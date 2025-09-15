Empleo
En Medellín están contratando masivamente y sin experiencia. Acá los detalles
Medellín, trabajo sí hay.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
En Medellín se abrió una convocatoria masiva de empleo dirigida a personas con o sin experiencia.
Diferentes empresas de la ciudad están en búsqueda de talento humano para fortalecer sus equipos en áreas comerciales, logísticas y de atención al cliente.
Estas ofertas representan una gran oportunidad para quienes desean iniciar su vida laboral o proyectarse en un nuevo sector con acompañamiento y capacitación.
Si desea conocer la oferta completa de trabajos sin experiencia en Medellín, haga clic acá.
A continuación, algunas de las vacantes disponibles.
Asesora comercial - temporada
Salario: $1.423.500
La empresa invita a unirse a su equipo como asesora comercial en sus tiendas, donde se tendrá la oportunidad de crecer y desarrollarse en un entorno dinámico y acogedor.
En este rol, la persona seleccionada será parte fundamental para guiar a los clientes en sus decisiones de compra, asegurando que encuentren el producto perfecto que se adapte a sus necesidades.
Se valora la capacidad para conectar con las personas y la pasión por brindar un servicio excepcional, incluso si se está comenzando la carrera en el mundo comercial.
El entusiasmo y las ganas de aprender son más importantes que la experiencia previa.
Responsabilidades:
- Asesorar a clientes sobre productos disponibles en tienda.
- Identificar necesidades y preferencias de los clientes.
- Promover beneficios de los productos para incentivar la compra.
- Cumplir con el presupuesto asignado y metas volantes.
- Ofrecer un servicio al cliente amable y eficiente.
Requerimientos:
- Habilidades comunicativas fuertes.
- Orientación al cliente.
- Disponibilidad para trabajar horarios rotativos.
- Actitud positiva hacia las ventas.
Operario planta
Salario a convenir
Se trata de una compañía líder en la creación de soluciones integrales de maquila y logística, que no solo cumplen, sino que superan las expectativas. La innovación, el compromiso, la conciencia, la integridad y el servicio son los valores que la mueven.
En SuperPack, los SuperPackers son los verdaderos héroes que hacen posible la misión: transformar lo bueno en superior.
Responsabilidades:
- Verificar antes de iniciar y durante la ejecución de un empaque los códigos de barra, productos y estándares físicos.
- Cumplir con las BPM en cuanto a limpieza y orden establecido por cada centro de trabajo, para garantizar la inocuidad de los productos.
- Apoyar los montajes y despejes de línea con el fin de minimizar los tiempos improductivos en la operación y evitar contaminación cruzada y la correcta desinfección y sanitización de equipos y superficies.
- Garantizar el correcto sistema de loteo en el producto terminado (en el centro de trabajo que aplique), facilitando la trazabilidad de los productos.
- Reportar al personal que corresponda los suministros no conformes o averías, para ser reportadas al cliente.
- Realizar aseo o sostenimiento de la planta cuando se requiera.
- Apoyar y ejecutar las demás funciones que se deriven por la evolución del cargo.
Horario: rotativos de lunes a sábado. Eventualmente con disponibilidad días domingos y festivos.
Requerimientos:
Bachiller académico
Beneficios:
• Convenios exequiales
• Seguro de vida
• Ejercicio en SmartFit
Servicio al cliente chat
Se requiere un chatter para redes sociales dinámico y persuasivo, con habilidades excepcionales de comunicación escrita.
La persona seleccionada será responsable de interactuar de manera constante y fluida con seguidores en plataformas digitales, creando conversaciones atractivas que fortalezcan la conexión con la audiencia y generen conversiones.
Responsabilidades principales:
- Responder mensajes en redes sociales de forma rápida, personalizada y profesional.
- Generar conversaciones que mantengan el interés y motiven a la acción.
- Administrar múltiples chats de manera simultánea.
- Mantener un tono cercano, creativo y adaptado a cada tipo de seguidor.
- Colaborar con el equipo para proponer mejoras en la estrategia de comunicación.
Requisitos:
- Experiencia previa en atención al cliente, ventas, BPO o gestión de redes sociales.
- Excelentes habilidades de redacción y ortografía.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir metas.
- Alto sentido de responsabilidad y compromiso.
- Disponibilidad de horarios flexibles.
Se valora:
Nivel de inglés intermedio o avanzado.
Conocimientos básicos de marketing digital y técnicas de persuasión.
Se ofrece:
- Pago en dólares con base en resultados y bonificaciones por desempeño.
- Capacitación en técnicas de comunicación y ventas digitales.
- Oportunidad de crecimiento dentro de un equipo joven y en expansión.
- Trabajo remoto y flexible.
Operador de cine Medellín
Salario: $ 1.423.500
La empresa busca operadores de cine dinámicos, proactivos y atentos para unirse a su equipo.
Como parte de una compañía líder en entretenimiento, se tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno divertido y emocionante. No es requerida experiencia previa; se valora la actitud positiva y las ganas de aprender.
Responsabilidades:
- Atender a los clientes en taquilla, confitería y salas VIP.
- Brindar un servicio al cliente excepcional.
- Apoyar en las diferentes áreas del cine según sea necesario.
- Mantener la limpieza y el orden en las áreas asignadas.
Requerimientos:
- Bachillerato completo
- Disponibilidad para laborar fines de semana y en horarios rotativos
- No estar estudiando actualmente
Se ofrece:
- Horario: domingo a domingo con día compensatorio en semana.
- Turnos rotativos entre las 9:00 a.m. y las 2:00 a.m. (se ofrece beneficio de transporte hasta la residencia a partir de las 10:00 p.m.)
- Salario: se paga por horas + prestaciones sociales + $200.000 de auxilio de transporte + recargos y horas extra
- Lugar de trabajo: centro comercial Arkadia o centro comercial El Tesoro
Asesor(a) de ventas Medellín - temporada fin de año
Salario: $ 1.423.500
NAF NAF se encuentra en la búsqueda de asesores(as) de ventas para la temporada de fin de año en Medellín y alrededores (Valle de Aburrá). La empresa cree en la diversidad, la actitud positiva y en disfrutar lo que se hace.
Requisitos:
- No se requiere experiencia laboral.
- Se espera excelente actitud, disposición para aprender y dar lo mejor al cliente.
- Disponibilidad de tiempo completo (trabajo de domingo a domingo con 1 día de descanso a la semana).
Se ofrece:
- Vinculación directa con todas las prestaciones de ley.
- Salario mínimo legal vigente + auxilio de transporte.
- Comisiones por cumplimiento.
- Ubicación en la tienda más cercana al lugar de residencia o con mejor acceso (vacantes en todos los centros comerciales del Valle de Aburrá).
- Es una oportunidad para crecer, aprender y ser parte de una marca que inspira estilo con actitud.