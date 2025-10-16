En Medellín hay nuevas oportunidades laborales. Aplique desde su celular

Medellín, la ciudad de la eterna primavera, se ha convertido en un epicentro de oportunidades laborales. Mientras la economía antioqueña sigue consolidándose, según el último balance del PIB aportado por el DANE, son múltiples las empresas que emprenden búsqueda hacia nuevo potencial laboral.

Las empresas antioqueñas, que destacan por su dinamismo, se encuentran buscando perfiles en áreas como el comercial, el transporte privado, la manufactura, servicios de alimentación, entre otros.

En la búsqueda de modernizar sus procesos de selección, muchas de estas organizaciones han digitalizado sus vacantes. Lo que permite a los candidatos aplicar desde cualquier lugar, en pocos minutos y sin trámites engorrosos.

¿Cómo conocer las oportunidades laborales y dónde aplicar?

Para conocer y aplicar a estas vacantes solo necesitará de un dispositivo con acceso a internet. En Semana Empleos podrá encontrar más de 110.000 oportunidades de laborales disponibles en todo el país, posibilitándole el acelerar su contratación en reconocidas empresas.

Para conocer todas las ofertas disponibles en Medellín, deberá ingresar al portal de Semana Empleos y filtrar por departamento. Una vez encuentre una vacante que se adapte a su perfil, haga clic en “aplicar”. Allí podrá realizar su postulación o registrarse según sea el caso.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles

Recuerde: al final podrá encontrar el enlace de postulación.

Asesor comercial por temporada

Salario: 1.423.500

¿Le apasionan la venta y la moda? ¡Esta oportunidad combina ambas! En Tiendas reconocidas como Carrera, Outlet 50%, Rifle, Chevignon, Americanino, American Brands, American Eagle y Moft están buscando personas dinámicas, comprometidas y con ganas de ofrecer una atención al cliente excepcional.

Funciones

Brindar un servicio al cliente memorable, creando una experiencia de compra única.

Colaborar con el equipo para alcanzar y superar las metas comerciales.

Perfil

Enfoque en el cliente: saber escuchar y responder a sus necesidades.

Espíritu de equipo: trabajar de manera colaborativa para cumplir objetivos.

Compromiso: dedicación y responsabilidad con cada tarea y con la marca.

Orientación a resultados: ser proactivo para lograr y superar las metas de ventas.

Condiciones laborales

Salario de $1.423.500 + auxilio de transporte + comisiones + prestaciones de ley.

Horario de tiempo completo.

Requisitos

Bachillerato completo.

Ser mayor de edad.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo.

Auxiliar operativo de restaurante

Salario: 1.623.500

Dinámico restaurante requiere apoyo a sus operaciones, encargada de tareas logísticas, limpieza, abastecimiento y soporte al equipo de cocina y servicio.

La persona que ocupe este puesto deberá resaltar por su responsabilidad, agilidad, orden y capacidad para trabajar en equipo bajo presión. Su labor es clave para mantener el flujo eficiente del restaurante, cumpliendo con las normas de higiene, seguridad y calidad.

Requisitos:

Apoyo en la limpieza y sanitización de áreas de cocina y comedor

Abastecimiento y acomodo de insumos y utensilios

Apoyo en montaje de mesas y estaciones de trabajo

Manejo adecuado de residuos y reciclaje

Conocimiento de normas básicas de higiene y seguridad alimentaria

Trabajo en equipo y actitud de servicio

Puntualidad y disciplina

Capacidad para seguir instrucciones y adaptarse a diversas tareas

Administrador(a) de tienda para centro comercial

Salario: 1.700.000 a 2.000.000

En Manpower se encuentran en búsqueda de un(a) administrador de tienda para laborar con la reconocida marca Mercedes Campuzano.

Requisitos:

Ser técnico o tecnólogo (en servicio al cliente o ventas / o ser bachiller con 2 años de experiencia).

Salario: 1.700.000 + 200.000 bonificación fija + auxilio de transporte + comisiones.

Horario: horario de centro comercial.

Auxiliar de contabilidad

Salario: 2.642.000

Se busca el mejor talento para importante compañía, si le entusiasma trabajar en equipo, obtener resultados sobresalientes y así contribuir para generar experiencias memorables a los clientes, entonces esta es su oportunidad.

Formación: tecnológica o estudiante de carreras contables o afines últimos semestres.

Conocimientos: en transacciones contables, causación de facturas, conocimientos en retención en la fuente, ICA e IVA, cuentas bancarias, organización y archivo de documentos contables, manejo de Excel intermedio.

Experiencia: general de 2 años y experiencia específica de 1 años en empresas de servicios del sector real. Será el responsable de garantizar el correcto flujo de información, de acuerdo con la regulación contable, tributaria y financiera de los proyectos.

Condiciones y beneficios:

Auxilios educativos colaboradores y familiares.

Auxilio de lentes colaboradores y familiares.

Fondo de empleados (Subsidios, Créditos, Descuentos).

Modalidad de trabajo: hibrida.

Plan carrera.

Community manager Medellín

Salario: 3.300.000

En Staffing de Colombia se busca un community manager en Medellín para unirse a equipo dinámico. Si tiene experiencia en la gestión de redes sociales y edición de fotografía, esta es su oportunidad para brillar.

Como gestor de redes sociales, será responsable de interactuar con la comunidad, crear contenido visual atractivo y ejecutar campañas de marketing digital. Utilizará Adobe Creative Suite para editar fotos y videos que impulsen la presencia online.

Esta es una empresa que valora la creatividad y la comunicación efectiva, y busca a alguien orientado a resultados.

Responsabilidades:

Gestión y administración de cuentas de redes sociales.

Creación y planificación de contenido visual atractivo.

Edición de fotografías y videos usando Adobe Creative Suite.

Ejecución de campañas de marketing en redes sociales.

Interacción y engagement con la comunidad online.

Análisis de métricas para optimizar estrategias de contenido digital.

Requerimientos:

Experiencia comprobada en gestión de redes sociales.

Dominio en edición de fotografía y video.

Conocimiento en Adobe Creative Suite.

Habilidades de comunicación efectiva.

Creatividad y enfoque en resultados.

Portafolio que demuestre el trabajo realizado.