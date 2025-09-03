Suscribirse

Estas vacantes pagan más de $4 millones mensuales: postúlese ya

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

3 de septiembre de 2025, 8:07 p. m.
Los interesados pueden hacer su postulación en Magneto.
Los interesados pueden hacer su postulación en la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock

El panorama laboral en Colombia sigue ofreciendo oportunidades para quienes buscan estabilidad y mejores ingresos. Por ello, actualmente hay vacantes activas de empleo que superan los $4 millones de pesos mensuales, en diferentes sectores económicos como tecnología, salud, ingeniería, ventas y logística, entre otros.

Estas oportunidades están distribuidas en varias ciudades del país y se ajustan a perfiles con distintos niveles de experiencia. Descubra a continuación una muestra de las ofertas disponibles.

Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo. | Foto: Getty Images

Analista de automatización y analítica – Medellín

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 4.700.000

Tipo de contrato: Temporal

Únase al equipo como analista de automatización y analítica, donde podrá potenciar sus habilidades técnicas y analíticas en un ambiente dinámico.

Responsabilidades:

  • Diseñar y desarrollar soluciones de automatización, desde la conceptualización hasta la implementación técnica.
  • Asegurar la integración con la arquitectura existente y la efectividad de las soluciones propuestas.
  • Diseñar e implementar modelos de analítica avanzada por medio de algoritmos matemáticos y estadísticos.
  • Documentar el desarrollo de las soluciones realizadas para garantizar la continuidad de las operaciones.
  • Investigar sobre tendencias y avances tecnológicos aplicables al proceso.
  • Realizar propuestas de mejora de acuerdo con las oportunidades y necesidades identificadas.

Requerimientos:

  • Profesional graduado en ingeniería de sistemas, industrial o afines.
  • Mínimo 1 año de experiencia en desarrollo de automatizaciones analítica avanzada y ciencia de datos.
  • Conocimientos en manejo y análisis de bases de datos.
  • Programación en Python.
  • Modelos semánticos y reportería en Power BI.
  • Conocimientos de Google Script.
  • Manejo avanzado de Excel (macros).
  • Deseable manejo de SAP.
  • Tener tarjeta profesional o recibo de pago cancelado.

¡Postúlese aquí!

Médico general– Cali

Empresa: Keralty S.A.S

Salario: $ 5.535.000

Tipo de contrato: Término fijo

Una destacada empresa del sector salud está en la búsqueda de un Médico General, para integrarse al equipo de urgencias.

Responsabilidades:

  • Garantizar la atención oportuna de los pacientes en urgencias.
  • Proporcionar un manejo idóneo y eficiente de los casos médicos.
  • Colaborar con el equipo multidisciplinario para asegurar un servicio de calidad.
  • Realizar evaluaciones médicas iniciales y diagnósticos.
  • Documentar adecuadamente los casos y seguimientos.

Requerimientos:

  • Título de Medicina.
  • Experiencia mínima de 2 años en urgencias y hospitalización.
  • Habilidad para trabajar bajo presión.
  • Excelentes habilidades de comunicación.
  • Licencia médica vigente.

¡Postúlese aquí!

Contexto: ¿Busca empleo? Más de 100.000 vacantes lo esperan en todo el país

Analista asuntos legales regional – Cali

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 6.555.800

Tipo de contrato: Término indefinido

Sura Colombia está en busca de una persona que ejecute acciones que permitan generar valor a los negocios, a los clientes y usuarios, en la gestión de sus riesgos y necesidades jurídicas; alineados con la estrategia y propósito de la compañía de entregar bienestar y competitividad sostenible a las personas y empresas.

Responsabilidades:

  • Asesoría legal transversal a todas las áreas de las compañías (comercial, técnica, administrativa, financiera, SST).
  • Revisión y elaboración de documentos, emisión de conceptos, revisión de pólizas, convenios, respuestas a derechos de petición, contratos, quejas, consultas y demás documentos con componentes legales.
  • Gestión de riesgos legales y cumplimiento normativo frente a entes de inspección, vigilancia y control, entidades del orden administrativo.
  • Gestión y apoyo en procesos judiciales/extrajudiciales en coordinación con los abogados externos, incluyendo la preparación de documentos, análisis de pruebas y seguimiento de casos.
  • Gestiones operativas y administrativas como gestión de pagos, cauciones judiciales, pago de sentencias, entre otros.
  • Investigación jurídica sobre legislación vigente, jurisprudencia y doctrina aplicable al sector asegurador y seguridad social, principalmente.
  • Gestión documental, legal, archivo y mantenimiento de bases de datos jurídicas.
  • Monitoreo de cambios normativos y gestión de la regulación.
  • Capacitación interna sobre temas legales relevantes para los negocios
  • Participación en comités internos.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima: 2 años en cargos similares, preferiblemente en empresas del sector asegurador y/o de seguridad social, comercial, procesal, entre otros.
  • Formación académica: Profesional en Derecho, con tarjeta profesional vigente.
  • Conocimientos: Manejo de IA y Office 365.

¡Postúlese aquí!

Jefe biomédico – Barranquilla

Empresa: Confidencial

Salario: $ 5.000.000 a $ 5.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

Importante empresa del sector salud busca un jefe biomédico para liderar el departamento de ingeniería biomédica, actuando como puente entre la administración y el personal asistencial.

Responsabilidades:

  • Realizar las tareas relacionadas con la instalación y el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos.
  • Realizar inspecciones de seguridad eléctrica de los equipos.
  • Planear y ejecutar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos.
  • Garantizar el registro de los equipos biomédicos.
  • Capacitar al personal clínico y técnico en el uso correcto de los equipos.
  • Identificar y documentar los equipos médicos obsoletos.

Requerimientos:

  • Título en Ingeniería Biomédica o áreas afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en gestión de equipos biomédicos.
  • Conocimientos en mantenimiento y calibración de equipos médicos.
  • Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
  • Excelentes capacidades de comunicación.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas

