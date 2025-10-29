En Medellín, trabajo sí hay: conozca las ofertas

La capital antioqueña vuelve a demostrar por qué figura como epicentro laboral del país. Según reportes recientes, existen más de 5.000 vacantes nuevas en distintos sectores, disponibles para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales.

Estas oportunidades abarcan áreas diversas: servicio al cliente, ventas, logística, administración, producción y cargos técnicos. Algunas incluso ofrecen contrato indefinido y modalidades híbridas o remotas, lo que amplía el acceso para quienes viven en Medellín o en su área metropolitana.

¿Le interesa postular? Diríjase a Semana Empleos, donde encontrará estas y muchas otras vacantes activas en el país. Cree su perfil, suba su hoja de vida y aplique de forma gratuita en minutos.

Asesor(a) de ventas- Temporada fin de año, Rifle

Salario: 1.423.500

Si es apasionada por la moda y está buscando una experiencia emocionante este fin de año, esta puede ser la oportunidad ideal. En RIFLE se están buscando jóvenes talentosos que deseen unirse al equipo como asesores comerciales durante la temporada de fin de año 2025.

Lo que se ofrece:

Una experiencia única, trabajando en un ambiente dinámico y agradable, rodeado de personas apasionadas y positivas.

Desarrollo profesional, con la posibilidad de aprender habilidades de ventas, comunicación y negociación útiles para su futuro profesional.

Incentivos atractivos, incluyendo bonificaciones, premios y reconocimientos por el trabajo y la dedicación.

Impacto positivo, al ayudar a los clientes a encontrar los productos perfectos para las fiestas y contribuir a hacer de sus celebraciones algo especial.

No se requiere experiencia previa, solo una actitud positiva y disposición para aprender.

La invitación es a unirse durante esta temporada de fin de año y descubrir la experiencia que ofrece el rol de asesor comercial.

Se requiere disponibilidad de tiempo completo.

Salario básico más comisiones.

Formador de restaurantes Medellín

Salario: 2.300.000

Se busca un formador en gestión de restaurantes con experiencia en el sector gastronómico y pasión por compartir conocimientos. La persona seleccionada será responsable de desarrollar talento dentro del sector, impartiendo formación de manera clara y motivadora.

Se ofrece contrato inicialmente por obra o labor, con posibilidad de vinculación directa tras seis meses. Horario de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en modalidad híbrida. Salario de $2.300.000 más prestaciones de ley y auxilio de transporte.

Responsabilidades:

Diagnosticar las necesidades del grupo para adaptar la formación a sus objetivos.

Diseñar y planificar contenidos actividades y recursos didácticos.

Impartir clases de forma clara y motivadora.

Evaluar el progreso de los participantes y ajustar la enseñanza según resultados.

Ofrecer acompañamiento y mentoría durante el proceso formativo.

Requerimientos:

Experiencia de 2-4 años en formación o administración de restaurantes.

Conocimiento en gestión operativa, servicio al cliente, manejo de personal y control de costos.

Habilidades comunicativas, empatía y vocación docente.

Deseable formación en pedagogía, coaching o áreas afines.

Analista de pauta digital

Salario a convenir

RIFLE requiere un profesional responsable de la planificación estratégica, análisis de métricas y ejecución de campañas en plataformas digitales de la marca. Su misión principal será optimizar los presupuestos con fines comerciales y de posicionamiento, asegurando retornos positivos, mayor reconocimiento y ventas omnicanales.

Responsabilidades principales:

Administración y rentabilización del presupuesto publicitario.

Implementación y optimización de campañas en cuentas publicitarias.

Proyección y ejecución de campañas digitales.

Análisis de resultados y elaboración de informes periódicos.

Seguimiento diario de campañas para optimización.

Coordinación con ejecutivos de plataformas publicitarias.

Actualización constante en tendencias de Marketing Digital.

Gestión de la facturación y órdenes de compra en plataformas digitales.

Atracción de clientes potenciales a través de canales pagos.

Acompañamiento a la gestión SEO del e-commerce.

Algunas tareas específicas:

Implementación de conexiones entre plataformas publicitarias.

Creación de planes de inversión basados en históricos.

Seguimiento al rendimiento de campañas vs. mercado fashion Latam.

Desarrollo de campañas de registro de leads .

. Gestión de facturas en plataformas como SAP y Prime.

Reuniones quincenales con agencias y seguimiento de tareas.

Supervisor(a) comercial medios de pago

Salario: 2.228.320

Importante empresa del sector retail con marcas reconocidas como Americanino, Chevignon, Esprit, American Eagle, Rifle, American Brands, G-Star Raw, Mango y Naf Naf requiere un supervisor comercial de medios de pago.

Su misión principal será apoyar la gestión de la fuerza comercial en la colocación y facturación de los medios de pago (tarjetas de crédito y crédito inmediato) en las tiendas de las marcas, de acuerdo con los parámetros establecidos y las estrategias comerciales, brindando soporte y apoyo en la gestión de servicio al cliente, y contribuyendo al cumplimiento de las metas de colocación y facturación.