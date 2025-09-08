En Bucaramanga, trabajo sí hay: más de 5.400 ofertas disponibles en la ciudad

Bucaramanga se sigue consolidando como una de las ciudades con mayor movimiento laboral en Colombia, con un desempleo que se ha mantenido a la baja en el último año, según cifras del Dane.

Las empresas de la región están en plena búsqueda de nuevos talentos comprometidos y proactivos, ofreciendo salarios competitivos, beneficios adicionales y un ambiente laboral en el que la formación y el desarrollo profesional son clave.

A través de Semana Empleos podrá postularse de manera gratuita, rápida y virtual a diferentes ofertas que van desde cargos operativos hasta perfiles especializados.

A continuación, le compartimos algunas de las vacantes más recientes en la ciudad y los enlaces directos para aplicar.

Mercaderista

Salario: $ 1.423.500

Se busca un mercaderista comprometido y proactivo para unirse al equipo en Bucaramanga. Se ofrece un ambiente de trabajo dinámico donde se valora el esfuerzo y la dedicación. Si cuenta con experiencia en rotación de productos, exhibiciones e inventario, esta oportunidad es para usted. Se ofrece el salario mínimo legal vigente y la posibilidad de crecimiento dentro de la empresa.

Requerimientos:

Experiencia mínima en rotación de producto, exhibiciones e inventario.

Manejo adecuado de planimetrías.

Conocimiento en autoservicios y cadenas.

Carnet de manipulación de alimentos vigente.

Vendedor

Salario: $ 1.400.000 a $ 1.700.000

PASH S.A.S., en las marcas FACOL y TEKS, está en búsqueda de un asesor comercial en Bucaramanga. Si le apasiona la moda y las ventas, esta es su oportunidad para destacarse. Se ofrece un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Vender colecciones de telas mediante asesoramiento a clientes.

Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.

Establecer relaciones sólidas con los clientes.

Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia de seis meses a un año en ventas y servicio al cliente.

Nivel de educación:

Bachillerato completo.

Contador Bucaramanga

Salario: $ 3.500.000

Una importante empresa del sector educativo está en busca de un contador público para unirse a su equipo de trabajo. Esta posición es ideal para un auditor o contador financiero con al menos siete años de experiencia en procesos administrativos contables. El candidato será responsable de la elaboración de informes, manejo de personal y garantizar la eficiencia de los procesos contables.

Se espera que el profesional en Contaduría Pública posea excelentes habilidades de comunicación asertiva, trabajo en equipo, capacidad de análisis y liderazgo.

Responsabilidades:

Gestionar procesos administrativos contables.

Elaborar informes financieros detallados.

Supervisar y liderar al equipo contable.

Asegurar el cumplimiento de normativas contables.

Colaborar con otros departamentos para optimizar procesos.

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría Pública.

Mínimo siete años de experiencia en contabilidad.

Experiencia en manejo de personal.

Conocimiento en elaboración de informes.

Habilidades de comunicación asertiva.

Asesor externo Bucaramanga

Salario: $ 1.423.500

Se buscan asesores externos de crédito de ropa para unirse al equipo. La persona seleccionada será responsable de captar nuevos clientes, promover el crédito Quac y proporcionar un servicio al cliente excepcional.

Responsabilidades:

Captar clientes potenciales.

Realizar abordajes en frío.

Proporcionar atención y servicio al cliente.

Impulsar las ventas del crédito mediante técnicas efectivas.

Condiciones:

Salario base fijo $ 1.423.500 + $ 200.000 de auxilio de transporte + prestaciones de ley.

Comisiones sin techo, incentivos y premios (100 % prestacionales).

Contrato directo con la compañía.

Estabilidad y oportunidad de ascenso.

Ejecutivo comercial Bucaramanga

Salario a convenir

Manufacturas Eliot está en búsqueda de un agente comercial externo en Bucaramanga, con experiencia en el sector textil y de la moda. Se requiere una persona orientada a la captación, retención y fidelización de clientes, capaz de identificar oportunidades de negocio y aportar valor a la empresa.

Responsabilidades:

Construir relaciones comerciales sólidas con clientes clave.

Gestionar y ampliar la cartera de clientes, asegurando el cumplimiento de ventas.

Realizar el seguimiento de pedidos y garantizar atención constante y efectiva a los clientes.

Llevar a cabo el proceso de cobro de cartera de manera eficiente.

Requisitos:

Experiencia mínima de seis meses en ventas en el sector de manufacturas, textil o moda.

Conocimientos en MS Office y CRM.

Formación técnica o profesional en áreas afines.

Habilidades de negociación y cierre de acuerdos.

Condiciones laborales:

Contrato a término fijo directo con la compañía PASH.

Horarios de lunes a sábado (según agenda de clientes).

Auxiliar logístico Bucaramanga

Salario: $ 1.460.000

Importante empresa del sector de repuestos para motos está en búsqueda de un auxiliar logístico para apoyar el área en todos sus procesos, incluyendo recepción y despacho de mercancía, inventarios, facturación y distribución en el almacén.

Requerimientos:

Mínimo bachiller académico o técnico en logística.

Un año de experiencia en labores relacionadas con el área logística.

Punto de trabajo: barrio La Concordia.

Ejecutivo comercial Bucaramanga

Salario: $ 3.500.000 a $ 4.500.000

Empresa reconocida a nivel nacional del sector de autofinanciamiento comercial, busca personas apasionadas, orientadas al logro y con capacidad de adaptación al cambio, que disfruten el rol comercial. La misión será garantizar los objetivos en ventas, gestión, mantenimiento y cuidado de la cartera, bajo parámetros de transparencia, servicio y calidad.

Perfil académico: profesionales, técnicos o tecnólogos en carreras administrativas o afines (graduados o en curso).

Experiencia: actividades comerciales de venta de productos o servicios y conocimientos en marketing digital.

Habilidades: autogestión, comunicación efectiva, focalización, resiliencia, empatía, compromiso, capacidad de negociación y trabajo en equipo.

Salario: primer mes $ 1.500.000; a partir del segundo mes, 100 % variable, con comisiones sin techo.

Promedio salarial: