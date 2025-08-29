Gran convocatoria laboral en Barranquilla. Se aplica de forma virtual

Barranquilla sigue consolidándose como una ciudad de oportunidades laborales. Actualmente, empresas de distintos sectores están en la búsqueda de nuevos talentos para fortalecer sus equipos de trabajo, ofreciendo empleos en áreas como salud, hotelería, construcción, banca y comercio.

La postulación se realiza de manera virtual y gratuita, lo que facilita el proceso para todos los interesados.

Solo es necesario revisar los requisitos de cada oferta, completar la hoja de vida con información detallada y aplicar en el enlace habilitado. Entre más completa sea la postulación, mayores serán las probabilidades de ser seleccionado.

Auxiliar de enfermería - Imagenología

Salario. 1.726.000

Grupo Zentria es una red prestadora de servicios enfocada en alianzas estratégicas con las EPS y aseguradores, que ofrece soluciones integrales y modulares para la gestión integral del riesgo en salud de la población, con presencia en toda la ruta de atención y en todos los niveles de complejidad.

En este momento, una de las empresas del grupo se encuentra en selección de personal en el cargo de auxiliar de enfermería con experiencia en el área de Imagenología.

Su apuesta por un servicio integral ha llevado a la Clínica General del Norte a consolidarse como la institución de alta complejidad con mayor impacto y crecimiento en la Región Caribe, con capacidad para cubrir más de 2.000 servicios en todos los niveles. Ha crecido en servicios e infraestructura, y se ha expandido con una presencia institucional e integral, destacando el trato humanizado, el compromiso y la excelencia.

Tiempo de experiencia:

1 año de formación académica: Técnico / Tecnólogo en Enfermería.

Cursos o certificaciones: BLS, Violencia Sexual.

Esquema completo de vacunas: Covid, Tétano y Hepatitis B.

Tipo de contrato: Término fijo.

Lugar de trabajo: Barranquilla.

Mesero(a) de hotel

Salario: 1.423.600

Se busca personal que disfrute atender a las personas y brindar un servicio excepcional. La vacante requiere experiencia como mesero en hoteles, con disposición para trabajar en un ambiente de alta ocupación y dinámico.

Estudios: Bachiller o técnico.

Experiencia: Mínimo 1 año como mesero en sector hotelero.

Salario: SMLV.

Horario: Turnos rotativos según ocupación del hotel

Lo que deberá realizar:

Atender y sorprender a los huéspedes con un servicio de calidad.

Tomar pedidos y servir alimentos y bebidas.

Mantener el área de servicio limpia y organizada.

Apoyar en eventos y actividades especiales del hotel

Lo que se ofrece:

Ambiente de trabajo dinámico y profesional.

Oportunidad de crecimiento en el sector hotelero.

Estabilidad laboral.

Aplicar a esta vacante tan solo le tomará un par de minutos. | Foto: Getty Images / Betsie Van der Meer

Técnico o tecnólogo en construcción / Costa Caribe

Salario: 2.848.000 a 3.000.000

Una empresa de la red minorista de combustibles más grande del país busca técnico o tecnólogo en obra civil, con experiencia mínima de 3 años en acabados, electricidad, mantenimiento, todo lo relacionado con obra civil, manejo de proveedores y cotizaciones. Es indispensable contar con licencia de conducción.

Se ofrece un salario básico de 2.848.000 más prestaciones de ley, un bono fijo no prestacional de 900.000 y rodamiento. La persona seleccionada debe contar con moto y licencia de conducción para moto, así como disponibilidad para viajar.

Asesor comercial - Barranquilla

Salario a convenir

Banco de Occidente se encuentra en búsqueda de un asesor comercial en la ciudad de Barranquilla.

El desafío será fidelizar compras y captar nuevos clientes, lograr las metas comerciales establecidas e identificar necesidades de los clientes.

Requisitos:

Ser técnico o tecnólogo en carreras financieras o administrativas.

Experiencia mínima de 1 año en área comercial.

Condiciones laborales:

Tipo de contrato: Indefinido.

Modalidad laboral: Presencial

Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Beneficios:

Tarde libre de cumpleaños

Día libre de la familia por semestre

Oportunidad de crecimiento profesional

Póliza de vida

Acceso a productos financieros con beneficios por ser parte del segmento selecto del banco

Fondo de empleados

Un día hábil de permiso por calamidad por mascota

Auxiliar operativo

Salario: 1.423.500 a 1.500.000

La marca Patprimo, reconocida en Colombia por ser una de las familias más grandes del sector retail, busca un auxiliar operativo de bodega a tiempo completo. La vacante está dirigida a personas con interés en desarrollarse en el sector moda y calzado, en un ambiente laboral agradable y con posibilidad de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Surtir y recibir mercancía en bodega.

Realizar inventarios adecuados y precisos.

Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.

Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.

Apoyar funciones operativas del almacén: caja, orden, limpieza y surtido.

Requerimientos:

Ser bachiller

Experiencia mínima de 6 meses en cargos operativos, logísticos o de producción (cargue y descargue, almacenamiento, bodega, inventarios, apoyo en planta o tienda)

Conocimientos deseables: