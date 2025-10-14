Suscribirse

EMPLEO

Empresas en Tunja buscan personal con y sin experiencia

Gran convocatoria laboral abierta.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

14 de octubre de 2025, 8:12 p. m.
Mujeres de negocios
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En los últimos meses, distintas empresas de la región han abierto procesos de selección para cargos operativos, administrativos y comerciales, ofreciendo oportunidades tanto para quienes cuentan con trayectoria laboral como para quienes buscan su primera experiencia.

Este panorama refleja el fortalecimiento del empleo formal en la ciudad y la intención de las organizaciones de seguir impulsando la economía local con talento boyacense. A continuación, le presentamos algunas ofertas destacadas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

Alkosto - Ktronix tiene vacantes disponibles en todo el país y usted puede aplicar si cumple con los requisitos
Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Asesor comercial tiempo completo

Empresa: Patprimo

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Se busca un(a) asesor(a) comercial para trabajar exclusivamente en tiendas Patprimo, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.
  • Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).
  • Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).
  • Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.
  • Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.
  • Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.
  • Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
  • Orientación al cliente y resultados.

¡Postúlese aquí!

Regente de farmacia

Empresa: Medipiel

Salario: 1.700.000 a 2.460.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a Medipiel como regente de farmacia y asegure el cumplimiento estricto de los requisitos legales para operar la droguería, brindando una asesoría experta a los clientes.

Responsabilidades:

  • Ejecutar labores de control y vigilancia del inventario físico de los medicamentos.
  • Asesorar objetivamente a los clientes sobre productos y servicios.
  • Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente para droguerías.
  • Velar por el manejo correcto de medicamentos, garantizando su entrega en óptimas condiciones.
  • Registrar diariamente temperatura y humedad según normativa.
  • Responsable de la representación técnica ante entes de control.
  • Asistir a capacitaciones y presentar evaluaciones.
  • Cumplir horario asignado y manejar sistema SIESA (POS y comercial).
  • Custodiar dinero e inventario correctamente.

Requerimientos:

  • Tecnólogo en Regencia de Farmacia.
  • Conocimiento en normatividad legal vigente para droguerías.
  • Manejo del sistema SIESA (POS y comercial).

¡Postúlese aquí!

Contexto: Trabajo estable en Colombia: revise las vacantes activas

Aprendiz de ingeniería industrial, gestión empresarial y afines

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Esta experiencia como pasante le brindará una visión práctica del mundo profesional, permitiéndole crecer y contribuir a proyectos apasionantes.

Responsabilidades:

  • Apoyar al jefe inmediato en tareas diarias.
  • Manejar herramientas de análisis.
  • Utilizar herramientas ofimáticas para tareas administrativas.
  • Participar en reuniones y tomar notas.
  • Asistir en la planificación y ejecución de proyectos.

Requerimientos:

  • Ser estudiante de Ingeniería Industrial, Gestión Empresarial o afines.
  • Conocimientos básicos en herramientas de análisis.
  • Habilidades en ofimática (Word, Excel, PowerPoint).
  • Buena comunicación verbal y escrita.
  • Proactividad y ganas de aprender.

¡Postúlese aquí!

Ejecutivo de ventas panaderías

Empresa: Alianza Team

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Alianza Team busca un/a ejecutivo/a de ventas panaderías para conquistar, mantener y potenciar clientes en el canal panadero, creando relaciones sólidas y promoviendo el portafolio de productos.

Responsabilidades:

  • Generar valor a través de ventas consultivas y acompañamiento cercano a panaderías, pastelerías y distribuidores.
  • Conquistar nuevos clientes y fortalecer los actuales con soluciones en fritura, panificación y preparaciones.
  • Construir relaciones de confianza duraderas, impulsando la centralidad en el cliente
  • Apoyar la capacitación de equipos y clientes para que conozcan lo mejor de nuestras marcas.
  • Alcanzar y superar objetivos de ventas mensuales y anuales.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería, Administración, Gastronomía, Tecnólogo o afines. (Se valida experiencia equivalente en el sector).
  • Experiencia: 1 a 2 años en ventas, preferiblemente en alimentos, restaurantes o canal panadero.
  • Habilidad para construir relaciones de largo plazo, identificar oportunidades y cerrar negocios con impacto.
  • Pasión por el crecimiento, foco en la calidad y conciencia del impacto en el entorno.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Otro golpe para el petrismo: el CNE negó el uso del logo del Pacto Histórico en la consulta presidencial del 26 de octubre

2. Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Cerebro” del atentado seguirá en la cárcel

3. Senadora petrista señala a Miguel Polo Polo por sus ausencias al Congreso: “Roba al país, rey de los vagos”

4. Prensa argentina se va sobre César Torres: pican la semifinal del Mundial Sub-20 con Colombia

5. Video l Conmoción por Policía que agredió a mujer que estaría embarazada en pleno centro de Bucaramanga; le abrieron investigación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TunjaTrabajo Sí Hayvacantes de empleoOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.