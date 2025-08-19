Estas vacantes pagan más de $10 millones: postúlese hoy mismo

En el país, diferentes empresas están en búsqueda de perfiles especializados para cargos que ofrecen salarios superiores a los $10 millones. Estas posiciones representan una gran oportunidad para profesionales con experiencia y competencias estratégicas que deseen crecer en su carrera.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y lo puede realizar de manera virtual.

Médico asesor junior en salud laboral – Bogotá D.C.

Empresa: Orbia

Salario: $ 16.000.000 a $ 16.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Orbia Building & Infrastructure (Pavco Wavin) está buscando un médico asesor junior en salud laboral apasionado por la seguridad y la salud en el trabajo para unirse al equipo en el sector contrucción e infraestructura.

Responsabilidades:

Liderar y asegurar la implementación del Decreto 1072 de 2015.

Coordinar con jefes de áreas la elaboración y actualización de la matriz de Peligros y Riesgos.

Coordinar necesidades de capacitación en prevención según riesgos prioritarios.

Apoyar la investigación de accidentes e incidentes laborales.

Participar en reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Implementar y hacer seguimiento del SG-SST.

Conocer y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cumplir normas de seguridad e higiene de la empresa.

Participar en actividades de prevención de riesgos profesionales.

Requerimientos:

Médico General - Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia vigente.

Experiencia mínima de 5 años en medicina laboral en sector industrial.

Curso de 50 horas en SG-SST o de 20 horas si el primero venció.

Curso certificado en primeros auxilios o primer respondiente.

Conocimiento de la Norma OSHA 1904.

Preferiblemente Especialista en Ergonomía.

Residencia en Bogotá.

Gerente de gestión humana corporativa – Santa Marta

Empresa: Visión Humana AA S.A.S

Salario: $ 14.000.000 a $ 16.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este profesional será clave en la dirección estratégica del departamento de recursos humanos, asegurando la implementación efectiva de políticas y procesos que fomenten un ambiente de trabajo positivo y productivo.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de gestión humana alineadas con los objetivos corporativos.

Supervisar la gestión de nóminas, compensaciones y beneficios.

Liderar programas de formación y desarrollo para el personal.

Gestionar las relaciones laborales y asegurar el cumplimiento de la normatividad laboral.

Implementar iniciativas de bienestar y cultura organizacional.

Colaborar en la gestión del cambio organizacional.

Requerimientos:

Título profesional en psicología, administración de empresas, ingeniería industrial, derecho o contaduría pública.

Especialización o maestría en Recursos Humanos.

Mínimo 8 años de experiencia en cargos similares.

Conocimiento en derecho laboral, liquidación de nómina UGGPP seguridad social, seguridad industrial y salud en el trabajo.

Publicista innovador – Bogotá D.C.

Empresa: Redes Integrales de Talento Humano S.A.S.

Salario: $ 12.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en publicidad, será responsable de manejar estratégicamente las redes sociales, desarrollar campañas digitales impactantes y crear contenido atractivo que refleje la esencia de la marca.

Responsabilidades:

Manejo estratégico de redes sociales.

Desarrollo de campañas digitales innovadoras.

Creación de contenido atractivo y relevante.

Análisis de tendencias del mercado.

Fortalecimiento de la imagen de marca.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo y Publicidad.

Especialización en marketing digital o afines.

Más de 3 años de experiencia en roles similares.

Alta creatividad y proactividad.

Disponibilidad para viajar.

Director asuntos regulatorios – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 12.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Será la persona responsable de gestionar y estar actualizado en los temas de autoridades sanitarias y regulatorias, garantizando la viabilidad legal de los productos, ingredientes, formulaciones, procesos, etiquetado, planta de producción y operación comercial. Es indispensable que tenga conocimientos detallados y demostrables en FDA e INVIMA, ser profesional en química farmacéutica y tener un nivel de inglés B2.

Requerimientos:

Profesional en química farmacéutica.

Cinco años de experiencia en asuntos regulatorios en la industria cosmética o farmacéutica.

Inglés nivel B2.

Conocimiento en régimen aduanero y regulatorio de Latinoamerica y Estados Unidos, opcional Canada.

Capacidad de investigación en PCP y COSING.

Experiencia con agencias y registros en Estados Unidos.