En Itagüí, trabajo sí hay. Conozca las ofertas

¿No tiene trabajo, vive en Itagüí y está buscando oportunidades? Son varias las empresas que se encuentran buscando talento itagüiseño en diversas áreas y con excelentes condiciones.

Son más de 400 las ofertas disponibles en Semana Empleos. Por eso, hemos seleccionado las últimas vacantes para que usted pueda aplicar.

El proceso de postulación es muy sencillo: solo deberá ingresar en el enlace que encontrará al final de cada vacante.

Mesero - Itagüí

Salario: $ 1.423.500

Parmessano en Medellín busca meseros apasionados por brindar un servicio excepcional. En este rol, la persona será la imagen profesional que ofrece experiencias memorables a los invitados, asegurando su satisfacción y fidelidad.

La empresa ofrece un ambiente laboral dinámico y la oportunidad de crecer profesionalmente en el sector de la gastronomía.

Responsabilidades:

Realizar labores de apertura del punto de venta, asegurando limpieza y montaje adecuado.

Velar por simetría y nivelación en el montaje de mesas.

Mantener el aseo de cartas y sillas de bebé.

Tomar pedidos y cumplir otras funciones del cronograma de limpieza.

Realizar labores de cierre, garantizando la limpieza total del local.

Cumplir los protocolos de seguridad y bioseguridad durante las operaciones.

Requerimientos:

Bachiller académico deseable, técnico o tecnólogo en mesa y bar o áreas afines.

Mínimo un año de experiencia en servicio al cliente o cargos afines en restaurantes.

Asesor de microcrédito - Itagüí

Salario a convenir

Mibanco, parte del Grupo Credicorp, busca asesores comerciales externos en microcrédito con espíritu emprendedor, compromiso social y orientación a resultados, que deseen crecer en una institución sólida y dinámica.

La entidad trabaja con el propósito de impulsar el progreso de miles de colombianos a través de la inclusión financiera.

Funciones:

Colocar créditos productivos en campo y gestionar el portafolio de productos financieros.

Captar y fidelizar clientes, ofreciendo asesoría personalizada.

Garantizar la calidad de la cartera mediante seguimiento constante.

Explorar nuevas zonas y oportunidades para expandir el mercado.

Requerimientos:

Formación: técnico, tecnólogo, profesional o estudiante de carreras administrativas, comerciales o financieras.

Experiencia: mínimo un año como asesor externo en entidades financieras, preferiblemente en microcrédito.

Habilidades comerciales, vocación de servicio, disposición para trabajo en campo y enfoque en resultados.

Condiciones:

Contrato a término indefinido, directo con el banco.

Salario básico desde $ 2.060.000 (ajustable según experiencia en microcrédito).

Auxilio de transporte operativo y comisiones por cumplimiento.

Todas las prestaciones sociales de ley.

Beneficios adicionales: acompañamiento, estabilidad laboral, posibilidad de plan carrera y formación continua.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Auxiliar contable en Itagüí

La empresa busca un auxiliar contable para su equipo en el Centro de la Moda de Itagüí. Este rol es clave para el funcionamiento del área contable, ya que requiere mantener registros financieros precisos y actualizados. Se ofrece contrato a término fijo, todas las prestaciones de ley y un horario de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Responsabilidades:

Realizar recibos de caja y egresos.

Revisar nómina y causar cerrar seguridad social.

Realizar conciliaciones bancarias y validar facturas.

Analizar cuentas contables y realizar asientos contables.

Realizar cierres contables mensuales y anuales.

Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en contabilidad.

Experiencia mínima de 18 meses en roles contables.

Conocimientos avanzados en contabilidad ilimitada.

Auxiliar de caja de Postobón

Salario a convenir

Postobón requiere un auxiliar de caja en Itagüí, con orientación al logro, trabajo colaborativo y disposición al servicio. Se solicita nivel intermedio de Excel (se aplicará prueba técnica).

Formación: técnico o tecnólogo en administración, economía, finanzas, contaduría o afines.

Experiencia: mínimo un año en ejecución de recaudo y pagos.

Salario: a convenir + prestaciones extralegales.

Horarios: lunes a sábado 2:00 p. m. a 10:00 p. m. - disponibilidad domingos y festivos si el área lo requiere.

Sede de la vacante: Postobón Itagüí (eventualmente disponibilidad para apoyo en Bello y Rionegro)

Contrato: inicialmente fijo tres meses, renovable directamente con Postobón.

Objetivo del cargo: apoyar la caja en todo lo concerniente a consignaciones, transferencias y pagos a través de plataformas, verificando en los diferentes portales bancarios el ingreso de los recursos.

Analista de información en Itagüí

Salario: $ 4.500.000 a $ 5.000.000

Sierras y Equipos busca un analista de información en Itagüí. Se requiere ingeniero de sistemas o especialista en TI con experiencia en diseño de soluciones tecnológicas e integración de sistemas. La compañía ofrece un salario competitivo, ambiente de trabajo colaborativo y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Gestionar y coordinar actividades de sistemas de información.

Desarrollar soluciones y mejorar herramientas tecnológicas.

Administrar infraestructura y seguridad informática.

Proporcionar soporte técnico nivel 3.

Gestionar proveedores, licencias y activos tecnológicos.

Liderar estrategia y proyectos TI.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas o afines.

Experiencia mínima de cinco años en diseño de soluciones tecnológicas.

Conocimiento avanzado de SQL Server .NET (VB6 C#).

Manejo de Windows/Linux y virtualización.

Inglés preferiblemente nivel B2.

Electricista de mantenimiento / Itagüí Antioquia

Salario: $ 2.869.600

La planta Sumicol en Itagüí requiere técnicos eléctricos de mantenimiento con matrícula profesional y/o Conte, Copnia o Conaltel (clase TE3, TE4 o TE5).

Se ofrece contrato a término indefinido, salario básico más bonificación por generación de valor, servicio de alimentación subsidiado en más del 70 %, servicio de transporte, beneficios extralegales, planes de estudio, vivienda, plan carrera y crecimiento profesional.

Turnos rotativos: 6:00 a. m. a 2:00 p. m. / 2:00 p. m. a 10:00 p. m. / 10:00 p. m. a 6:00 a. m.

Misión del cargo: efectuar el mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo de los equipos de la planta, de acuerdo con principios de TPM, lectura de planos eléctricos e intervención de tableros y transformadores de potencia, garantizando la disponibilidad de máquinas y equipos.

Funciones principales:

a) Revisar el plan de trabajo y preparar lo necesario para las actividades programadas.

b) Realizar mantenimiento eléctrico preventivo, pruebas y entrega de equipos.

c) Ejecutar reparaciones eléctricas correctivas, priorizando según instructivos y necesidades de producción.

d) Enviar y recibir reparaciones eléctricas a proveedores externos.

e) Realizar lecturas de consumo energético para la distribución de costos.

f) Mantener actualizadas las hojas de vida de las máquinas y equipos.