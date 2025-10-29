En Cali buscan nuevos talentos. Conozca cómo aplicar

La ciudad de Cali está dando paso a un nuevo impulso en empleabilidad: con cientos de vacantes abiertas, empresas y organizaciones locales están invitando a caleños y caleñas a integrarse a sus equipos de trabajo.

Estas oportunidades están distribuidas en sectores como logística, atención al cliente, ventas, servicios y producción, y muchas de ellas permiten postulación 100 % virtual.

Lo interesante es que no se exige necesariamente experiencia extensa: bachilleres, técnicos y tecnólogos tienen cabida en estos procesos de contratación.

Si está listo para aplicar, visite Semana Empleos, donde podrá ver estas vacantes y más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Cree su perfil, suba su hoja de vida y pulse “postular” en minutos.

Coadministrador - Cali

Salario: 1.917.000

¿Y si se atreve a vivir una nueva experiencia? Esta convocatoria está dirigida a personas apasionadas y comprometidas. Se busca un coadministrador de tienda dinámico y entusiasta que garantice un proceso de facturación ágil y una experiencia de compra memorable para los clientes. Como parte del equipo, será el rostro amable que asesora y ofrece productos y servicios de alta calidad.

Se valora la atención al detalle y la capacidad de ofrecer soluciones que satisfagan las necesidades de los clientes, convirtiendo cada interacción en una oportunidad para fortalecer la relación con la marca.

Funciones:

Realizar el proceso de facturación y recepción de efectivo verificando el medio de pago y la entrega precisa de los productos.

Administrar el personal de la tienda.

Gestionar procesos operativos diarios.

Proporcionar información clara sobre precios descuentos disponibilidad de productos y garantías para asegurar la satisfacción del cliente.

Ofrecer opciones como crédito y programas de lealtad para brindar valor adicional a los clientes.

Apoyar en la recepción y revisión de mercancía cuando sea necesario y mantener el área de trabajo ordenada.

Colaborar en la gestión de créditos y planes de pago asegurando una correcta recepción de pagos y entrega de tarjetas.

Realizar el arqueo de caja asegurando que los montos de dinero concuerden con las ventas y reportar inconsistencias.

Custodiar y reportar inventarios del área asignada para minimizar riesgos de pérdidas.

Participar en inventarios por líneas de producto y reportar inconsistencias al administrador.

Perfil:

Técnico en carreras admon o comerciales.

Experiencia previa como Cajero de tienda Operador de caja o Encargado de caja.

Habilidades en manejo de efectivo y facturación.

Excelentes habilidades de atención al cliente.

Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión.

Comunicación efectiva y orientación al detalle.

Horarios

Rotativos domingo a domingo, y apertura / cierre de tienda (1 día de descanso entre semana).

Condiciones laborales

Contrato directo con la empresa.

Fondo de empleados.

Descuentos para compra de productos.

Plan de beneficios integral.

Plan carrera.

Pagos puntuales.

Estabilidad laboral.

Supernumerario Cali

Salario: 1.570.000

Mundimotos Cali busca un supernumerario cuyo objetivo principal será brindar soporte al área logística en las actividades operativas de chequeo, recepción, almacenamiento, inventario, distribución y despacho de mercancías, garantizando el cumplimiento de los procedimientos y la correcta trazabilidad de los productos.

Horario: lunes a sábado, turnos rotativos de 8 horas. Se programan domingos de manera rotativa con el equipo de trabajo.

Rotativos 8 horas. Tener en cuenta que se programan los domingos de menra rotativa con el equipo de trabajo.

Auxiliar administrativo

Salario a convenir

Importante empresa del sector salud busca un auxiliar administrativo para su dinámico centro de investigación. Esta persona será pieza clave en la gestión de proyectos innovadores, apoyando tanto las actividades operativas como administrativas.

Se valora la iniciativa, el compromiso con la excelencia y el deseo de aportar al avance de estudios académicos significativos, donde su rol como coordinador administrativo será fundamental para el éxito del equipo.

Responsabilidades:

Apoyar las actividades operativas y administrativas del equipo.

Colaborar en la coordinación de estudios de investigación.

Gestionar documentos y registros de proyectos de investigación.

Asistir en la planificación y organización de actividades.

Mantener comunicación efectiva con los equipos de trabajo.

Requerimientos:

Tecnólogo en Administración de Empresas o Tecnología en Ingeniería Industrial.

Experiencia previa en roles administrativos.

Habilidades organizativas y de gestión.

Capacidad para trabajar en equipo.

Conocimientos básicos de herramientas ofimáticas.

Asesor comercial Cali

Salario: 3.000.000 a 5.000.000

Empresa reconocida a nivel nacional del sector de “Autofinanciamiento Comercial”, busca personas apasionadas, ganadoras, con un propósito de vida, orientadas al logro y con capacidad de adaptación al cambio, que disfruten el rol comercial. Cuya misión será garantizar los objetivos comerciales en ventas, gestión, mantenimiento y cuidado de la cartera, bajo parámetros de transparencia, servicio y calidad.

Perfil académico: profesionales, técnicos o tecnólogos en carreras administrativas o afines (graduados o en curso).

Experiencia: en actividades comerciales de venta de productos o servicios, con conocimientos en marketing digital.

Habilidades: autogestión, comunicación efectiva, focalización, resiliencia, empatía, compromiso, capacidad de negociación y trabajo en equipo.

Salario: primer mes $1.500.000; a partir del segundo mes, ingreso 100% variable con comisiones sin techo.

Promedio salarial:

•Ejecutivo tradicional: $3.000.000 a $5.000.000

• Ejecutivo élite: $5.000.000 a $8.000.000

Pago mensual con anticipo quincenal.

Horario:

lunes a sábado, con disponibilidad dos domingos al mes.

Ciudad: Cali

Beneficios: