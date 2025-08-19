Suscribirse

Estas vacantes pagan más de $10 millones: postúlese hoy mismo

Las oportunidades de empleo se encuentran disponibles a nivel nacional.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

19 de agosto de 2025, 9:46 p. m.
Los ejecutivos deben fortalecer habilidades específicas para los entornos cambiantes de hoy: agilidad de aprendizaje e inteligencia emocional son algunas de ellas.
Las personas interesadas pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: 123RF

En el país, diferentes empresas están en búsqueda de perfiles especializados para cargos que ofrecen salarios superiores a los $10 millones. Estas posiciones representan una gran oportunidad para profesionales con experiencia y competencias estratégicas que deseen crecer en su carrera.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y lo puede realizar de manera virtual.

Actualmente hay una gran demanda de profesionales de RR.HH., y hay puestos disponibles para todos los campos.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Stock

Médico asesor junior en salud laboral – Bogotá D.C.

Empresa: Orbia

Salario: $ 16.000.000 a $ 16.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Orbia Building & Infrastructure (Pavco Wavin) está buscando un médico asesor junior en salud laboral apasionado por la seguridad y la salud en el trabajo para unirse al equipo en el sector contrucción e infraestructura.

Responsabilidades:

  • Liderar y asegurar la implementación del Decreto 1072 de 2015.
  • Coordinar con jefes de áreas la elaboración y actualización de la matriz de Peligros y Riesgos.
  • Coordinar necesidades de capacitación en prevención según riesgos prioritarios.
  • Apoyar la investigación de accidentes e incidentes laborales.
  • Participar en reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Implementar y hacer seguimiento del SG-SST.
  • Conocer y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Cumplir normas de seguridad e higiene de la empresa.
  • Participar en actividades de prevención de riesgos profesionales.

Requerimientos:

  • Médico General - Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia vigente.
  • Experiencia mínima de 5 años en medicina laboral en sector industrial.
  • Curso de 50 horas en SG-SST o de 20 horas si el primero venció.
  • Curso certificado en primeros auxilios o primer respondiente.
  • Conocimiento de la Norma OSHA 1904.
  • Preferiblemente Especialista en Ergonomía.
  • Residencia en Bogotá.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Gerente de gestión humana corporativa – Santa Marta

Empresa: Visión Humana AA S.A.S

Salario: $ 14.000.000 a $ 16.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este profesional será clave en la dirección estratégica del departamento de recursos humanos, asegurando la implementación efectiva de políticas y procesos que fomenten un ambiente de trabajo positivo y productivo.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar estrategias de gestión humana alineadas con los objetivos corporativos.
  • Supervisar la gestión de nóminas, compensaciones y beneficios.
  • Liderar programas de formación y desarrollo para el personal.
  • Gestionar las relaciones laborales y asegurar el cumplimiento de la normatividad laboral.
  • Implementar iniciativas de bienestar y cultura organizacional.
  • Colaborar en la gestión del cambio organizacional.

Requerimientos:

  • Título profesional en psicología, administración de empresas, ingeniería industrial, derecho o contaduría pública.
  • Especialización o maestría en Recursos Humanos.
  • Mínimo 8 años de experiencia en cargos similares.
  • Conocimiento en derecho laboral, liquidación de nómina UGGPP seguridad social, seguridad industrial y salud en el trabajo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Más de 57 mil oportunidades laborales en Bogotá: aplique aquí

Publicista innovador – Bogotá D.C.

Empresa: Redes Integrales de Talento Humano S.A.S.

Salario: $ 12.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en publicidad, será responsable de manejar estratégicamente las redes sociales, desarrollar campañas digitales impactantes y crear contenido atractivo que refleje la esencia de la marca.

Responsabilidades:

  • Manejo estratégico de redes sociales.
  • Desarrollo de campañas digitales innovadoras.
  • Creación de contenido atractivo y relevante.
  • Análisis de tendencias del mercado.
  • Fortalecimiento de la imagen de marca.

Requerimientos:

  • Profesional en Mercadeo y Publicidad.
  • Especialización en marketing digital o afines.
  • Más de 3 años de experiencia en roles similares.
  • Alta creatividad y proactividad.
  • Disponibilidad para viajar.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Director asuntos regulatorios – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 12.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Será la persona responsable de gestionar y estar actualizado en los temas de autoridades sanitarias y regulatorias, garantizando la viabilidad legal de los productos, ingredientes, formulaciones, procesos, etiquetado, planta de producción y operación comercial. Es indispensable que tenga conocimientos detallados y demostrables en FDA e INVIMA, ser profesional en química farmacéutica y tener un nivel de inglés B2.

Requerimientos:

  • Profesional en química farmacéutica.
  • Cinco años de experiencia en asuntos regulatorios en la industria cosmética o farmacéutica.
  • Inglés nivel B2.
  • Conocimiento en régimen aduanero y regulatorio de Latinoamerica y Estados Unidos, opcional Canada.
  • Capacidad de investigación en PCP y COSING.
  • Experiencia con agencias y registros en Estados Unidos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

