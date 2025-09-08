Suscribirse

Empleo

En Bucaramanga, trabajo sí hay: más de 5.400 ofertas disponibles en la ciudad

Gran convocatoria laboral en Bucaramanga.

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

8 de septiembre de 2025, 1:11 p. m.
Bucaramanga
Bucaramanga | Foto: Getty Images

Bucaramanga se sigue consolidando como una de las ciudades con mayor movimiento laboral en Colombia, con un desempleo que se ha mantenido a la baja en el último año, según cifras del Dane.

Las empresas de la región están en plena búsqueda de nuevos talentos comprometidos y proactivos, ofreciendo salarios competitivos, beneficios adicionales y un ambiente laboral en el que la formación y el desarrollo profesional son clave.

A través de Semana Empleos podrá postularse de manera gratuita, rápida y virtual a diferentes ofertas que van desde cargos operativos hasta perfiles especializados.

A continuación, le compartimos algunas de las vacantes más recientes en la ciudad y los enlaces directos para aplicar.

Mercaderista

Salario: $ 1.423.500

Se busca un mercaderista comprometido y proactivo para unirse al equipo en Bucaramanga. Se ofrece un ambiente de trabajo dinámico donde se valora el esfuerzo y la dedicación. Si cuenta con experiencia en rotación de productos, exhibiciones e inventario, esta oportunidad es para usted. Se ofrece el salario mínimo legal vigente y la posibilidad de crecimiento dentro de la empresa.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima en rotación de producto, exhibiciones e inventario.
  • Manejo adecuado de planimetrías.
  • Conocimiento en autoservicios y cadenas.
  • Carnet de manipulación de alimentos vigente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vendedor

Salario: $ 1.400.000 a $ 1.700.000

PASH S.A.S., en las marcas FACOL y TEKS, está en búsqueda de un asesor comercial en Bucaramanga. Si le apasiona la moda y las ventas, esta es su oportunidad para destacarse. Se ofrece un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

  • Vender colecciones de telas mediante asesoramiento a clientes.
  • Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.
  • Establecer relaciones sólidas con los clientes.
  • Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

  • Ser bachiller.
  • Experiencia de seis meses a un año en ventas y servicio al cliente.
  • Nivel de educación:
  • Bachillerato completo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contador Bucaramanga

Salario: $ 3.500.000

Una importante empresa del sector educativo está en busca de un contador público para unirse a su equipo de trabajo. Esta posición es ideal para un auditor o contador financiero con al menos siete años de experiencia en procesos administrativos contables. El candidato será responsable de la elaboración de informes, manejo de personal y garantizar la eficiencia de los procesos contables.

Se espera que el profesional en Contaduría Pública posea excelentes habilidades de comunicación asertiva, trabajo en equipo, capacidad de análisis y liderazgo.

Responsabilidades:

  • Gestionar procesos administrativos contables.
  • Elaborar informes financieros detallados.
  • Supervisar y liderar al equipo contable.
  • Asegurar el cumplimiento de normativas contables.
  • Colaborar con otros departamentos para optimizar procesos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Contaduría Pública.
  • Mínimo siete años de experiencia en contabilidad.
  • Experiencia en manejo de personal.
  • Conocimiento en elaboración de informes.
  • Habilidades de comunicación asertiva.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor externo Bucaramanga

Salario: $ 1.423.500

Se buscan asesores externos de crédito de ropa para unirse al equipo. La persona seleccionada será responsable de captar nuevos clientes, promover el crédito Quac y proporcionar un servicio al cliente excepcional.

Responsabilidades:

  • Captar clientes potenciales.
  • Realizar abordajes en frío.
  • Proporcionar atención y servicio al cliente.
  • Impulsar las ventas del crédito mediante técnicas efectivas.

Condiciones:

  • Salario base fijo $ 1.423.500 + $ 200.000 de auxilio de transporte + prestaciones de ley.
  • Comisiones sin techo, incentivos y premios (100 % prestacionales).
  • Contrato directo con la compañía.
  • Estabilidad y oportunidad de ascenso.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo comercial Bucaramanga

Salario a convenir

Manufacturas Eliot está en búsqueda de un agente comercial externo en Bucaramanga, con experiencia en el sector textil y de la moda. Se requiere una persona orientada a la captación, retención y fidelización de clientes, capaz de identificar oportunidades de negocio y aportar valor a la empresa.

Responsabilidades:

  • Construir relaciones comerciales sólidas con clientes clave.
  • Gestionar y ampliar la cartera de clientes, asegurando el cumplimiento de ventas.
  • Realizar el seguimiento de pedidos y garantizar atención constante y efectiva a los clientes.
  • Llevar a cabo el proceso de cobro de cartera de manera eficiente.

Requisitos:

  • Experiencia mínima de seis meses en ventas en el sector de manufacturas, textil o moda.
  • Conocimientos en MS Office y CRM.
  • Formación técnica o profesional en áreas afines.
  • Habilidades de negociación y cierre de acuerdos.

Condiciones laborales:

  • Contrato a término fijo directo con la compañía PASH.
  • Horarios de lunes a sábado (según agenda de clientes).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar logístico Bucaramanga

Salario: $ 1.460.000

Importante empresa del sector de repuestos para motos está en búsqueda de un auxiliar logístico para apoyar el área en todos sus procesos, incluyendo recepción y despacho de mercancía, inventarios, facturación y distribución en el almacén.

Requerimientos:

  • Mínimo bachiller académico o técnico en logística.
  • Un año de experiencia en labores relacionadas con el área logística.
  • Punto de trabajo: barrio La Concordia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo comercial Bucaramanga

Salario: $ 3.500.000 a $ 4.500.000

Empresa reconocida a nivel nacional del sector de autofinanciamiento comercial, busca personas apasionadas, orientadas al logro y con capacidad de adaptación al cambio, que disfruten el rol comercial. La misión será garantizar los objetivos en ventas, gestión, mantenimiento y cuidado de la cartera, bajo parámetros de transparencia, servicio y calidad.

Perfil académico: profesionales, técnicos o tecnólogos en carreras administrativas o afines (graduados o en curso).

Experiencia: actividades comerciales de venta de productos o servicios y conocimientos en marketing digital.

Habilidades: autogestión, comunicación efectiva, focalización, resiliencia, empatía, compromiso, capacidad de negociación y trabajo en equipo.

Salario: primer mes $ 1.500.000; a partir del segundo mes, 100 % variable, con comisiones sin techo.

Promedio salarial:

  • Ejecutivo tradicional: $ 3.000.000 a $ 5.000.000.
  • Ejecutivo élite: $ 5.000.000 a $ 8.000.000.
  • Pago mensual con anticipo quincenal.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Florida será el primer estado en eliminar vacunas obligatorias en colegios; genera fuerte rechazo en la comunidad médica

2. Rifirrafe entre Gloria Flórez y Gustavo Bolívar agudiza ambiente en el Pacto Histórico: “No se gana una elección destruyendo a los compañeros”

3. Tragedia: joven se bajó de su moto para ayudar en accidente y fue arrollado por camioneta de alta gama

4. Periodista de Noticias Caracol ventiló que casi es víctima de estafa; lanzó advertencia: “Deberían alertar siempre”

5. Última fecha de las eliminatorias sudamericanas: canal y hora para ver todos los partidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpleovacantesOfertasTrabajoBucaramanga

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.