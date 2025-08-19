Empleo
Estas vacantes pagan más de $10 millones: postúlese hoy mismo
Las oportunidades de empleo se encuentran disponibles a nivel nacional.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
En el país, diferentes empresas están en búsqueda de perfiles especializados para cargos que ofrecen salarios superiores a los $10 millones. Estas posiciones representan una gran oportunidad para profesionales con experiencia y competencias estratégicas que deseen crecer en su carrera.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y lo puede realizar de manera virtual.
Médico asesor junior en salud laboral – Bogotá D.C.
Empresa: Orbia
Salario: $ 16.000.000 a $ 16.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Orbia Building & Infrastructure (Pavco Wavin) está buscando un médico asesor junior en salud laboral apasionado por la seguridad y la salud en el trabajo para unirse al equipo en el sector contrucción e infraestructura.
Responsabilidades:
- Liderar y asegurar la implementación del Decreto 1072 de 2015.
- Coordinar con jefes de áreas la elaboración y actualización de la matriz de Peligros y Riesgos.
- Coordinar necesidades de capacitación en prevención según riesgos prioritarios.
- Apoyar la investigación de accidentes e incidentes laborales.
- Participar en reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Implementar y hacer seguimiento del SG-SST.
- Conocer y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Cumplir normas de seguridad e higiene de la empresa.
- Participar en actividades de prevención de riesgos profesionales.
Requerimientos:
- Médico General - Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia vigente.
- Experiencia mínima de 5 años en medicina laboral en sector industrial.
- Curso de 50 horas en SG-SST o de 20 horas si el primero venció.
- Curso certificado en primeros auxilios o primer respondiente.
- Conocimiento de la Norma OSHA 1904.
- Preferiblemente Especialista en Ergonomía.
- Residencia en Bogotá.
Gerente de gestión humana corporativa – Santa Marta
Empresa: Visión Humana AA S.A.S
Salario: $ 14.000.000 a $ 16.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este profesional será clave en la dirección estratégica del departamento de recursos humanos, asegurando la implementación efectiva de políticas y procesos que fomenten un ambiente de trabajo positivo y productivo.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar estrategias de gestión humana alineadas con los objetivos corporativos.
- Supervisar la gestión de nóminas, compensaciones y beneficios.
- Liderar programas de formación y desarrollo para el personal.
- Gestionar las relaciones laborales y asegurar el cumplimiento de la normatividad laboral.
- Implementar iniciativas de bienestar y cultura organizacional.
- Colaborar en la gestión del cambio organizacional.
Requerimientos:
- Título profesional en psicología, administración de empresas, ingeniería industrial, derecho o contaduría pública.
- Especialización o maestría en Recursos Humanos.
- Mínimo 8 años de experiencia en cargos similares.
- Conocimiento en derecho laboral, liquidación de nómina UGGPP seguridad social, seguridad industrial y salud en el trabajo.
Publicista innovador – Bogotá D.C.
Empresa: Redes Integrales de Talento Humano S.A.S.
Salario: $ 12.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como especialista en publicidad, será responsable de manejar estratégicamente las redes sociales, desarrollar campañas digitales impactantes y crear contenido atractivo que refleje la esencia de la marca.
Responsabilidades:
- Manejo estratégico de redes sociales.
- Desarrollo de campañas digitales innovadoras.
- Creación de contenido atractivo y relevante.
- Análisis de tendencias del mercado.
- Fortalecimiento de la imagen de marca.
Requerimientos:
- Profesional en Mercadeo y Publicidad.
- Especialización en marketing digital o afines.
- Más de 3 años de experiencia en roles similares.
- Alta creatividad y proactividad.
- Disponibilidad para viajar.
Director asuntos regulatorios – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: $ 12.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Será la persona responsable de gestionar y estar actualizado en los temas de autoridades sanitarias y regulatorias, garantizando la viabilidad legal de los productos, ingredientes, formulaciones, procesos, etiquetado, planta de producción y operación comercial. Es indispensable que tenga conocimientos detallados y demostrables en FDA e INVIMA, ser profesional en química farmacéutica y tener un nivel de inglés B2.
Requerimientos:
- Profesional en química farmacéutica.
- Cinco años de experiencia en asuntos regulatorios en la industria cosmética o farmacéutica.
- Inglés nivel B2.
- Conocimiento en régimen aduanero y regulatorio de Latinoamerica y Estados Unidos, opcional Canada.
- Capacidad de investigación en PCP y COSING.
- Experiencia con agencias y registros en Estados Unidos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.