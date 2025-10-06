EMPLEO
Estas vacantes pagan más de $5 millones: postúlese hoy mismo
Las oportunidades de empleo están disponibles a nivel nacional.
Juliana Flórez
Juliana Flórez
Contar con una remuneración competitiva es uno de los principales objetivos de quienes buscan avanzar en su carrera profesional. Un salario justo no solo reconoce la experiencia y las habilidades, sino que también impulsa la estabilidad económica y el crecimiento personal.
Por ello, diferentes empresas en el país están en la búsqueda de profesionales y técnicos para ocupar cargos con sueldos que superan los $5 millones de pesos mensuales. Estas ofertas se concentran en áreas como ingeniería, tecnología, finanzas, salud, administración y ventas, y representan una oportunidad ideal tanto para quienes desean proyectarse laboralmente como para quienes buscan un nuevo desafío profesional.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas disponibles actualmente. Si desea conocer todas las ofertas, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, registrar su perfil profesional y aplicar sin costo al cargo que más se ajuste a sus expectativas.
Abogado/a senior de procesos judiciales y Administrativos – Cali
Empresa: Constructora Bolívar
Salario: $ 5.000.000 a $ 5.500.000
Tipo de contrato: Término fijo
En Constructora Bolívar, buscan un abogado/a senior de procesos judiciales y administrativos que se encargue de garantizar la gestión, defensa y representación judicial y administrativa de la compañía.
Responsabilidades:
- Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía en procesos civiles, administrativos comerciales, policivos constitucionales y ante superintendencias.
- Elaborar y presentar escritos, demandas contestaciones y recursos dentro de los plazos procesales.
- Emitir conceptos jurídicos y brindar soporte a las áreas internas.
- Hacer seguimiento a procesos judiciales y administrativos en curso.
- Proponer estrategias de prevención y mitigación de riesgos legales.
- Contribuir en capacitaciones internas y en la definición de lineamientos procesales.
Requerimientos:
- Abogado especialista en derecho del consumidor, derecho procesal civil, administrativo, constitucional, derecho inmobiliario y urbanístico.
- Conocimiento en normatividad aplicable al sector construcción
- Mínimo 5 años de experiencia en firmas de abogados, juzgados o superintendencias.
- Matrícula profesional vigente.
Profesional proyectos desarrollo empresarial – Medellín
Empresa: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Salario: $ 6.136.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia buscan un(a) profesional que contribuya al desarrollo empresarial apoyando el seguimiento, monitoreo y soporte integral de los proyectos de la jefatura.
Responsabilidades:
- Hacer seguimiento a metas, presupuesto y ejecución de proyectos.
- Apoyar la correcta implementación de procesos internos y de calidad.
- Recopilar y reportar información de impacto.
- Acompañar y capacitar al equipo en la prestación de servicios.
- Responder a auditorías y requerimientos internos/externos.
Requerimientos:
- Formación en Administración, Negocios, Ingeniería Administrativa, Industrial o afines.
- Experiencia mínima de 3 años en funciones similares.
Gestor de recursos iniciativa y cliente – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: $ 5.816.800
Tipo de contrato: Término fijo
Compensar busca un gestor de recursos con habilidades de liderazgo y visión estratégica, que potencie el impacto del equipo de programación de escenarios y garantice la correcta gestión de recursos a través del análisis de datos y la coordinación interáreas.
Responsabilidades:
- Liderar y coordinar al equipo de programación de escenarios, asegurando la correcta asignación y habilitación de los mismos.
- Promover la colaboración interdisciplinaria para garantizar la alineación con las necesidades de los diferentes negocios.
- Orientar la toma de decisiones basada en datos, generando oportunidades de mejora en la gestión de recursos.
- Impulsar la eficiencia operativa mediante la planificación, priorización y seguimiento de actividades clave.
- Ser un referente en la implementación de soluciones analíticas y en el desarrollo del talento del equipo.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en gestión administrativa, análisis de datos y liderazgo de equipos o proyectos.
- Conocimientos deseables en Python, Databricks, Azure, Knime.
- Manejo de Excel avanzado.
- Capacidad para guiar, motivar y coordinar equipos hacia el logro de objetivos.
Especialista en automatización robótica – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: $ 5.000.000 a $ 8.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un consultor de robótica con experiencia en análisis de procesos de negocio y tiene una mentalidad proactiva, esta es su oportunidad para brillar y crecer profesionalmente en una compañía líder en tecnología.
Responsabilidades:
- Identificar y priorizar oportunidades de automatización en colaboración con áreas de negocio.
- Analizar procesos actuales ‘As-Is’ para determinar su viabilidad para automatización.
- Diseñar soluciones ‘To-Be’ optimizando procesos antes de su robotización.
- Desarrollar y configurar robots de software usando Rocketbot.
- Liderar el despliegue de robots coordinando con TI y usuarios de negocio.
- Brindar soporte post-implementación para asegurar la adopción de la tecnología.
- Mantener actualizada la documentación técnica y funcional de los procesos.
- Proponer mejoras a los robots existentes para optimizar su desempeño.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.
- Certificación en Rocketbot.
- Mínimo 2 años de experiencia en proyectos de automatización RPA.
- Experiencia en desarrollo y configuración de robots con Rocketbot.
- Experiencia en análisis y documentación de procesos de negocio.
- Habilidad para cuantificar beneficios de automatización en términos de ahorro y eficiencia.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.