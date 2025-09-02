En Bogotá hay más de 20.000 ofertas laborales a término indefinido. Aplique acá

La capital del país concentra actualmente una de las mayores convocatorias laborales a nivel nacional: más de 20.000 vacantes disponibles bajo contrato a término indefinido, en sectores tan variados como moda, salud, tecnología, recursos humanos y servicios.

Estas oportunidades están dirigidas a bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales con distintos niveles de experiencia, y ofrecen salarios que van desde el mínimo legal vigente hasta más de 3 millones de pesos, además de incentivos, comisiones y beneficios extralegales según la empresa contratante.

La postulación es virtual y gratuita por medio de Semana Empleos (donde además podrá encontrar la oferta completa), lo que facilita que los interesados puedan aplicar sin intermediarios.

Solo es necesario revisar cada vacante, completar los datos en la hoja de vida y enviar la aplicación a través del enlace habilitado.

Vacantes disponibles

Asesor comercial

Salario: 1.423.500 a 2.500.000

Comodín S.A.S está en búsqueda de un asesor comercial para su reconocida marca Esprit ubicada en Zona Norte. Si la persona se apasiona por el mundo de la moda y el servicio al cliente, esta es una oportunidad ideal.

Como representante de ventas, será responsable de la atención al cliente, cierre de ventas y cumplimiento de indicadores. La compañía ofrece un salario competitivo de $1.423.500 más incentivos, beneficios y bonificaciones por cumplimiento de metas.

Se valorará la experiencia en tiendas de ropa y marcas reconocidas del sector retail.

Responsabilidades:

Brindar atención personalizada a los clientes.

Realizar el cierre efectivo de las ventas.

Cumplir con los indicadores de ventas establecidos.

Mantener una imagen impecable de la tienda y del producto.

Asesorar a los clientes en moda y tendencias actuales.

Participar en la organización del inventario y control de stock.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas en tiendas de ropa o marcas reconocidas.

Bachillerato completo.

Habilidades excepcionales de comunicación y atención al cliente.

Capacidad para trabajar en equipo y alcanzar metas.

Disponibilidad para trabajar horarios flexibles.

Actitud proactiva y pasión por la moda.

Auxiliar de farmacia en salas de cirugía

Salario a convenir

La Fundación Santa Fe de Bogotá está en búsqueda de un auxiliar de farmacia en salas de cirugía para unirse a su equipo en Bogotá.

Responsabilidades:

Realizar la gestión de la farmacia exclusiva para el servicio de salas de cirugía, manteniendo un adecuado control de inventarios.

Garantizar la correcta dispensación de medicamentos y dispositivos médicos para los diferentes procesos asistenciales.

Brindar información clara y precisa sobre los medicamentos y dispositivos médicos a pacientes y equipo médico.

Cumplir con las normas de seguridad y bioseguridad establecidas en el manejo de medicamentos y dispositivos médicos.

Requerimientos:

Título de técnico profesional en servicios farmacéuticos.

Experiencia mínima de 1 año incluyendo prácticas en el área asistencial intrahospitalario o deseable en salas de cirugía.

Habilidades en recepción, almacenamiento, distribución e información de medicamentos.

Conocimientos en procesos asistenciales y administrativos del servicio farmacéutico.

Se ofrece estabilidad laboral bajo contrato a término indefinido, con disponibilidad para realizar turnos rotativos.

Asesor comercial rotativo en Bima y Cedritos

Salario: 1.423.500

Koaj está en búsqueda de un asesor comercial rotativo para los puntos de venta Bima y Cedritos.

La compañía busca personas apasionadas por las ventas y con un excelente servicio al cliente.

Este rol es ideal para ejecutivos de ventas rotativos con habilidades para alcanzar objetivos.

Las responsabilidades incluyen atención y asesoría al cliente, manejo de inventarios y cumplimiento de metas comerciales.

Responsabilidades:

Atención y asesoría al cliente en el punto de venta.

Cumplimiento de metas comerciales.

Manejo de inventario y orden del punto de venta.

Recepción, verificación y almacenamiento de mercancía.

Control y realización de inventarios.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en ventas o atención al cliente.

Disponibilidad para rotar entre los puntos de venta de Bima y Cedritos.

Habilidades de comunicación efectivas.

Capacidad para trabajar en equipo.

Auxiliar soporte técnico

Salario: 2.000.000

Cargo: auxiliar soporte técnico.

Experiencia específica: relacionada con la administración de mesa de ayuda e inventarios de activos tecnológicos, descartes de primer nivel en redes.

Funciones:

Brindar soporte técnico de primer nivel a usuarios finales en hardware, software y aplicaciones corporativas.

Administrar y mantener actualizado el inventario de equipos de cómputo y dispositivos asociados.

Instalar, configurar y mantener aplicaciones del ecosistema Microsoft 365.

Atender requerimientos de telecomunicaciones y velar por la continuidad del servicio.

Apoyar el desarrollo e implementación de automatizaciones con herramientas RPA y Microsoft Power Automate.

Salario: $2.000.000

Modalidad: presencial

Horario: lunes a viernes, horario de oficina

Conocimientos: administración y soporte Microsoft 365 (correo electrónico, colaboración y productividad), gestión y mantenimiento de equipos de cómputo (hardware y software), operación básica y soporte de infraestructura de telecomunicaciones (redes de datos, conectividad).

Asistente de talento humano - teletrabajo

Salario: 450.000 a 500.000

Una empresa dinámica y en crecimiento está en búsqueda de un asistente de talento humano para unirse a su equipo en modalidad de teletrabajo.

Como auxiliar de recursos humanos, será el pilar en la gestión administrativa y de talento, apoyando en tareas como la organización de documentos y la coordinación de citas. Se trabajará en un entorno flexible que permite balancear responsabilidades laborales con la vida personal.

La empresa ofrece contrato directo y capacitación inicial.

Responsabilidades:

Gestión de bases de datos y registro de información.

Organización de documentos.

Agendamiento y coordinación de citas.

Elaboración de reportes periódicos.

Apoyo en actividades de selección y gestión de personal.

Difusión de información en medios digitales autorizados.

Requerimientos:

Edad entre 18 y 40 años.

Bachiller culminado o mínimo 9° grado aprobado.

Con o sin experiencia (se ofrece capacitación).

Manejo básico de computador, celular e internet.

Disponibilidad para trabajar medio tiempo de lunes a viernes.

Se aceptan extranjeros con documentos en regla (PPT, cédula de extranjería o pasaporte).

Sectores laborales: recursos humanos.

Cargo: asistente.

Otras habilidades:

Habilidades técnicas: software de RRHH.