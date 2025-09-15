En Medellín se abrió una convocatoria masiva de empleo dirigida a personas con o sin experiencia.

Diferentes empresas de la ciudad están en búsqueda de talento humano para fortalecer sus equipos en áreas comerciales, logísticas y de atención al cliente.

Estas ofertas representan una gran oportunidad para quienes desean iniciar su vida laboral o proyectarse en un nuevo sector con acompañamiento y capacitación.

Si desea conocer la oferta completa de trabajos sin experiencia en Medellín, haga clic acá.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles.

Asesora comercial - temporada

Salario: $1.423.500

La empresa invita a unirse a su equipo como asesora comercial en sus tiendas, donde se tendrá la oportunidad de crecer y desarrollarse en un entorno dinámico y acogedor.

En este rol, la persona seleccionada será parte fundamental para guiar a los clientes en sus decisiones de compra, asegurando que encuentren el producto perfecto que se adapte a sus necesidades.

Se valora la capacidad para conectar con las personas y la pasión por brindar un servicio excepcional, incluso si se está comenzando la carrera en el mundo comercial.

El entusiasmo y las ganas de aprender son más importantes que la experiencia previa.

Responsabilidades:

Asesorar a clientes sobre productos disponibles en tienda.

Identificar necesidades y preferencias de los clientes.

Promover beneficios de los productos para incentivar la compra.

Cumplir con el presupuesto asignado y metas volantes.

Ofrecer un servicio al cliente amable y eficiente.

Requerimientos:

Habilidades comunicativas fuertes.

Orientación al cliente.

Disponibilidad para trabajar horarios rotativos.

Actitud positiva hacia las ventas.

Operario planta

Salario a convenir

Se trata de una compañía líder en la creación de soluciones integrales de maquila y logística, que no solo cumplen, sino que superan las expectativas. La innovación, el compromiso, la conciencia, la integridad y el servicio son los valores que la mueven.

En SuperPack, los SuperPackers son los verdaderos héroes que hacen posible la misión: transformar lo bueno en superior.

Responsabilidades:

Verificar antes de iniciar y durante la ejecución de un empaque los códigos de barra, productos y estándares físicos.

Cumplir con las BPM en cuanto a limpieza y orden establecido por cada centro de trabajo, para garantizar la inocuidad de los productos.

Apoyar los montajes y despejes de línea con el fin de minimizar los tiempos improductivos en la operación y evitar contaminación cruzada y la correcta desinfección y sanitización de equipos y superficies.

Garantizar el correcto sistema de loteo en el producto terminado (en el centro de trabajo que aplique), facilitando la trazabilidad de los productos.

Reportar al personal que corresponda los suministros no conformes o averías, para ser reportadas al cliente.

Realizar aseo o sostenimiento de la planta cuando se requiera.

Apoyar y ejecutar las demás funciones que se deriven por la evolución del cargo.

Horario: rotativos de lunes a sábado. Eventualmente con disponibilidad días domingos y festivos.

Requerimientos:

Bachiller académico

Beneficios:

• Convenios exequiales

• Seguro de vida

• Ejercicio en SmartFit

Servicio al cliente chat

Se requiere un chatter para redes sociales dinámico y persuasivo, con habilidades excepcionales de comunicación escrita.

La persona seleccionada será responsable de interactuar de manera constante y fluida con seguidores en plataformas digitales, creando conversaciones atractivas que fortalezcan la conexión con la audiencia y generen conversiones.

Responsabilidades principales:

Responder mensajes en redes sociales de forma rápida, personalizada y profesional.

Generar conversaciones que mantengan el interés y motiven a la acción.

Administrar múltiples chats de manera simultánea.

Mantener un tono cercano, creativo y adaptado a cada tipo de seguidor.

Colaborar con el equipo para proponer mejoras en la estrategia de comunicación.

Requisitos:

Experiencia previa en atención al cliente, ventas, BPO o gestión de redes sociales.

Excelentes habilidades de redacción y ortografía.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir metas.

Alto sentido de responsabilidad y compromiso.

Disponibilidad de horarios flexibles.

Se valora:

Nivel de inglés intermedio o avanzado.

Conocimientos básicos de marketing digital y técnicas de persuasión.

Se ofrece:

Pago en dólares con base en resultados y bonificaciones por desempeño.

Capacitación en técnicas de comunicación y ventas digitales.

Oportunidad de crecimiento dentro de un equipo joven y en expansión.

Trabajo remoto y flexible.

Operador de cine Medellín

Salario: $ 1.423.500

La empresa busca operadores de cine dinámicos, proactivos y atentos para unirse a su equipo.

Como parte de una compañía líder en entretenimiento, se tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno divertido y emocionante. No es requerida experiencia previa; se valora la actitud positiva y las ganas de aprender.

Responsabilidades:

Atender a los clientes en taquilla, confitería y salas VIP.

Brindar un servicio al cliente excepcional.

Apoyar en las diferentes áreas del cine según sea necesario.

Mantener la limpieza y el orden en las áreas asignadas.

Requerimientos:

Bachillerato completo

Disponibilidad para laborar fines de semana y en horarios rotativos

No estar estudiando actualmente

Se ofrece:

Horario: domingo a domingo con día compensatorio en semana.

Turnos rotativos entre las 9:00 a.m. y las 2:00 a.m. (se ofrece beneficio de transporte hasta la residencia a partir de las 10:00 p.m.)

Salario: se paga por horas + prestaciones sociales + $200.000 de auxilio de transporte + recargos y horas extra

Lugar de trabajo: centro comercial Arkadia o centro comercial El Tesoro

Asesor(a) de ventas Medellín - temporada fin de año

Salario: $ 1.423.500

NAF NAF se encuentra en la búsqueda de asesores(as) de ventas para la temporada de fin de año en Medellín y alrededores (Valle de Aburrá). La empresa cree en la diversidad, la actitud positiva y en disfrutar lo que se hace.

Requisitos:

No se requiere experiencia laboral.

Se espera excelente actitud, disposición para aprender y dar lo mejor al cliente.

Disponibilidad de tiempo completo (trabajo de domingo a domingo con 1 día de descanso a la semana).

Se ofrece: