¿Es psicólogo y busca trabajo? Nuevas ofertas esta semana

El campo de la psicología en Colombia vive un momento de gran dinamismo en el mercado laboral.

La demanda de profesionales no se limita únicamente a los consultorios, sino que se extiende a múltiples áreas de especialización: psicología clínica, selección de personal, psicología educativa e incluso roles remotos, que permiten ejercer la profesión desde cualquier lugar del país.

En Semana Empleos hemos recopilado algunas de las vacantes más atractivas para psicólogos que se encuentran en búsqueda activa de nuevas oportunidades. Lo mejor es que postularse es rápido, sencillo y completamente gratuito.

A continuación, encontrará una selección de ofertas que podrían ajustarse a su perfil profesional.

Psicóloga de selección Itagüí

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.000.000

En SBQ, un referente en moda y lujo, se encuentra en la búsqueda de una psicóloga de selección apasionada por el talento humano.

Si la persona candidata tiene una mirada estratégica y la sensibilidad necesaria para identificar a quienes comparten la esencia de sofisticación, excelencia y estilo, este es su lugar.

Como especialista en selección de talento, liderará procesos de atracción y selección enfocados en perfiles de moda, retail y lujo. Será consultora de reclutamiento, aplicando entrevistas por competencias y pruebas psicotécnicas.

Además, representará la experiencia de talento, asegurando un proceso impecable y humano que refleje la identidad de SBQ. Se ofrece un entorno sofisticado, dinámico y retador, con beneficios diferenciadores y oportunidades de desarrollo.

Responsabilidades:

Liderar procesos de atracción y selección para perfiles de moda retail y lujo.

Aplicar entrevistas por competencias y pruebas psicotécnicas.

Actuar como embajadora de la experiencia de talento de SBQ.

Asegurar un proceso de selección coherente con la identidad de la empresa.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia en selección de perfiles comerciales retail o moda (mínimo 3 años).

Dominio de pruebas psicotécnicas.

Excelentes habilidades de comunicación y afinidad con el mundo del lujo.

Psicóloga de gestión humana para empresa agroindustrial Carmen del Viboral

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.000.000

Una destacada empresa del sector agroindustrial ubicada en el Oriente Antioqueño busca psicóloga de gestión humana con un mínimo de 3 años de experiencia en la ejecución de procesos de gestión humana, incluyendo selección de personal, contratación, nómina, formación y calidad de vida laboral.

En este rol, la persona será clave en la implementación de estrategias de talento humano que potencien el desarrollo del personal y fortalezcan los procesos internos.

Se busca una especialista en recursos humanos comprometida con la excelencia y la mejora continua.

Responsabilidades:

Ejecutar procesos de selección de personal

Gestionar la contratación y nómina del personal

Desarrollar programas de formación y desarrollo

Implementar estrategias de calidad de vida laboral

Colaborar en la mejora continua de los procesos de gestión humana

Requerimientos:

Profesional en Psicología

Mínimo 3 años de experiencia en gestión humana

Experiencia en el sector agroindustrial

Residir en el Oriente Antioqueño

Conocimientos en selección contratación nómina y formación

Psicólogo especialista SST - Villavicencio

Salario a convenir

Se busca psicólogo especialista en SST con ganas de marcar la diferencia en el bienestar laboral.

Se requiere un profesional residente en Villavicencio que desee contribuir al desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica psicosocial.

La persona candidata debe contar con al menos un año de experiencia asesorando y capacitando empresas en la implementación de encuestas de riesgo psicosocial.

Responsabilidades:

Asesorar a empresas en la implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica psicosocial.

Capacitar a equipos en la elaboración y análisis de encuestas de riesgo psicosocial.

Desarrollar planes de acción para mitigar riesgos psicosociales en el entorno laboral.

Colaborar en la creación de estrategias de bienestar laboral.

Monitorear y evaluar la efectividad de las intervenciones psicosociales.

Requerimientos:

Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Residencia en Villavicencio.

Experiencia mínima de 1 año en asesoría y capacitación en SST.

Conocimiento en la implementación de encuestas de riesgo psicosocial.

Habilidad para desarrollar planes de acción efectivos.

Director/a de atracción administrativa

Salario: $ 5.200.000

En Seguridad Superior LTDA, con más de 45 años de experiencia en el sector de la vigilancia y la seguridad privada, se busca un/a director(a) de atracción administrativa que impulse estrategias innovadoras de reclutamiento y selección, garantizando que el mejor talento se vincule a la organización y contribuya a la sostenibilidad de la estructura corporativa.

Misión del cargo

Garantizar un proceso de atracción del talento administrativo alineado con los objetivos estratégicos de la compañía, asegurando la vinculación de profesionales idóneos y fortaleciendo la estructura organizacional a nivel nacional.

Responsabilidades clave

Atracción y reclutamiento.

Dirigir el proceso de atracción de talento administrativo de acuerdo con los perfiles de cargo solicitados.

Coordinar la gestión de vacantes por novedades (retiros, traslados, terminación de contrato, creación de nuevos cargos).

Gestionar fuentes de reclutamiento efectivas y estrategias de hunting para garantizar resultados oportunos.

Gestión y seguimiento

Realizar seguimiento a las vacantes generadas por clientes internos y externos para asegurar el reclutamiento eficiente y la contratación en los tiempos establecidos.

Garantizar la entrega al área de contratación de los documentos soporte requeridos.

Alimentar indicadores de gestión y reportarlos a la VP de Talento Humano.

Asesoría y dirección

Asesorar a clientes internos en levantamiento de perfiles y definición de estrategias de evaluación técnica.

Liderar y acompañar al equipo de selección administrativo, compuesto por psicóloga de selección y auxiliar de reclutamiento.

Perfil del cargo

Formación académica: pregrado en Psicología o áreas afines. Posgrado en gestión de talento humano o áreas relacionadas (deseable).

Experiencia mínima: 4 años en procesos de selección de personal administrativo, preferiblemente en vigilancia, servicios o temporales.

Conocimientos específicos: Ofimática, valoración y estudios de mercado, estrategias de hunting de talento.

Condiciones laborales

Salario: $5.200.000

Ubicación: Bogotá D.C.

Horario: lunes a viernes – Jornada administrativa.

Competencias clave

Visión y propósito estratégico.

Calidad en la toma de decisiones.

Planeación y negociación.

Comunicación asertiva y empatía.

Trabajo en equipo y liderazgo.

Beneficios corporativos

Plan complementario de salud sin costo. Becas educativas.

Póliza exequial extendida a grupo familiar.

2 días de descanso remunerado por semestre. Actividades de integración y eventos corporativos.

Analista de selección masiva en Medellín

Salario: $ 2.400.000 a $ 2.600.000

Se busca analista de selección para unirse a una empresa reconocida en la gestión de talento. La persona será responsable de conducir procesos individuales y grupales, implementando modelos de competencias para evaluar candidatos.

Responsabilidades:

Realizar procesos de selección individuales y grupales.

Implementar modelos de competencias para evaluar candidatos.

Gestionar y fortalecer la marca empleadora para atraer talento.

Coordinar assessment centers para evaluar habilidades de los candidatos.

Colaborar con equipos internos para identificar necesidades de contratación.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Mínimo 2 años de experiencia como analista de selección o similar.

Manejo intermedio de Excel.

Analista movilidad talento (Selección) - Bogotá

Salario a convenir

Propósito del cargo: asegurar y ejecutar estrategias en materia de selección para diferentes segmentos en el marco de las políticas y procedimientos definidos, con el fin de garantizar la adecuada y oportuna identificación de nuevos talentos.

Años de experiencia: superior a un (1) año acompañando procesos de selección masivos a nivel operativo, técnico y de supervisión.

Conocimientos: generales de los procesos de gestión humana con foco en selección, manejo de modelo de competencias y manejo de Excel intermedio.

Condiciones del cargo: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. en la planta de producción ubicada en Bogotá.

Psicólogo con licencia SST Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

Con más de 18 años de experiencia, presencia en 56 ciudades y un equipo de más de 800 colaboradores, AutoMás ofrece un entorno profesional estable con oportunidades reales de crecimiento personal y profesional.

Responsabilidades principales:

• Planear y gestionar programas de bienestar y calidad de vida (preferible experiencia con estándares como EFR o Great Place to Work).

• Intervención psicosocial.

• Gestión del clima y cultura organizacional.

Requisitos:

• Psicólogo(a) titulado(a).

• Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo (deseable).

• Formación complementaria en gestión de bienestar laboral, clima organizacional o intervención psicosocial (deseable).

Condiciones: