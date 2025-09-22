EMPLEO
Estas vacantes pagan más de $5 millones: aplique aquí
Las oportunidades laborales están disponibles a nivel nacional.
Contar con un salario competitivo no solo significa mejorar la calidad de vida, también brinda tranquilidad, estabilidad y la posibilidad de proyectar un futuro más sólido.
En Colombia, diferentes empresas están ofreciendo cargos con sueldos superiores a 5 millones de pesos mensuales, dirigidos a profesionales con experiencia y formación en áreas clave.
Estas oportunidades se encuentran en distintos sectores y ciudades del país, lo que amplía las opciones para quienes buscan un empleo que se ajuste a sus metas económicas y profesionales.
A continuación le presentamos algunas de las vacantes destacadas, con las que puede dar un paso importante en su crecimiento laboral.
Director comercial viajero – Manizales
Empresa: Papeles y Negocios S.A.
Salario: $ 6.000.000
Como líder comercial, será responsable de la planeación, ejecución y evaluación de las estrategias de ventas, asegurando el crecimiento y la rentabilidad de la empresa.
Responsabilidades:
- Planificar y ejecutar estrategias comerciales para lograr los objetivos de ventas.
- Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar el rendimiento óptimo.
- Supervisar y gestionar sucursales en diferentes ciudades.
- Desarrollar e implementar planes de fidelización y desarrollo de clientes.
- Análisis y reporte de indicadores comerciales como ventas y rentabilidad.
- Negociar con clientes clave para maximizar la participación de mercado.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración de empresas, Mercadeo o Negocios internacionales.
- Especialización deseable en Gerencia comercial o Dirección de ventas.
- Mínimo cinco años de experiencia en roles directivos en áreas de ventas.
- Conocimiento en gestión comercial B2B y B2C.
- Experiencia en planeación estratégica y control presupuestal.
- Dominio de indicadores comerciales y herramientas CRM.
- Disponibilidad para viajar a diferentes sucursales.
Gestor de sedes – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: $ 5.842.500
En Compensar están en la búsqueda de un gestor de sede con experiencia en la administración de sedes que presten servicios de bienestar, apalancando estrategias innovadoras que respondan a las necesidades del cliente.
Responsabilidades:
- Coordinar y asegurar la operación de las sedes, cumpliendo el adecuado funcionamiento de las instalaciones y el desarrollo de los servicios.
- Cumplir y apalancar los retos estratégicos establecidos por la organización.
- Gestionar y controlar el uso de recursos físicos y tecnológicos, articulando los procesos de apoyo de la organización.
- Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.
- Optimizar los egresos y maximizar los ingresos de la sede, para una mejor eficiencia en los resultados.
- Liderar y apalancar el desarrollo de los colaboradores, logrando de esta manera las metas estratégicas de la organización.
Requerimientos:
- Profesional en carreras administrativas, Ingeniería Industrial o afines del cargo.
- Mínimo dos años de experiencia en administración de personal, manejo de recursos físicos e instalaciones, y atención al cliente.
- Disponibilidad para trabajar en jornadas rotativas de domingo a domingo (44 horas semanales).
Planeador de oferta – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: $ 5.187.291
Como planeador de la oferta, trabajará alineado con las políticas de sostenibilidad y rentabilidad del negocio.
Responsabilidades:
- Gestionar y ejecutar actividades para la entrega de producto terminado en tiempo, cantidad, calidad y rentabilidad.
- Planear el abastecimiento a la planta de producción en tiempos y cantidades requeridas.
- Medir y analizar el OTIF de cada cliente mensualmente, identificando oportunidades de mejora.
- Gestionar insumos próximos a vencer, consultando con proveedores o laboratorios para evitar desperdicios.
- Identificar y justificar excesos de inventario, buscando opciones de evacuación.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería industrial, Ingeniería de producción, Ingeniería administrativa o Administración de
- empresas.
- Mínimo dos años de experiencia en negociación y gestión de compras de materiales.
- Experiencia en sectores de manufactura.
