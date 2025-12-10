EMPLEO
Enfermeros y auxiliares: estas son las vacantes activas en Colombia
Postulaciones abiertas sin costo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El sector salud continúa siendo uno de los mayores generadores de empleo en el país, especialmente por la alta demanda de talento capacitado para garantizar una atención oportuna y de calidad. Tanto instituciones públicas como privadas están reforzando sus equipos con enfermeros profesionales, auxiliares de enfermería y personal de apoyo clínico para cubrir turnos, ampliar servicios y atender el incremento de pacientes en diferentes regiones.
Además de la formación técnica o profesional, las organizaciones están valorando competencias como empatía, manejo adecuado del paciente, trabajo en equipo, capacidad de respuesta ante situaciones de presión y habilidades de comunicación, aspectos que permiten mejorar los procesos asistenciales y fortalecen la experiencia del usuario en el sistema de salud. Estas características, combinadas con una actualización constante, aumentan las posibilidades de acceder a oportunidades laborales estables dentro del sector.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.
Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. Aquí le mostramos algunas de las vacantes abiertas.
Auxiliar de enfermería oncología adulta – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: A convenir
En colaboración con el equipo de enfermería, el asistente de enfermería en oncología seguirá los planes de atención para garantizar la seguridad y comodidad de los pacientes, cumpliendo con los más altos estándares de calidad.
Responsabilidades:
- Proveer cuidado directo a pacientes oncológicos en hospitalización y quimioterapia ambulatoria.
- Monitorear y asegurar la comodidad y confort del paciente siguiendo los planes de cuidado.
- Colaborar con el equipo de enfermería para cumplir con los estándares de calidad y seguridad.
- Realizar funciones adicionales requeridas en el cuidado del paciente.
Requerimientos:
- Técnico en Auxiliar de Enfermería.
- Más de dos años de experiencia en atención a pacientes oncológicos.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
- Habilidades en monitoreo y cuidado paliativo.
Enfermero(a) — Barranquilla
Empresa: Zentria
Salario: A convenir
Como jefe de enfermería, será pieza clave en el bienestar y recuperación de los pacientes, gestionando y supervisando el trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
Responsabilidades:
- Brindar atención integral y humanizada a los pacientes
- Elaborar informes y gestionar indicadores de desempeño y calidad.
- Liderar los servicios hospitalarios asignando funciones al personal auxiliar de enfermería.
- Administrar medicamentos, asegurando los 10 correctos y respaldando el proceso con la hoja de ruta de medicamentos.
- Realizar la inserción de catéteres centrales de inserción periférica, siguiendo los protocolos institucionales.
- Educar a pacientes y familiares antes, durante y después de las intervenciones, con un enfoque humano y orientado a la calidad.
Requerimientos:
- Profesional en Enfermería.
- Experiencia mínima de 1 año en servicios de urgencias, hospitalización o UCI.
- Certificaciones vigentes: Curso BLS, ACLS, Violencia Sexual, Carné de Vacunación.
- Registro activo en Rethus.
Auxiliar de enfermería somnología – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: 2.231.100
Como técnico en enfermería en el servicio de somnología, sus habilidades garantizarán una atención de calidad y oportuna a los pacientes.
Responsabilidades:
- Supervisar el suministro de medicamentos a los pacientes según la orden médica.
- Brindar apoyo al equipo médico durante el servicio.
- Responder proactivamente a las necesidades del cliente cumpliendo con la política de experiencia humanizada en el servicio.
- Dar soporte integral a los procesos asignados dentro de la operación.
Requerimientos:
- Mínimo 1 año de experiencia laboral en hospitalización.
- Título como Auxiliar de Enfermería por competencias.
- Técnico/Curso/Diplomado en sueño.
- Disponibilidad para trabajar en jornada rotativa 6:00 am a 1:00 pm y 1:00 pm a 7:00 pm.
Enfermero profesional – Medellín
Empresa: Hospital Alma Mater de Antioquia
Salario: 5.891.810
Como licenciado en enfermería, será el pilar para supervisar y controlar las actividades asistenciales y administrativas en su servicio asignado.
Responsabilidades:
- Supervisar y controlar actividades asistenciales y administrativas de auxiliares de enfermería.
- Asegurar el cumplimiento de guías y protocolos en el servicio asignado.
- Gestionar el proceso de atención con un enfoque integral y biopsicosocial.
- Coordinar la asistencia multidisciplinaria para un control eficaz de patologías.
- Contribuir al logro de objetivos institucionales en salud.
- Mejorar la calidad del servicio mediante la relación coste-efectividad.
Requerimientos:
- Título profesional en Enfermería.
- Experiencia mínima de 3 años en gestión de procesos asistenciales.
- Conocimiento de normatividad legal vigente en salud.
- Habilidades de liderazgo y coordinación de equipos.
- Capacidad para implementar acciones biopsicosociales integrales.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.