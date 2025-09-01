En Cali hay talento: abren cupos de trabajo en la ciudad

Cali se consolida como una de las ciudades con mayor dinamismo en el mercado laboral. Este mes, compañías nacionales e internacionales ofrecen vacantes para perfiles comerciales, técnicos, conductores, asesores de ventas y profesionales en ingeniería.

Con opciones que incluyen contratos indefinidos, beneficios extralegales, comisiones y posibilidades de crecimiento, las convocatorias buscan atraer talento comprometido y dispuesto a crecer en diferentes sectores productivos.

Si está buscando empleo en Cali, estas oportunidades pueden interesarle.

Los procesos de postulación son gratuitos y se realizan de manera virtual a través de la plataforma Semana Empleos.

Asesor comercial Studio F Cali

Salario: 1.423.500

STF GROUP invita a postularse al cargo de asesor comercial Studio F. Como parte de una empresa líder en moda y retail, se tendrá la oportunidad de impulsar habilidades en un entorno que valora el talento joven.

La compañía ofrece un salario básico competitivo más comisiones que premian el desempeño en ventas, así como descuentos exclusivos con sus marcas y beneficios que apoyan el crecimiento profesional. Con horarios rotativos y la posibilidad de trabajar cerca de la residencia, se brinda la flexibilidad necesaria. En STF GROUP no solo se trabaja, también se desarrolla el futuro como Representante de Ventas Studio F.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en tienda.

Promocionar y vender productos de la marca.

Cumplir con los objetivos de ventas mensuales.

Mantener el orden y la presentación de la tienda.

Informar a los clientes sobre promociones y descuentos.

Requerimientos:

Ser mayor de edad.

Experiencia mínima de 3 meses en ventas.

Actitud positiva y proactiva.

Ganas de aprender y desarrollarse.

Residencia cercana a la tienda asignada.

Esta oferta está disponible en Studio F. Aplicar es gratuito. | Foto: El País

Operario(a) de punto Papa Johns Cali

Salario: 1.423.500 a 1.500.000

Papa Johns, del GRUPO NUTRESA, solicita personal con noveno grado, bachiller y/o técnico para desempeñar el cargo de operario(a) de punto de venta, con o sin experiencia.

Funciones:

Atención al cliente.

Preparación de alimentos.

Manejo de dinero.

Aseo y organización del punto.

Horario:

Domingo a domingo en horarios rotativos.

Turno de apertura y cierre: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. o 5:00 p.m. a 12:00 p.m.

Un día de descanso entre semana.

Condiciones:

Salario: mínimo + prestaciones de ley.

Contrato indefinido y vinculación directa con la empresa.

Beneficios:

Asesoría psicológica y jurídica ilimitada (aplica para familiares).

Bono de día flexible de trabajo.

Convenios con gimnasios.

Convenios con tiendas de gafas y bicicletas eléctricas.Bonos alimenticios.

Seguro de vida.

Técnico mantenimiento industrial - disponibilidad para viajar

Salario a convenir

Importante empresa de hidrocarburos está en búsqueda de un técnico o tecnólogo en mantenimiento de equipos industriales, con experiencia mínima de 3 años en mantenimiento correctivo, preventivo eléctrico, mecánico e hidráulico en máquinas industriales, corrección de fallas e instalación de equipos.

Debe contar con tarjeta Conte, licencia de moto y preferiblemente con moto, además de disponibilidad para viajar.

Condiciones:

Salario básico: $2.848.000.

Prestaciones de ley.

Bono de alimentación.

Supervisor junior de tienda Ara Cali

Salario: 1.909.000

Funciones:

Atención al cliente de manera amable.

Administrar dinero de las ventas.

Surtir y exhibir mercancía en la estantería.

Control operativo y calidad de los productos y procesos.

Mantener orden y limpieza de la tienda.Asegurar el control de inventarios.

Liderar equipo.

Manejo de indicadores.

Programación de turnos.

Elaborar pedidos.

Requisitos:

Disponibilidad de lunes a domingo en turnos rotativos con un día de descanso a la semana.

Residencia en Cali o zonas aledañas.

Beneficios:

Salario $2.312.000 + recargos de ley + bonos por cumplimiento.

Contrato indefinido directo con la compañía.

Bono de productividad.

Auxilio de alimentación $175.000.

Asesor comercial Cali - Sector ferretero

Salario: 1.500.000

Importante empresa de recubrimientos y pinturas de alta calidad busca un Asesor Comercial en Cali. La persona seleccionada será responsable de ofrecer un excelente servicio al cliente, brindar asesoría técnica y ejecutar estrategias de mercadeo y ventas.

Responsabilidades:

Atender de manera oportuna y eficiente a los clientes.

Gestionar PQRS y fidelización de clientes.

Ejecutar estrategias de mercadeo y ventas.

Brindar asesoría técnica en productos ferreteros y de pintura.

Realizar seguimiento a cartera, facturación y cobros.

Recolectar y analizar información de mercado.

Participar en la escuela de vendedores y autoestudio de productos.

Requerimientos:

Experiencia en el sector ferretero, pinturero o de consumo masivo.

Habilidades en ventas y gestión comercial.

Conocimientos en asesoría técnica para productos de pintura.

Capacidad para gestionar PQRS de manera efectiva.

Disponibilidad para viajar.

Condiciones:

Contrato indefinido.

Salario base + comisiones.

Auxilio de movilidad y viáticos.

Conductor grandes clientes - importante empresa de consumo masivo

Importante empresa de consumo masivo busca Conductor de Grandes Clientes en Cali. La persona seleccionada será responsable de garantizar que los productos lleguen a tiempo y en excelente estado a los almacenes de cadena.

Condiciones:

Salario: $1.877.754 + prestaciones de ley.

Turnos rotativos de lunes a sábado (Ingreso 4:30 a.m., 5:00 a.m. o 6:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. o 2:00 p.m.).

Responsabilidades:

Conducir vehículos de la empresa para entregar pedidos en almacenes de cadena.

Asegurar la correcta carga y descarga de los productos.

Cumplir con las rutas y horarios establecidos.

Mantener el vehículo en óptimas condiciones.

Interactuar de manera profesional con los clientes y personal de los almacenes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mínimo 1 año de experiencia como conductor entregando pedidos.

Licencia de conducción vigente.

Conocimiento de rutas comerciales en la ciudad.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Ingeniero de diseño y presupuesto junior

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

Se requiere profesional en ingeniería industrial, mecánica, mecatrónica o afines, con experiencia en termodinámica, gerencia de proyectos, características y procesos de productos perecederos, y manejo de Excel.

Requisitos:

Experiencia mínima de 3 años en realización de presupuestos y paquetes de licitación.

Condiciones:

Salario: $2.000.000 + $500.000 de auxilio + auxilio de transporte + prestaciones de ley.