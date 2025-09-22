Suscribirse

Estas vacantes pagan más de $5 millones: aplique aquí

Las oportunidades laborales están disponibles a nivel nacional.

22 de septiembre de 2025, 10:02 p. m.
Actualmente, Zentria está en búsqueda de talento en diversas áreas como gestión humana, farmacia, refrigeración, administración y comunicaciones, con vacantes disponibles en ciudades como Armenia, Santa Marta y Barranquilla.
Contar con un salario competitivo no solo significa mejorar la calidad de vida, también brinda tranquilidad, estabilidad y la posibilidad de proyectar un futuro más sólido.

En Colombia, diferentes empresas están ofreciendo cargos con sueldos superiores a 5 millones de pesos mensuales, dirigidos a profesionales con experiencia y formación en áreas clave.

Estas oportunidades se encuentran en distintos sectores y ciudades del país, lo que amplía las opciones para quienes buscan un empleo que se ajuste a sus metas económicas y profesionales.

A continuación le presentamos algunas de las vacantes destacadas, con las que puede dar un paso importante en su crecimiento laboral.

Para conocer todas las ofertas disponibles y postularse sin costo, ingrese a este enlace y complete su perfil profesional.

Director comercial viajero – Manizales

Empresa: Papeles y Negocios S.A.

Salario: $ 6.000.000

Como líder comercial, será responsable de la planeación, ejecución y evaluación de las estrategias de ventas, asegurando el crecimiento y la rentabilidad de la empresa.

Responsabilidades:

  • Planificar y ejecutar estrategias comerciales para lograr los objetivos de ventas.
  • Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar el rendimiento óptimo.
  • Supervisar y gestionar sucursales en diferentes ciudades.
  • Desarrollar e implementar planes de fidelización y desarrollo de clientes.
  • Análisis y reporte de indicadores comerciales como ventas y rentabilidad.
  • Negociar con clientes clave para maximizar la participación de mercado.

Requerimientos:

  • Título profesional en Administración de empresas, Mercadeo o Negocios internacionales.
  • Especialización deseable en Gerencia comercial o Dirección de ventas.
  • Mínimo cinco años de experiencia en roles directivos en áreas de ventas.
  • Conocimiento en gestión comercial B2B y B2C.
  • Experiencia en planeación estratégica y control presupuestal.
  • Dominio de indicadores comerciales y herramientas CRM.
  • Disponibilidad para viajar a diferentes sucursales.

Si cumple los requisitos, aplique acá.

Gestor de sedes – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 5.842.500

En Compensar están en la búsqueda de un gestor de sede con experiencia en la administración de sedes que presten servicios de bienestar, apalancando estrategias innovadoras que respondan a las necesidades del cliente.

Responsabilidades:

  • Coordinar y asegurar la operación de las sedes, cumpliendo el adecuado funcionamiento de las instalaciones y el desarrollo de los servicios.
  • Cumplir y apalancar los retos estratégicos establecidos por la organización.
  • Gestionar y controlar el uso de recursos físicos y tecnológicos, articulando los procesos de apoyo de la organización.
  • Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.
  • Optimizar los egresos y maximizar los ingresos de la sede, para una mejor eficiencia en los resultados.
  • Liderar y apalancar el desarrollo de los colaboradores, logrando de esta manera las metas estratégicas de la organización.

Requerimientos:

  • Profesional en carreras administrativas, Ingeniería Industrial o afines del cargo.
  • Mínimo dos años de experiencia en administración de personal, manejo de recursos físicos e instalaciones, y atención al cliente.
  • Disponibilidad para trabajar en jornadas rotativas de domingo a domingo (44 horas semanales).

Si cumple los requisitos, aplique acá.

Contexto: ¿Sin trabajo? Estas son las mejores vacantes activas en Colombia

Planeador de oferta – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 5.187.291

Como planeador de la oferta, trabajará alineado con las políticas de sostenibilidad y rentabilidad del negocio.

Responsabilidades:

  • Gestionar y ejecutar actividades para la entrega de producto terminado en tiempo, cantidad, calidad y rentabilidad.
  • Planear el abastecimiento a la planta de producción en tiempos y cantidades requeridas.
  • Medir y analizar el OTIF de cada cliente mensualmente, identificando oportunidades de mejora.
  • Gestionar insumos próximos a vencer, consultando con proveedores o laboratorios para evitar desperdicios.
  • Identificar y justificar excesos de inventario, buscando opciones de evacuación.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería industrial, Ingeniería de producción, Ingeniería administrativa o Administración de
  • empresas.
  • Mínimo dos años de experiencia en negociación y gestión de compras de materiales.
  • Experiencia en sectores de manufactura.

Si cumple los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

