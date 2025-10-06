Suscribirse

EMPLEO

Estas vacantes pagan más de $5 millones: postúlese hoy mismo

Las oportunidades de empleo están disponibles a nivel nacional.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

6 de octubre de 2025, 10:37 p. m.
Contar con una remuneración competitiva es uno de los principales objetivos de quienes buscan avanzar en su carrera profesional. Un salario justo no solo reconoce la experiencia y las habilidades, sino que también impulsa la estabilidad económica y el crecimiento personal.

Por ello, diferentes empresas en el país están en la búsqueda de profesionales y técnicos para ocupar cargos con sueldos que superan los $5 millones de pesos mensuales. Estas ofertas se concentran en áreas como ingeniería, tecnología, finanzas, salud, administración y ventas, y representan una oportunidad ideal tanto para quienes desean proyectarse laboralmente como para quienes buscan un nuevo desafío profesional.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas disponibles actualmente. Si desea conocer todas las ofertas, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, registrar su perfil profesional y aplicar sin costo al cargo que más se ajuste a sus expectativas.

Abogado/a senior de procesos judiciales y Administrativos – Cali

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: $ 5.000.000 a $ 5.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

En Constructora Bolívar, buscan un abogado/a senior de procesos judiciales y administrativos que se encargue de garantizar la gestión, defensa y representación judicial y administrativa de la compañía.

Responsabilidades:

  • Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía en procesos civiles, administrativos comerciales, policivos constitucionales y ante superintendencias.
  • Elaborar y presentar escritos, demandas contestaciones y recursos dentro de los plazos procesales.
  • Emitir conceptos jurídicos y brindar soporte a las áreas internas.
  • Hacer seguimiento a procesos judiciales y administrativos en curso.
  • Proponer estrategias de prevención y mitigación de riesgos legales.
  • Contribuir en capacitaciones internas y en la definición de lineamientos procesales.

Requerimientos:

  • Abogado especialista en derecho del consumidor, derecho procesal civil, administrativo, constitucional, derecho inmobiliario y urbanístico.
  • Conocimiento en normatividad aplicable al sector construcción
  • Mínimo 5 años de experiencia en firmas de abogados, juzgados o superintendencias.
  • Matrícula profesional vigente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Profesional proyectos desarrollo empresarial – Medellín

Empresa: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Salario: $ 6.136.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia buscan un(a) profesional que contribuya al desarrollo empresarial apoyando el seguimiento, monitoreo y soporte integral de los proyectos de la jefatura.

Responsabilidades:

  • Hacer seguimiento a metas, presupuesto y ejecución de proyectos.
  • Apoyar la correcta implementación de procesos internos y de calidad.
  • Recopilar y reportar información de impacto.
  • Acompañar y capacitar al equipo en la prestación de servicios.
  • Responder a auditorías y requerimientos internos/externos.

Requerimientos:

  • Formación en Administración, Negocios, Ingeniería Administrativa, Industrial o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en funciones similares.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gestor de recursos iniciativa y cliente – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 5.816.800

Tipo de contrato: Término fijo

Compensar busca un gestor de recursos con habilidades de liderazgo y visión estratégica, que potencie el impacto del equipo de programación de escenarios y garantice la correcta gestión de recursos a través del análisis de datos y la coordinación interáreas.

Responsabilidades:

  • Liderar y coordinar al equipo de programación de escenarios, asegurando la correcta asignación y habilitación de los mismos.
  • Promover la colaboración interdisciplinaria para garantizar la alineación con las necesidades de los diferentes negocios.
  • Orientar la toma de decisiones basada en datos, generando oportunidades de mejora en la gestión de recursos.
  • Impulsar la eficiencia operativa mediante la planificación, priorización y seguimiento de actividades clave.
  • Ser un referente en la implementación de soluciones analíticas y en el desarrollo del talento del equipo.

Requerimientos:

  • Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia en gestión administrativa, análisis de datos y liderazgo de equipos o proyectos.
  • Conocimientos deseables en Python, Databricks, Azure, Knime.
  • Manejo de Excel avanzado.
  • Capacidad para guiar, motivar y coordinar equipos hacia el logro de objetivos.

¡Postúlese aquí!

Especialista en automatización robótica – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un consultor de robótica con experiencia en análisis de procesos de negocio y tiene una mentalidad proactiva, esta es su oportunidad para brillar y crecer profesionalmente en una compañía líder en tecnología.

Responsabilidades:

  • Identificar y priorizar oportunidades de automatización en colaboración con áreas de negocio.
  • Analizar procesos actuales ‘As-Is’ para determinar su viabilidad para automatización.
  • Diseñar soluciones ‘To-Be’ optimizando procesos antes de su robotización.
  • Desarrollar y configurar robots de software usando Rocketbot.
  • Liderar el despliegue de robots coordinando con TI y usuarios de negocio.
  • Brindar soporte post-implementación para asegurar la adopción de la tecnología.
  • Mantener actualizada la documentación técnica y funcional de los procesos.
  • Proponer mejoras a los robots existentes para optimizar su desempeño.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.
  • Certificación en Rocketbot.
  • Mínimo 2 años de experiencia en proyectos de automatización RPA.
  • Experiencia en desarrollo y configuración de robots con Rocketbot.
  • Experiencia en análisis y documentación de procesos de negocio.
  • Habilidad para cuantificar beneficios de automatización en términos de ahorro y eficiencia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

