Empresas están reclutando personal sin experiencia para iniciar de inmediato

No tener experiencia ya no es un obstáculo para conseguir empleo. Cada vez más empresas están contratando personal bachiller para fortalecer sus equipos de trabajo, y muchas de ellas ofrecen contratación inmediata.

Además, varias compañías están apostando por formar a sus nuevos colaboradores en distintas áreas, con el objetivo de potenciar sus procesos internos y brindar oportunidades de crecimiento a quienes inician su vida laboral.

Quienes deseen postularse pueden hacerlo a través de Semana Empleos, una plataforma con más de 100.000 vacantes disponibles. Allí es posible filtrar las ofertas por nivel de experiencia y encontrar fácilmente las que mejor se ajusten al perfil de cada persona.

A continuación, se destacan algunas de las vacantes disponibles y sus respectivos enlaces de postulación.

Bachiller sin experiencia en Bogotá

Salario a convenir

Si desea estudiar en un centro de formación privado y ser patrocinada(o) por Claro Colombia, esta es su oportunidad.

Se ofrece un contrato de aprendizaje con los siguientes beneficios:

Etapa lectiva: apoyo de sostenimiento equivalente al 75% del SMLV .

apoyo de sostenimiento equivalente al . Etapa productiva: apoyo de sostenimiento del 100% del SMLV, auxilio de transporte, y afiliación a EPS, ARL, pago de prestaciones sociales y parafiscales.

Requisitos:

No haber tenido contrato de aprendizaje previo.

No estar cursando actualmente un programa técnico, tecnólogo o profesional.

Meseros sin experiencia en Bogotá

Salario: 1.423.500 a 1.650.000

Importante empresa (El Carnal) requiere para su equipo de trabajo meseros con o sin experiencia.

Requisitos.

Con o sin experiencia.

No se requiere un grado de escolaridad mínima sin embargo la persona debe contar con las habilidades en matemáticas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Comunicativas: leer y escribir.

Condiciones laborales

Salario: $1.423.500 + Auxilio de transporte + Horas extras+ Recargos + Variable de hasta $150.000

Horario: de domingo a domingo en turnos de mínimo 10 horas laborales, descanso en semana.

Lugar de trabajo: norte de Bogotá.

Funciones

Ofrecer un excelente servicio al cliente y estar en capacidad de sugerir y/o vender al cliente los productos, tener conocimiento de la carta al detalle, aprendizaje del menú, su contenido, formas de preparación, opciones de acompañamientos, precios y sabores.

Operarios sin experiencia

Salario: 1.423.500

Empresa especializada en el servicio de lavado y embellecimiento automotriz está requiriendo personal para el cargo de operativo de lavado.

Sus principales funciones serán:

Manejo de máquinas de lavado de alta presión.

Entrenamiento en polichado y porcelanizado para vehículos.

Manejo de recursos.

Manejo de los residuos de manera adecuada.

Embellecimiento y alistamiento de los vehículos. estudios con básica primaria sin experiencia, para laborar en servicios generales u oficios varios.

Salario SMLV + prestaciones de ley.

Turnos nocturnos.

Contratación directa con la compañía e inmediata.

Personal extranjero con cédula colombiana pueden participar.

Almacenista para temporada Medellín

Salario: 1.561.594

¿Le apasiona la logística y la moda? En las marcas Rifle, American Eagle, Moft, Outlet Todo al 50% y Tiendas Carrera están buscando personas dinámicas, organizadas y comprometidas para unirse a su equipo como auxiliar de bodega.

Funciones

Recibir y verificar mercancía entrante con precisión.

Almacenar y organizar productos para mantener la bodega impecable.

Mantener limpieza y orden en tu espacio de trabajo.

Colaborar con el equipo de ventas para garantizar una óptima rotación de productos.

Requisitos

Tener título de bachiller.

No necesitas tener experiencia, sólo debes de tener excelentes habilidades de organización y atención al detalle.

Disponibilidad de tiempo completo, incluyendo horarios de centro comercial (domingo a domingo)

Condiciones

Salario de $1.561.594 + auxilio de transporte + bonificaciones.

Contrato por obra o labor.

Un equipo de trabajo colaborativo y dinámico.

Cajeros con o sin experiencia Bogotá

Salario: 1.740.000

¿Le apasiona el mundo del retail y quieres iniciar su experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago incluidos bonos.

Requerimientos:

Con o sin experiencia como cajero.

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Experiencia en manejo de caja sistematizada.

Bachiller sin experiencia en Barbosa

Salario: 1.561.594

¿Le apasiona la logística y le encanta el mundo de la moda? ¡Esta oportunidad es para usted!

En tiendas CARRERA están en la búsqueda de personas dinámicas, comprometidas y con actitud de trabajo en equipo para el cargo de auxiliar de bodega.

Responsabilidades:

• Recepción y verificación de mercancía entrante.

• Almacenamiento adecuado de productos en la bodega.

• Organización y clasificación de inventario.

• Preparación de pedidos para la tienda y asistencia en el surtido de productos.

• Mantenimiento de la limpieza y el orden en el área de trabajo.

• Colaboración con el equipo de ventas para asegurar una adecuada rotación de productos.

Requisitos:

•Tener el título de bachiller

• Buenas habilidades de organización y atención al detalle.

• Disponibilidad de tiempo completo

Se ofrece:

• Salario de 1,561.594 + Auxilio de transporte + Bonificaciones

• Contrato obra o labor

• Descuentos con la marca

Jornada: de domingo a domingo con un día compensatorio con horarios de centro comercial.

Cajeros con o sin experiencia – Bogotá Studio F

Salario: 1.550.000

Studio F ofrece un ambiente laboral dinámico donde podrá desarrollar sus habilidades de liderazgo y gestión.

Responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago incluidos bonos.

Requerimientos: