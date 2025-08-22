En Barranquilla, trabajo sí hay: más de 5000 nuevos cupos laborales

Barranquilla continúa consolidándose como una de las ciudades con mayor dinamismo laboral en la Costa Caribe. Esta semana se anunciaron más de 5.000 nuevas oportunidades de empleo en distintos sectores económicos, dirigidas a personas con y sin experiencia.

El proceso de aplicación se lleva a cabo de manera virtual, lo que facilita que los interesados puedan postularse desde cualquier dispositivo sin necesidad de desplazamientos.

Con esta convocatoria, se busca fortalecer la empleabilidad y brindar oportunidades a quienes quieren vincularse rápidamente al mercado laboral. Si desea conocer la oferta completa, ingrese acá.

Asesor de repuestos de Motos

Salario: $ 1.423.500

Importante empresa del sector de repuestos de motocicletas requiere para su equipo de trabajo un asesor comercial para venta de repuestos.

La persona interesada debe ser bachiller académico y contar con mínimo 2 años de experiencia en ventas de repuestos para motos y en asesoría de clientes en la compra de repuestos para motocicletas.

Es indispensable que sea proactivo, con capacidad de negociación y orientación al logro de resultados.

Administrador de tienda

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.999.999

Se solicita para Barranquilla un administrador de tienda con experiencia.

Funciones principales de un administrador de punto de venta:

Gestión del personal: Liderar, motivar y capacitar al equipo de ventas y atención al cliente. Organizar turnos, horarios y asignar tareas. Evaluar el desempeño del personal y brindar retroalimentación. Asegurar un ambiente de trabajo positivo y productivo.

Liderar, motivar y capacitar al equipo de ventas y atención al cliente. Organizar turnos, horarios y asignar tareas. Evaluar el desempeño del personal y brindar retroalimentación. Asegurar un ambiente de trabajo positivo y productivo. Gestión de inventario: Controlar el stock y realizar inventarios periódicos. Gestionar pedidos, recepción de mercancía y almacenamiento. Mantener el inventario actualizado y evitar pérdidas por errores o robos.

Controlar el stock y realizar inventarios periódicos. Gestionar pedidos, recepción de mercancía y almacenamiento. Mantener el inventario actualizado y evitar pérdidas por errores o robos. Gestión de ventas: Alcanzar y superar los objetivos de ventas establecidos. Implementar estrategias de venta y promoción. Analizar las ventas por producto, cliente y período de tiempo. Realizar seguimiento a los clientes y fidelizarlos.

Operador de tienda ara - Barranquilla

Salario: $ 1.798.500

Tiendas ARA requiere operador de tienda en Barranquilla.

Funciones del cargo:

Atención al cliente de manera amable.

Manejo de caja registradora.

Surtir y exhibir mercancía en la estantería.

Asegurar control operativo y calidad de los productos y de los procesos.

Mantener orden y limpieza de la tienda.

Asegurar el control de inventarios.

Se requiere disponibilidad de lunes a domingo en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, con un día de descanso en la semana.

Deseable: experiencia en servicio al cliente presencial.

Beneficios:

Contrato a término fijo por 4 meses (renovable hasta pasar a indefinido).

Ajuste salarial en el tercer mes.

Auxilio de alimentación.

Afiliación al Fondo de Empleados.

Ara Fiado.

Bono de antigüedad después de 1 año.

Oportunidades de crecimiento.

Auxiliar de enfermería - hospitalización

Salario: $ 1.726.000

La Clínica General del Norte, institución de alta complejidad con amplia trayectoria en la Región Caribe, se encuentra en selección de personal para el cargo de auxiliar de enfermería.

Objetivo del cargo

Recibir a los pacientes asignados, cumpliendo con los 5 momentos de higiene de manos y brindando asistencia permanente según procedimientos, protocolos y procesos establecidos. También debe cumplir con el lavado y desinfección de equipos e insumos del servicio asignado.

Funciones principales:

Realizar inventario de insumos y materiales asignados.

Cumplir con procedimientos de recibo y entrega de turno.

Cumplir con protocolos de seguridad del paciente, administración de medicamentos y manejo de historias clínicas.

Participar en programas de educación al paciente y familia.

Asistir a capacitaciones y demás funciones asignadas por el jefe inmediato.

Cumplir normas de seguridad y salud en el trabajo y participar en los comités y brigadas correspondientes.

Requisitos:

Contar con Rethus.

Experiencia mínima de 1 año en hospitalización.

Formación como técnico en auxiliar de enfermería.

Certificaciones: BLS y manejo de víctimas de violencia sexual y de género.

Esquema de vacunación completo (hepatitis B, tétano y COVID).

Condiciones laborales:

Contrato por obra o labor.

Horarios rotativos.

Lugar de trabajo: Barranquilla.

Salario: $ 1.726.000 + prestaciones sociales.

Ejecutivo/a Comercial Barranquilla

Salario: $ 1.900.000 a $ 2.500.000

En Job&Talent se encuentra abierta la vacante para ejecutivo/a comercial en Barranquilla.

Funciones principales:

Identificación y prospección de clientes potenciales en mercados B2B.

Diseño y presentación de propuestas de valor adaptadas a las necesidades del cliente.

Seguimiento al proceso comercial desde el primer contacto hasta el cierre.

Construcción y mantenimiento de relaciones comerciales sostenibles.

Generación de reportes de gestión y análisis de indicadores comerciales.

Coordinación con equipos internos para garantizar una experiencia integral al cliente.

Participación en estrategias de crecimiento y expansión.

Requisitos:

Formación: tecnólogo/a o estudiante universitario.

Experiencia mínima de 2 años en ventas B2B de servicios intangibles o consultivos (financieros, jurídicos, seguros).

Habilidades de comunicación, pensamiento estratégico y orientación a resultados.

Condiciones laborales: