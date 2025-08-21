¿Es médico? Conozca las ofertas laborales destacadas hoy

El sector salud nunca se detiene, y la labor de los médicos generales y especialistas es fundamental para garantizar el bienestar de la población. Por eso, hoy diferentes instituciones de salud en todo el país están en búsqueda de talento comprometido para fortalecer sus equipos.

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a la vacante que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images

Médico especialista en cuidados paliativos - Servicio domiciliario— Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Prestigiosa empresa del sector salud busca un médico paliativista apasionado por brindar atención domiciliaria de calidad a nuestros pacientes en el norte de Bogotá, partiendo desde Toberín.

Responsabilidades:

Proveer atención médica paliativa a domicilio para pacientes con enfermedades avanzadas.

Evaluar y planificar tratamientos personalizados para el manejo del dolor y otros síntomas.

Colaborar con un equipo multidisciplinario para asegurar la calidad de la atención.

Brindar apoyo emocional a pacientes y sus familiares.

Mantener registros detallados y precisos de las visitas médicas.

Requerimientos:

Título de Médico con especialización en Cuidados Paliativos.

Experiencia mínima de 1 año en atención domiciliaria de cuidados paliativos.

Habilidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

Excelentes habilidades de comunicación interpersonal.

Disponibilidad para trabajar en el horario especificado.

Director en IPS – Cartagena

Empresa: Manpower Professional LTDA

Salario: $ 7.600.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo es clave para coordinar operaciones en cinco ciudades, asegurándose de que los estándares se mantengan elevados.

Responsabilidades:

Coordinar operaciones de la IPS en cinco ciudades.

Gestionar y supervisar indicadores asistenciales y gerenciales.

Reportar directamente a la Gerencia sobre el desempeño y resultados.

Implementar estrategias para mejorar la calidad de los servicios de salud.

Asegurar el cumplimiento de normativas y estándares del sector salud.

Requerimientos:

Título profesional en medicina con especialización preferiblemente en Auditoría o afines.

Experiencia mínima de 2 años en el sector salud en cargos de liderazgo, idealmente en IPS ambulatorias.

Dominio de herramientas ofimáticas y Power BI.

Disponibilidad para viajar.

Residencia en Cartagena o disposición para trasladarse.

Coordinador médico – Medellín

Empresa: Instituto del Corazón - Grupo ICOR

Salario: $ 6.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Se busca un(a) profesional con alta capacidad de liderazgo y gestión para coordinar los servicios médicos ambulatorios de la IPS. El/la candidato(a) debe contar con experiencia en gestión de servicios de salud, conocimiento actualizado en normatividad del sector, y habilidades de liderazgo, planeación y comunicación efectiva.

Responsabilidades:

Liderar y supervisar el funcionamiento integral de los servicios ambulatorios.

Asegurar la implementación y el seguimiento de políticas clínicas y administrativas.

Coordinar procesos de auditoría médica interna y externa.

Promover la mejora continua en la atención prestada, con base en indicadores de calidad y seguridad del paciente.

Velar por el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios aplicables.

Médico general para urgencias – Cali

Empresa: KERALTY S.A.S

Salario: $ 5.535.000

Tipo de contrato: Término fijo

Una destacada empresa del sector salud está en la búsqueda de un médico general, para integrarse al equipo de urgencias.

Responsabilidades:

Garantizar la atención oportuna de los pacientes en urgencias.

Proporcionar un manejo idóneo y eficiente de los casos médicos.

Colaborar con el equipo multidisciplinario para asegurar un servicio de calidad.

Realizar evaluaciones médicas iniciales y diagnósticos.

Documentar adecuadamente los casos y seguimientos.

Requerimientos:

Título de Medicina.

Experiencia mínima de 2 años en urgencias y hospitalización.

Habilidad para trabajar bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación.

Licencia médica vigente.