En Bucaramanga, trabajo sí hay: más de 5.400 ofertas disponibles en la ciudad
Gran convocatoria laboral en Bucaramanga.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Bucaramanga se sigue consolidando como una de las ciudades con mayor movimiento laboral en Colombia, con un desempleo que se ha mantenido a la baja en el último año, según cifras del Dane.
Las empresas de la región están en plena búsqueda de nuevos talentos comprometidos y proactivos, ofreciendo salarios competitivos, beneficios adicionales y un ambiente laboral en el que la formación y el desarrollo profesional son clave.
A través de Semana Empleos podrá postularse de manera gratuita, rápida y virtual a diferentes ofertas que van desde cargos operativos hasta perfiles especializados.
A continuación, le compartimos algunas de las vacantes más recientes en la ciudad y los enlaces directos para aplicar.
Mercaderista
Salario: $ 1.423.500
Se busca un mercaderista comprometido y proactivo para unirse al equipo en Bucaramanga. Se ofrece un ambiente de trabajo dinámico donde se valora el esfuerzo y la dedicación. Si cuenta con experiencia en rotación de productos, exhibiciones e inventario, esta oportunidad es para usted. Se ofrece el salario mínimo legal vigente y la posibilidad de crecimiento dentro de la empresa.
Requerimientos:
- Experiencia mínima en rotación de producto, exhibiciones e inventario.
- Manejo adecuado de planimetrías.
- Conocimiento en autoservicios y cadenas.
- Carnet de manipulación de alimentos vigente.
Vendedor
Salario: $ 1.400.000 a $ 1.700.000
PASH S.A.S., en las marcas FACOL y TEKS, está en búsqueda de un asesor comercial en Bucaramanga. Si le apasiona la moda y las ventas, esta es su oportunidad para destacarse. Se ofrece un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.
Responsabilidades:
- Vender colecciones de telas mediante asesoramiento a clientes.
- Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.
- Establecer relaciones sólidas con los clientes.
- Brindar información y orientación sobre los productos.
Requerimientos:
- Ser bachiller.
- Experiencia de seis meses a un año en ventas y servicio al cliente.
- Nivel de educación:
- Bachillerato completo.
Contador Bucaramanga
Salario: $ 3.500.000
Una importante empresa del sector educativo está en busca de un contador público para unirse a su equipo de trabajo. Esta posición es ideal para un auditor o contador financiero con al menos siete años de experiencia en procesos administrativos contables. El candidato será responsable de la elaboración de informes, manejo de personal y garantizar la eficiencia de los procesos contables.
Se espera que el profesional en Contaduría Pública posea excelentes habilidades de comunicación asertiva, trabajo en equipo, capacidad de análisis y liderazgo.
Responsabilidades:
- Gestionar procesos administrativos contables.
- Elaborar informes financieros detallados.
- Supervisar y liderar al equipo contable.
- Asegurar el cumplimiento de normativas contables.
- Colaborar con otros departamentos para optimizar procesos.
Requerimientos:
- Título profesional en Contaduría Pública.
- Mínimo siete años de experiencia en contabilidad.
- Experiencia en manejo de personal.
- Conocimiento en elaboración de informes.
- Habilidades de comunicación asertiva.
Asesor externo Bucaramanga
Salario: $ 1.423.500
Se buscan asesores externos de crédito de ropa para unirse al equipo. La persona seleccionada será responsable de captar nuevos clientes, promover el crédito Quac y proporcionar un servicio al cliente excepcional.
Responsabilidades:
- Captar clientes potenciales.
- Realizar abordajes en frío.
- Proporcionar atención y servicio al cliente.
- Impulsar las ventas del crédito mediante técnicas efectivas.
Condiciones:
- Salario base fijo $ 1.423.500 + $ 200.000 de auxilio de transporte + prestaciones de ley.
- Comisiones sin techo, incentivos y premios (100 % prestacionales).
- Contrato directo con la compañía.
- Estabilidad y oportunidad de ascenso.
Ejecutivo comercial Bucaramanga
Salario a convenir
Manufacturas Eliot está en búsqueda de un agente comercial externo en Bucaramanga, con experiencia en el sector textil y de la moda. Se requiere una persona orientada a la captación, retención y fidelización de clientes, capaz de identificar oportunidades de negocio y aportar valor a la empresa.
Responsabilidades:
- Construir relaciones comerciales sólidas con clientes clave.
- Gestionar y ampliar la cartera de clientes, asegurando el cumplimiento de ventas.
- Realizar el seguimiento de pedidos y garantizar atención constante y efectiva a los clientes.
- Llevar a cabo el proceso de cobro de cartera de manera eficiente.
Requisitos:
- Experiencia mínima de seis meses en ventas en el sector de manufacturas, textil o moda.
- Conocimientos en MS Office y CRM.
- Formación técnica o profesional en áreas afines.
- Habilidades de negociación y cierre de acuerdos.
Condiciones laborales:
- Contrato a término fijo directo con la compañía PASH.
- Horarios de lunes a sábado (según agenda de clientes).
Auxiliar logístico Bucaramanga
Salario: $ 1.460.000
Importante empresa del sector de repuestos para motos está en búsqueda de un auxiliar logístico para apoyar el área en todos sus procesos, incluyendo recepción y despacho de mercancía, inventarios, facturación y distribución en el almacén.
Requerimientos:
- Mínimo bachiller académico o técnico en logística.
- Un año de experiencia en labores relacionadas con el área logística.
- Punto de trabajo: barrio La Concordia.
Ejecutivo comercial Bucaramanga
Salario: $ 3.500.000 a $ 4.500.000
Empresa reconocida a nivel nacional del sector de autofinanciamiento comercial, busca personas apasionadas, orientadas al logro y con capacidad de adaptación al cambio, que disfruten el rol comercial. La misión será garantizar los objetivos en ventas, gestión, mantenimiento y cuidado de la cartera, bajo parámetros de transparencia, servicio y calidad.
Perfil académico: profesionales, técnicos o tecnólogos en carreras administrativas o afines (graduados o en curso).
Experiencia: actividades comerciales de venta de productos o servicios y conocimientos en marketing digital.
Habilidades: autogestión, comunicación efectiva, focalización, resiliencia, empatía, compromiso, capacidad de negociación y trabajo en equipo.
Salario: primer mes $ 1.500.000; a partir del segundo mes, 100 % variable, con comisiones sin techo.
Promedio salarial:
- Ejecutivo tradicional: $ 3.000.000 a $ 5.000.000.
- Ejecutivo élite: $ 5.000.000 a $ 8.000.000.
- Pago mensual con anticipo quincenal.