Estas vacantes pagan más de $4 millones mensuales: postúlese ya
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Juliana Flórez
El panorama laboral en Colombia sigue ofreciendo oportunidades para quienes buscan estabilidad y mejores ingresos. Por ello, actualmente hay vacantes activas de empleo que superan los $4 millones de pesos mensuales, en diferentes sectores económicos como tecnología, salud, ingeniería, ventas y logística, entre otros.
Estas oportunidades están distribuidas en varias ciudades del país y se ajustan a perfiles con distintos niveles de experiencia. Descubra a continuación una muestra de las ofertas disponibles.
Analista de automatización y analítica – Medellín
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: $ 4.700.000
Tipo de contrato: Temporal
Únase al equipo como analista de automatización y analítica, donde podrá potenciar sus habilidades técnicas y analíticas en un ambiente dinámico.
Responsabilidades:
- Diseñar y desarrollar soluciones de automatización, desde la conceptualización hasta la implementación técnica.
- Asegurar la integración con la arquitectura existente y la efectividad de las soluciones propuestas.
- Diseñar e implementar modelos de analítica avanzada por medio de algoritmos matemáticos y estadísticos.
- Documentar el desarrollo de las soluciones realizadas para garantizar la continuidad de las operaciones.
- Investigar sobre tendencias y avances tecnológicos aplicables al proceso.
- Realizar propuestas de mejora de acuerdo con las oportunidades y necesidades identificadas.
Requerimientos:
- Profesional graduado en ingeniería de sistemas, industrial o afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en desarrollo de automatizaciones analítica avanzada y ciencia de datos.
- Conocimientos en manejo y análisis de bases de datos.
- Programación en Python.
- Modelos semánticos y reportería en Power BI.
- Conocimientos de Google Script.
- Manejo avanzado de Excel (macros).
- Deseable manejo de SAP.
- Tener tarjeta profesional o recibo de pago cancelado.
Médico general– Cali
Empresa: Keralty S.A.S
Salario: $ 5.535.000
Tipo de contrato: Término fijo
Una destacada empresa del sector salud está en la búsqueda de un Médico General, para integrarse al equipo de urgencias.
Responsabilidades:
- Garantizar la atención oportuna de los pacientes en urgencias.
- Proporcionar un manejo idóneo y eficiente de los casos médicos.
- Colaborar con el equipo multidisciplinario para asegurar un servicio de calidad.
- Realizar evaluaciones médicas iniciales y diagnósticos.
- Documentar adecuadamente los casos y seguimientos.
Requerimientos:
- Título de Medicina.
- Experiencia mínima de 2 años en urgencias y hospitalización.
- Habilidad para trabajar bajo presión.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Licencia médica vigente.
Analista asuntos legales regional – Cali
Empresa: Sura Colombia
Salario: $ 6.555.800
Tipo de contrato: Término indefinido
Sura Colombia está en busca de una persona que ejecute acciones que permitan generar valor a los negocios, a los clientes y usuarios, en la gestión de sus riesgos y necesidades jurídicas; alineados con la estrategia y propósito de la compañía de entregar bienestar y competitividad sostenible a las personas y empresas.
Responsabilidades:
- Asesoría legal transversal a todas las áreas de las compañías (comercial, técnica, administrativa, financiera, SST).
- Revisión y elaboración de documentos, emisión de conceptos, revisión de pólizas, convenios, respuestas a derechos de petición, contratos, quejas, consultas y demás documentos con componentes legales.
- Gestión de riesgos legales y cumplimiento normativo frente a entes de inspección, vigilancia y control, entidades del orden administrativo.
- Gestión y apoyo en procesos judiciales/extrajudiciales en coordinación con los abogados externos, incluyendo la preparación de documentos, análisis de pruebas y seguimiento de casos.
- Gestiones operativas y administrativas como gestión de pagos, cauciones judiciales, pago de sentencias, entre otros.
- Investigación jurídica sobre legislación vigente, jurisprudencia y doctrina aplicable al sector asegurador y seguridad social, principalmente.
- Gestión documental, legal, archivo y mantenimiento de bases de datos jurídicas.
- Monitoreo de cambios normativos y gestión de la regulación.
- Capacitación interna sobre temas legales relevantes para los negocios
- Participación en comités internos.
Requerimientos:
- Experiencia mínima: 2 años en cargos similares, preferiblemente en empresas del sector asegurador y/o de seguridad social, comercial, procesal, entre otros.
- Formación académica: Profesional en Derecho, con tarjeta profesional vigente.
- Conocimientos: Manejo de IA y Office 365.
Jefe biomédico – Barranquilla
Empresa: Confidencial
Salario: $ 5.000.000 a $ 5.500.000
Tipo de contrato: Término fijo
Importante empresa del sector salud busca un jefe biomédico para liderar el departamento de ingeniería biomédica, actuando como puente entre la administración y el personal asistencial.
Responsabilidades:
- Realizar las tareas relacionadas con la instalación y el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos.
- Realizar inspecciones de seguridad eléctrica de los equipos.
- Planear y ejecutar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos.
- Garantizar el registro de los equipos biomédicos.
- Capacitar al personal clínico y técnico en el uso correcto de los equipos.
- Identificar y documentar los equipos médicos obsoletos.
Requerimientos:
- Título en Ingeniería Biomédica o áreas afines.
- Experiencia mínima de 3 años en gestión de equipos biomédicos.
- Conocimientos en mantenimiento y calibración de equipos médicos.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
- Excelentes capacidades de comunicación.
