En Medellín hay trabajos como operarios de aseo. Conozca las ofertas

La capital antioqueña continúa generando empleo en distintos sectores, y esta vez las oportunidades llegan para quienes buscan desempeñarse como operarios de aseo.

Las vacantes incluyen labores de limpieza, mantenimiento y apoyo en espacios industriales, comerciales y residenciales.

Muchas de estas plazas no exigen experiencia previa y ofrecen estabilidad laboral con todas las prestaciones de ley, lo que las convierte en una excelente opción para quienes desean ingresar rápidamente al mercado laboral.

En Semana Empleos podrá consultar estas y más de 110.000 ofertas vigentes en Colombia.

Para destacar en su postulación, tenga en cuenta un consejo clave: mantenga su hoja de vida clara y sencilla, resaltando disponibilidad de tiempo y compromiso, aspectos muy valorados en este tipo de cargos.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles.

Operario de aseo

Salario: $ 1.423.500

Auxiliar de limpieza en gestión de residuos

Se invita a unirse a la empresa, destacada en el sector, como auxiliar de mantenimiento y limpieza, para desempeñar un papel clave en la gestión de residuos. Se buscan candidatos masculinos que puedan integrarse de inmediato, con al menos seis meses de experiencia en roles similares. Se ofrece un salario competitivo de $1.423.500, junto con auxilio de transporte y todas las prestaciones de ley.

Se garantiza un ambiente dinámico en el que se valora la atención al detalle y el compromiso. La flexibilidad es fundamental, ya que será posible ajustar el tiempo con turnos rotativos. Si la persona es bachiller y está lista para contribuir en un equipo confiable, se le invita a postularse y ser parte de la empresa.

Tipo contrato: obra labor

Nivel de estudios requerido: bachiller

Operaria de aseo en sabaneta

Salario: $ 1.423.500

Se invita a unirse al equipo como operaria de aseo en una reconocida empresa del sector de alimentos en Sabaneta. Se buscan personas comprometidas y responsables que se encarguen de mantener las instalaciones impecables y seguras, siguiendo los estándares sanitarios.

Se ofrece un ambiente laboral respetuoso y dinámico, con turnos rotativos que se adaptan a las necesidades del personal. La ubicación está cerca de la estación La Estrella, lo que facilita el desplazamiento.

Responsabilidades:

Cumplir con el Procedimiento de Limpieza y Desinfección.

Asegurar que las instalaciones cumplan con los requisitos sanitarios legales.

Mantener el orden y la limpieza en todas las áreas asignadas.

Reportar cualquier incidente o necesidad de mantenimiento adicional.

Requerimientos:

Certificado de Bachiller.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Habilidades para trabajar en equipo.

Compromiso con la calidad e higiene.

Operario de aseo en Diamante

Salario a convenir

Con 69 años en el mercado, Diamante es una empresa líder a nivel nacional en servicios especializados de aseo. Actualmente se encuentra en búsqueda de operarios de aseo comprometidos y con experiencia para formar parte de su equipo de excelencia.

Como trabajador de limpieza en Diamante, se tendrá la oportunidad de desarrollarse en un ambiente que valora el crecimiento y la contribución de sus empleados. Se ofrece un salario competitivo que incluye el salario mínimo legal vigente, auxilio de transporte y atractivos beneficios extralegales. Además, se garantiza estabilidad laboral mediante contrato por obra o labor, todas las prestaciones de ley y acceso a un fondo de empleados.

Responsabilidades:

Realizar actividades de limpieza y desinfección de áreas asignadas.

Manejo adecuado de equipos y productos de limpieza.

Garantizar el cumplimiento de los estándares de higiene de la empresa.

Reportar cualquier inconveniente o necesidad de mantenimiento en las áreas de trabajo.

Colaborar con el equipo para mantener un entorno de trabajo limpio y seguro.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses como operario de aseo o en roles similares.

Disposición para aprender y trabajar en equipo.

Capacidad para seguir instrucciones de manera precisa.

Vacante: operaria de aseo hospitalario

Salario: $ 1.423.500

Se encuentra abierta la búsqueda de una operaria de aseo hospitalario competente y dedicada que desee unirse a un equipo en el entorno hospitalario. Como parte esencial del personal, será responsable de garantizar que las instalaciones médicas se mantengan limpias y desinfectadas, contribuyendo así a la seguridad y bienestar de pacientes y trabajadores.

Se requiere una auxiliar de aseo en hospitales que se destaque por su compromiso y responsabilidad, asegurando un ambiente saludable y seguro para todos. La posición cuenta con todas las prestaciones sociales legales y un contrato por obra y labor con disponibilidad de horario de domingo a domingo, con un día de compensación semanal. Se ofrece el salario mínimo legal mensual vigente y los respectivos recargos trabajados.

Responsabilidades:

Realizar la limpieza y desinfección de las áreas asignadas en el hospital.

Manejo adecuado de residuos sólidos según normativas establecidas.

Garantizar la reposición de suministros de limpieza y desinfección.

Colaborar con el personal del hospital en el mantenimiento de un ambiente seguro y limpio.

Requerimientos:

Certificado en aseo hospitalario.

Certificado en manejo de residuos sólidos.

Vacunación completa: tétano, hepatitis B, fiebre amarilla y COVID.

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio.

Operario/a de aseo institucional – Sede San Ignacio

Salario: $ 1.779.375

Se encuentra abierta una vacante estable como operario de aseo institucional, en la que será posible contribuir al bienestar y salud de pacientes y personal. Se valora la responsabilidad y vocación de servicio, y se ofrece un entorno de trabajo organizado y seguro, con un contrato por obra o labor.

Responsabilidades:

Realizar limpieza y desinfección de áreas asignadas en la institución de salud

Manejar residuos hospitalarios y peligrosos siguiendo normativas de seguridad

Asegurar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y riesgo biológico

Reportar cualquier anomalía en el área de trabajo a los supervisores

Mantener un inventario adecuado de productos de limpieza y equipos

Requerimientos: