejecutar estrategias para el cumplimiento de objetivos.

Realizar labores administrativas propias del cargo.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en un rol similar.

Habilidad comprobada en manejo de indicadores comerciales operativos y rentabilidad.

Experiencia en servicio al cliente.

Competencia en gestión y liderazgo de personal.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo con horarios rotativos (lunes a sábado).

Condiciones laborales:

Salario $3.500.000

Comisiones $2.000.000 - $3.000.000

Bono por cumplimiento de indicadores de hasta $1.000.000 trimestral.

Servicio de entrenamiento gratuito, descuentos en fisioterapia, nutrición, pilates y entrenamiento personalizado.

Descuentos para acceso a cursos de natación y escuelas deportivas.

Aquí encontrará un entorno dinámico y un equipo comprometido con el crecimiento y el éxito.

Ejecutivo de cuenta (Nutrium) Boyacá

Salario a convenir

Importante empresa de alimentos busca un ejecutivo de cuenta en Boyacá. El objetivo del cargo es administrar las negociaciones con clientes para lograr el desarrollo de estrategias comerciales definidas por el área, garantizando el cumplimiento de los objetivos de ventas, cartera, participación de mercado y rentabilidad establecidos por las directrices comerciales de la compañía.

Requerimientos:

1. Mínimo 2 años de experiencia en administración de procesos de ventas y comerciales en canal Moderno en empresas de consumo masivo.

2. Ser profesional en administración, ingenierías, economía o áreas afines.

3. Experiencia con personal a cargo y manejo de KPI.

Islero / vendedor de servicios (Distracom) Bogotá

Salario: $ 1.423.000

Distracom se encuentra en la búsqueda de un islero vendedor de servicios para estaciones de combustible en Bogotá. Se buscan personas dinámicas y proactivas para atender a los clientes ofreciendo siempre un servicio amable y eficiente. El cargo requiere ser bachiller, contar con experiencia en atención al cliente y disponibilidad para turnos rotativos.

Responsabilidades:

Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia

Surtir combustible y/o gas a los vehículos

Manejar transacciones en efectivo y con tarjeta

Mantener la estación de servicio limpia y ordenada

Asistir en inventarios y pedidos

Ofrecer los productos adicionales que ofrezca la sede

Requerimientos:

Bachillerato completo (mínimo 9 bachiller)

Experiencia previa en atención al cliente es valorada

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos

Asesor de ventas para Steve Madden Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Steve Madden se encuentra en la búsqueda de un asesor comercial en Bogotá. La persona seleccionada se encargará de atender a los clientes, promover y vender productos de alta calidad y mantener organizada el área de ventas. La compañía ofrece contrato directo a término fijo, salario mínimo legal vigente más todas las prestaciones de ley, así como un ambiente dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Atender a los clientes y entender sus necesidades.

Promover y vender productos de alta calidad.

Mantener el área de ventas organizada y atractiva.

Colaborar con el equipo para alcanzar los objetivos de ventas.

Brindar un servicio al cliente excepcional.

Requerimientos: