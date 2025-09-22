En Bogotá hay más de 25.000 cupos de trabajo. Conozca cómo acceder a uno

Bogotá: trabajo sí hay. Actualmente, en la capital hay más de 25.000 ofertas laborales activas, que abarcan desde perfiles administrativos y operativos, hasta cargos en áreas comerciales, tecnológicas y creativas.

La buena noticia es que postularse es muy fácil: solo necesita ingresar a Semana Empleos y aplicar directamente a la vacante que le interese.

A continuación, encontrará una selección de oportunidades disponibles en Bogotá.

En cada una de ellas podrá conocer los requisitos, el rango salarial y, al final, tendrá el enlace directo para enviar su postulación.

Asesor(a) de ventas en CC Multiplaza

Salario: $ 1.423.500

En MANGO se inspiran y unen mediante su pasión por el estilo y la cultura. Están presentes en más de 115 países y su presencia online se extiende a más de 110 países.

Buscan talentosos asesores de ventas para sus tiendas en Bogotá. Como consultor de ventas, la persona seleccionada será parte de un equipo proactivo y dinámico, siempre abierto a nuevos retos.

Se cuenta con un equipo joven y multicultural, con habilidades comunicativas, trabajando unidos para conseguir resultados.

El rol como ejecutivo de ventas involucrará asesorar a los clientes y ofrecer una experiencia de compra inolvidable, apoyándose en la experiencia en el sector de moda, calzado o accesorios.

Responsabilidades

Asesorar a clientes en sus compras, ofreciendo una experiencia excepcional.

Manejar indicadores comerciales y cumplir objetivos de ventas.

Desarrollar estrategias comerciales efectivas.

Mantenerse actualizado sobre las tendencias de moda y productos de MANGO.

Contribuir a un ambiente de trabajo positivo y colaborativo.

Requerimientos

Experiencia mínima de un año en asesoría, atención al cliente y cierre de ventas en moda, calzado o accesorios.

Manejo comprobado de indicadores comerciales.

Capacidad para cumplir un presupuesto individual de ventas mensual.

Disponibilidad total y ser mayor de edad.

Pasión por la moda y el servicio al cliente.

Supervisor de servicios generales

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.000.000

Se busca un supervisor de servicios generales para unirse a un equipo dinámico y asegurar que las instalaciones se mantengan impecables y en perfecto estado.

En este rol, como coordinador de servicios generales, la persona seleccionada será responsable de distribuir y supervisar el trabajo del personal a su cargo, estableciendo cronogramas y asegurando que se sigan las mejores prácticas.

Como encargado de mantenimiento, deberá inspeccionar edificaciones y sus alrededores para garantizar su limpieza y buen mantenimiento.

Si cuenta con al menos dos años de experiencia en un rol similar y habilidades en supervisión y manejo de personal, esta es la oportunidad.

Responsabilidades:

Distribuir y supervisar el trabajo del personal a cargo.

Establecer cronogramas de trabajo a cumplir.

Impartir órdenes e instruir al grupo de trabajo.

Inspeccionar el progreso, calidad y cantidad del trabajo realizado.

Inspeccionar edificaciones y alrededores para asegurar limpieza y mantenimiento.

Llenar formatos de solicitudes de materiales y equipos.

Recibir y distribuir materiales y equipos de trabajo.

Reportar novedades a su superior inmediato.

Cumplir normas y procedimientos de seguridad integral.

Mantener en orden equipo y sitio de trabajo reportando anomalías.

Elaborar informes periódicos de actividades realizadas.

Requerimientos:

Mínimo dos años de experiencia reciente en un cargo similar.

Habilidades en supervisión y manejo de personal.

Atención al detalle y habilidades de comunicación asertiva.

Orientación al cliente interno y externo.

Capacidad de análisis y trabajo en equipo.

Enfoque en el logro y habilidad para trabajar bajo presión.

Asesores call center de lunes a sábado, hombre o mujer

Salario: $ 1.425.500 a $ 3.500.000

Se abre la convocatoria para asesor call center en una importante empresa del país que valora a su equipo y ofrece excelentes beneficios y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Atención y gestión de llamadas entrantes y salientes.

Venta de productos intangibles a clientes potenciales.

Cumplimiento de metas e indicadores establecidos.

Registro y actualización de información en el sistema.

Ofrecer una excelente atención al cliente.

Requerimientos:

Experiencia mínima de tres meses en call center .

. Bachiller académico.

Disponibilidad para trabajar en Zona Franca/Fontibón.

Asesor comercial con y sin experiencia

Salario: $ 1.623.500 a $ 3.000.000

Si se considera una persona dinámica, persuasiva y con excelente actitud para las ventas, ¡este puesto podría ser para usted! Importante empresa del sector tecnológico busca asesores y promotores comerciales con o sin experiencia para vender un producto innovador de pagos automáticos (tecnología sin contacto, fácil de vender).

Perfil del candidato:

Personas con excelente actitud, motivación comercial y orientación al logro.

No se requiere experiencia previa.

Ideal para personas con ganas de crecer y generar buenos ingresos rápidamente.

Bachiller culminado.

Disponibilidad para trabajar en puntos físicos.

Condiciones laborales

Salario base: $ 1.423.500 + prestaciones de ley + comisiones + dominicales + fondo de empleados Manpower.

Bonificación fija de $ 145.000 (desde el cuarto mes, no prestacional).

Contrato obra o labor inicialmente.

Comisiones diarias, semanales y mensuales sin techo.

Pagos quincenales.

Ingreso directo con la empresa al año + bonificaciones adicionales.

Horario y condiciones

Domingo a domingo (día de descanso lunes o martes).

Jornada laboral de ocho horas diarias (aprox. 7:00 a.m. a 5:00 p.m.).

Rotación dentro de la misma zona, según punto de venta.

Ubicaciones posibles: centros comerciales, estaciones de gasolina, peajes.

Las personas asignadas a peajes no rotan de punto.

Analista de conciliaciones

Salario: $ 3.000.000

Responsabilidades:

Realizar conciliación de pagos provenientes de múltiples pasarelas y canales.

Verificar y calcular comisiones aplicadas por pasarelas y bancos.

Gestionar devoluciones y reembolsos, asegurando el correcto registro.

Controlar ingresos bancarios, incluyendo la verificación de depósitos y transferencia.

Identificar y resolver discrepancias entre plataformas y cuentas bancarias.

Requerimientos: