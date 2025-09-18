Entidades financieras abren vacantes para asesores y auxiliares

El sector financiero en Colombia continúa generando empleo y ofreciendo estabilidad a quienes desean proyectar su carrera en un entorno dinámico y con oportunidades de crecimiento.

En la actualidad, varias entidades bancarias y cooperativas de crédito han abierto procesos de contratación para asesores comerciales y auxiliares administrativos, perfiles esenciales para fortalecer sus operaciones y garantizar un servicio ágil y de calidad a los clientes.

Entre los beneficios más destacados se encuentran contrato a término indefinido, prestaciones de ley, programas de formación interna y posibilidades de ascenso.

Los interesados pueden postularse de manera 100 % virtual. Se recomienda mantener la información laboral actualizada y resaltar las competencias en comunicación, servicio al cliente y gestión administrativa para aumentar las posibilidades de ser seleccionado.

Auxiliar administrativo en Banco de Occidente - Bogotá

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.600.000

Banco de Occidente se encuentra en la búsqueda de un auxiliar administrativo para cubrir una licencia de maternidad por 6 meses.

La persona seleccionada será responsable de apoyar las actividades administrativas del departamento, garantizando un flujo de trabajo eficiente y ordenado.

Como parte del equipo, el asistente administrativo desempeñará un papel crucial en la gestión de documentación y soportes de comunicación interna. Banco de Occidente ofrece un entorno profesional donde se valora la precisión y se fomenta el crecimiento.

Este puesto es ideal para quienes deseen desarrollar su carrera en banca y obtener experiencia en un entorno financiero dinámico.

Responsabilidades:

Gestionar la documentación y archivos del departamento.

Apoyar en la comunicación interna y correspondencia.

Elaborar reportes y bases de datos utilizando Excel.

Coordinar reuniones y citas administrativas.

Asistir al personal en tareas operativas diarias.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en posiciones similares como Asistente Administrativo o Empleado Administrativo.

Dominio intermedio de Microsoft Excel.

Habilidades organizativas y atención al detalle.

Disponibilidad para una contratación temporal de 6 meses.

Asesor comercial de mesón - Banco Falabella, Yopal

Salario: $ 1.750.000

Banco Falabella en Yopal se encuentra en la búsqueda de un Asesor Comercial de Mesón, también conocido como Ejecutivo Comercial de Mesón o Representante de Ventas de Mesón. Se trata de un equipo dinámico enfocado en ventas y servicio al cliente.

La persona seleccionada será responsable de ofrecer un portafolio de productos bancarios en una empresa líder en el sector. Se ofrece un salario de $1.550.000 más auxilio de transporte de $200.000, y comisiones prestacionales que pueden llegar a $1.500.000.

Además, existe la posibilidad de avanzar hacia un contrato indefinido en empresa líder del sector. Se requiere experiencia certificada en venta de productos intangibles (planes de celular u hogar, pólizas, seguros, servicios, entre otros).

Responsabilidades:

Realizar venta cruzada de productos bancarios como Tarjeta de Crédito Compra YA y Cuentas de Ahorro.

Atender y resolver Preguntas Quejas y Reclamos (PQR) de primer nivel.

Ofrecer un portafolio de productos bancarios de la empresa.

Requerimientos:

Ser estudiante virtual de mínimo 6° semestre en adelante de cualquier carrera profesional o ser técnico tecnólogo o profesional graduado.

Poseer al menos 6 meses de experiencia en venta de intangibles en el sector financiero o telecomunicaciones.

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con un día libre entre semana y descanso un domingo fijo al mes.

Asesores de oficinas para bancos jornada tarde Bogotá

Salario: $ 2.108.523 a $ 2.200.000

Reconocida entidad financiera solicita asesores comerciales jóvenes para trabajar en oficina de importante banco en horario jornada adicional supernumerarios (no profesionales).

Se aceptan bachilleres, técnicos, tecnólogos o estudiantes desde el segundo semestre hasta máximo el séptimo semestre de carreras administrativas, comerciales, financieras o afines al sector.

• Si únicamente cuentan con nivel educativo bachiller, deben tener mínimo 2 años de experiencia en ventas de cualquier tipo de producto, presenciales o call center, certificables.

• Si cuentan con estudios adicionales (técnicos, tecnología o estudiantes virtuales de mínimo segundo semestre y máximo séptimo semestre en carreras comerciales, administrativas o financieras), deben tener una experiencia mínima de 6 meses certificada y reciente en ventas de cualquier producto.

Se requiere excelente presentación personal, ya que estarán de cara al cliente, además de muy buenas habilidades comerciales.

Horario: lunes a sábado de 1:45 p.m. a 8:00 p.m. con disponibilidad de tiempo completo.

Salario: $2.108.758 más todas las prestaciones de ley, auxilio de transporte y comisiones por cumplimiento. La entidad ofrece estabilidad laboral y crecimiento profesional.

Asesor comercial de productos intangibles - Banco Falabella Ibagué

Salario: $ 1.433.500 a $ 2.500.000

Banco Falabella está en búsqueda de un Asesor Comercial de Piso para fortalecer su equipo en Ibagué. La entidad busca personas dinámicas, con talento y ambición, interesadas en construir una carrera en el sector financiero y retail.

Misión:

Como asesor comercial de Banco Falabella, la persona seleccionada asesorará y guiará a los clientes en la elección de productos y servicios financieros que mejor se adapten a sus necesidades. Además, construirá relaciones de confianza a largo plazo, asegurando un servicio excepcional y cumpliendo con las metas comerciales.

Compensación:

• Salario base de $1.433.500.

• Comisiones 100% prestacionales y sin techo, con un promedio mensual entre $400.000 y $700.000.

• Ingresos promedio entre $2.100.000 y $2.500.000, o más.

• Auxilio de transporte legal vigente.

• Todas las prestaciones de ley.

Beneficios adicionales:

• Horarios rotativos de 8 horas (apertura, intermedio y cierre).

• Trabajo de lunes a domingo, con un día libre a la semana y un domingo libre al mes.

• Oportunidades de crecimiento profesional en una empresa sólida.

Requisitos:

• Bachiller graduado.

• Mínimo 6 meses de experiencia reciente y certificable en ventas presenciales de productos tangibles o intangibles.

Asesor comercial supernumerario en Banco de Occidente - Medellín

Salario a convenir

Banco de Occidente está en la búsqueda de un Asesor Comercial Supernumerario en Medellín.

Este cargo se caracteriza por requerir una persona comunicativa, empática, persuasiva, proactiva, orientada al cliente, organizada, perseverante y con habilidades de negociación.

La persona seleccionada deberá trabajar tanto de manera independiente como en equipo, gestionar bien el tiempo y adaptarse a diferentes situaciones y perfiles de clientes.