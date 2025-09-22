Estas vacantes pagan más de $5 millones: aplique aquí

Contar con un salario competitivo no solo significa mejorar la calidad de vida, también brinda tranquilidad, estabilidad y la posibilidad de proyectar un futuro más sólido.

En Colombia, diferentes empresas están ofreciendo cargos con sueldos superiores a 5 millones de pesos mensuales, dirigidos a profesionales con experiencia y formación en áreas clave.

Estas oportunidades se encuentran en distintos sectores y ciudades del país, lo que amplía las opciones para quienes buscan un empleo que se ajuste a sus metas económicas y profesionales.

A continuación le presentamos algunas de las vacantes destacadas, con las que puede dar un paso importante en su crecimiento laboral.

Para conocer todas las ofertas disponibles y postularse sin costo, ingrese a este enlace y complete su perfil profesional.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Director comercial viajero – Manizales

Empresa: Papeles y Negocios S.A.

Salario: $ 6.000.000

Como líder comercial, será responsable de la planeación, ejecución y evaluación de las estrategias de ventas, asegurando el crecimiento y la rentabilidad de la empresa.

Responsabilidades:

Planificar y ejecutar estrategias comerciales para lograr los objetivos de ventas.

Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar el rendimiento óptimo.

Supervisar y gestionar sucursales en diferentes ciudades.

Desarrollar e implementar planes de fidelización y desarrollo de clientes.

Análisis y reporte de indicadores comerciales como ventas y rentabilidad.

Negociar con clientes clave para maximizar la participación de mercado.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de empresas, Mercadeo o Negocios internacionales.

Especialización deseable en Gerencia comercial o Dirección de ventas.

Mínimo cinco años de experiencia en roles directivos en áreas de ventas.

Conocimiento en gestión comercial B2B y B2C.

Experiencia en planeación estratégica y control presupuestal.

Dominio de indicadores comerciales y herramientas CRM.

Disponibilidad para viajar a diferentes sucursales.

Gestor de sedes – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 5.842.500

En Compensar están en la búsqueda de un gestor de sede con experiencia en la administración de sedes que presten servicios de bienestar, apalancando estrategias innovadoras que respondan a las necesidades del cliente.

Responsabilidades:

Coordinar y asegurar la operación de las sedes, cumpliendo el adecuado funcionamiento de las instalaciones y el desarrollo de los servicios.

Cumplir y apalancar los retos estratégicos establecidos por la organización.

Gestionar y controlar el uso de recursos físicos y tecnológicos, articulando los procesos de apoyo de la organización.

Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.

Optimizar los egresos y maximizar los ingresos de la sede, para una mejor eficiencia en los resultados.

Liderar y apalancar el desarrollo de los colaboradores, logrando de esta manera las metas estratégicas de la organización.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, Ingeniería Industrial o afines del cargo.

Mínimo dos años de experiencia en administración de personal, manejo de recursos físicos e instalaciones, y atención al cliente.

Disponibilidad para trabajar en jornadas rotativas de domingo a domingo (44 horas semanales).

Planeador de oferta – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 5.187.291

Como planeador de la oferta, trabajará alineado con las políticas de sostenibilidad y rentabilidad del negocio.

Responsabilidades:

Gestionar y ejecutar actividades para la entrega de producto terminado en tiempo, cantidad, calidad y rentabilidad.

Planear el abastecimiento a la planta de producción en tiempos y cantidades requeridas.

Medir y analizar el OTIF de cada cliente mensualmente, identificando oportunidades de mejora.

Gestionar insumos próximos a vencer, consultando con proveedores o laboratorios para evitar desperdicios.

Identificar y justificar excesos de inventario, buscando opciones de evacuación.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería industrial, Ingeniería de producción, Ingeniería administrativa o Administración de

empresas.

Mínimo dos años de experiencia en negociación y gestión de compras de materiales.

Experiencia en sectores de manufactura.