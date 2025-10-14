EMPLEO
Empresas en Tunja buscan personal con y sin experiencia
Gran convocatoria laboral abierta.
En los últimos meses, distintas empresas de la región han abierto procesos de selección para cargos operativos, administrativos y comerciales, ofreciendo oportunidades tanto para quienes cuentan con trayectoria laboral como para quienes buscan su primera experiencia.
Este panorama refleja el fortalecimiento del empleo formal en la ciudad y la intención de las organizaciones de seguir impulsando la economía local con talento boyacense. A continuación, le presentamos algunas ofertas destacadas.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.
Asesor comercial tiempo completo
Empresa: Patprimo
Salario: 1.423.500 a 2.000.000
Tipo de contrato: Término fijo
Se busca un(a) asesor(a) comercial para trabajar exclusivamente en tiendas Patprimo, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.
- Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).
- Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).
- Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.
- Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.
- Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.
- Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
- Orientación al cliente y resultados.
Regente de farmacia
Empresa: Medipiel
Salario: 1.700.000 a 2.460.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase a Medipiel como regente de farmacia y asegure el cumplimiento estricto de los requisitos legales para operar la droguería, brindando una asesoría experta a los clientes.
Responsabilidades:
- Ejecutar labores de control y vigilancia del inventario físico de los medicamentos.
- Asesorar objetivamente a los clientes sobre productos y servicios.
- Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente para droguerías.
- Velar por el manejo correcto de medicamentos, garantizando su entrega en óptimas condiciones.
- Registrar diariamente temperatura y humedad según normativa.
- Responsable de la representación técnica ante entes de control.
- Asistir a capacitaciones y presentar evaluaciones.
- Cumplir horario asignado y manejar sistema SIESA (POS y comercial).
- Custodiar dinero e inventario correctamente.
Requerimientos:
- Tecnólogo en Regencia de Farmacia.
- Conocimiento en normatividad legal vigente para droguerías.
- Manejo del sistema SIESA (POS y comercial).
Aprendiz de ingeniería industrial, gestión empresarial y afines
Empresa: Postobón
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje
Esta experiencia como pasante le brindará una visión práctica del mundo profesional, permitiéndole crecer y contribuir a proyectos apasionantes.
Responsabilidades:
- Apoyar al jefe inmediato en tareas diarias.
- Manejar herramientas de análisis.
- Utilizar herramientas ofimáticas para tareas administrativas.
- Participar en reuniones y tomar notas.
- Asistir en la planificación y ejecución de proyectos.
Requerimientos:
- Ser estudiante de Ingeniería Industrial, Gestión Empresarial o afines.
- Conocimientos básicos en herramientas de análisis.
- Habilidades en ofimática (Word, Excel, PowerPoint).
- Buena comunicación verbal y escrita.
- Proactividad y ganas de aprender.
Ejecutivo de ventas panaderías
Empresa: Alianza Team
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Alianza Team busca un/a ejecutivo/a de ventas panaderías para conquistar, mantener y potenciar clientes en el canal panadero, creando relaciones sólidas y promoviendo el portafolio de productos.
Responsabilidades:
- Generar valor a través de ventas consultivas y acompañamiento cercano a panaderías, pastelerías y distribuidores.
- Conquistar nuevos clientes y fortalecer los actuales con soluciones en fritura, panificación y preparaciones.
- Construir relaciones de confianza duraderas, impulsando la centralidad en el cliente
- Apoyar la capacitación de equipos y clientes para que conozcan lo mejor de nuestras marcas.
- Alcanzar y superar objetivos de ventas mensuales y anuales.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería, Administración, Gastronomía, Tecnólogo o afines. (Se valida experiencia equivalente en el sector).
- Experiencia: 1 a 2 años en ventas, preferiblemente en alimentos, restaurantes o canal panadero.
- Habilidad para construir relaciones de largo plazo, identificar oportunidades y cerrar negocios con impacto.
- Pasión por el crecimiento, foco en la calidad y conciencia del impacto en el entorno.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.