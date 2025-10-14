Empresas en Tunja buscan personal con y sin experiencia

En los últimos meses, distintas empresas de la región han abierto procesos de selección para cargos operativos, administrativos y comerciales, ofreciendo oportunidades tanto para quienes cuentan con trayectoria laboral como para quienes buscan su primera experiencia.

Este panorama refleja el fortalecimiento del empleo formal en la ciudad y la intención de las organizaciones de seguir impulsando la economía local con talento boyacense. A continuación, le presentamos algunas ofertas destacadas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

Asesor comercial tiempo completo

Empresa: Patprimo

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Se busca un(a) asesor(a) comercial para trabajar exclusivamente en tiendas Patprimo, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.

Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).

Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).

Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.

Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.

Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

Regente de farmacia

Empresa: Medipiel

Salario: 1.700.000 a 2.460.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a Medipiel como regente de farmacia y asegure el cumplimiento estricto de los requisitos legales para operar la droguería, brindando una asesoría experta a los clientes.

Responsabilidades:

Ejecutar labores de control y vigilancia del inventario físico de los medicamentos.

Asesorar objetivamente a los clientes sobre productos y servicios.

Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente para droguerías.

Velar por el manejo correcto de medicamentos, garantizando su entrega en óptimas condiciones.

Registrar diariamente temperatura y humedad según normativa.

Responsable de la representación técnica ante entes de control.

Asistir a capacitaciones y presentar evaluaciones.

Cumplir horario asignado y manejar sistema SIESA (POS y comercial).

Custodiar dinero e inventario correctamente.

Requerimientos:

Tecnólogo en Regencia de Farmacia.

Conocimiento en normatividad legal vigente para droguerías.

Manejo del sistema SIESA (POS y comercial).

Aprendiz de ingeniería industrial, gestión empresarial y afines

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Esta experiencia como pasante le brindará una visión práctica del mundo profesional, permitiéndole crecer y contribuir a proyectos apasionantes.

Responsabilidades:

Apoyar al jefe inmediato en tareas diarias.

Manejar herramientas de análisis.

Utilizar herramientas ofimáticas para tareas administrativas.

Participar en reuniones y tomar notas.

Asistir en la planificación y ejecución de proyectos.

Requerimientos:

Ser estudiante de Ingeniería Industrial, Gestión Empresarial o afines.

Conocimientos básicos en herramientas de análisis.

Habilidades en ofimática (Word, Excel, PowerPoint).

Buena comunicación verbal y escrita.

Proactividad y ganas de aprender.

Ejecutivo de ventas panaderías

Empresa: Alianza Team

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Alianza Team busca un/a ejecutivo/a de ventas panaderías para conquistar, mantener y potenciar clientes en el canal panadero, creando relaciones sólidas y promoviendo el portafolio de productos.

Responsabilidades:

Generar valor a través de ventas consultivas y acompañamiento cercano a panaderías, pastelerías y distribuidores.

Conquistar nuevos clientes y fortalecer los actuales con soluciones en fritura, panificación y preparaciones.

Construir relaciones de confianza duraderas, impulsando la centralidad en el cliente

Apoyar la capacitación de equipos y clientes para que conozcan lo mejor de nuestras marcas.

Alcanzar y superar objetivos de ventas mensuales y anuales.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería, Administración, Gastronomía, Tecnólogo o afines. (Se valida experiencia equivalente en el sector).

Experiencia: 1 a 2 años en ventas, preferiblemente en alimentos, restaurantes o canal panadero.

Habilidad para construir relaciones de largo plazo, identificar oportunidades y cerrar negocios con impacto.

Pasión por el crecimiento, foco en la calidad y conciencia del impacto en el entorno.