¿Se encuentra sin empleo en Medellín? Preste atención, porque hay una gran convocatoria con más de 4.000 vacantes disponibles en la capital antioqueña que necesitan ser ocupadas lo más pronto posible.

Postularse es totalmente gratis y al final de cada oferta encontrará el enlace para aplicar. Recuerde: entre más completos sean sus datos, mayores serán sus posibilidades de ser contratado.

Si quiere conocer el listado completo de oportunidades laborales, haga clic aquí.

Enfermero(a) de promoción y prevención

Salario: $ 4.756.700

Se requiere apoyar de manera colaborativa el cuidado de la salud de personas, familias, grupos y comunidades, brindando al paciente la prestación del servicio de manera integral.

Responsabilidades:

Coordinar acciones dirigidas a garantizar una atención ágil y segura en el servicio.

Detectar y remitir a los usuarios a los programas de promoción y prevención de la unidad, garantizando la asignación de la cita para el ingreso al programa.

Educar a los usuarios brindando herramientas que motiven cambios en el comportamiento orientados al autocuidado.

Analizar de manera integral la información recibida de los usuarios para identificar y resolver de manera oportuna y pertinente sus necesidades.

Requisitos:

Profesional en Enfermería, graduado.

Mínimo un año de experiencia en servicios de PYP, realizando acompañamiento y educación al paciente.

ReTHUS como profesional en enfermería.

Gestor de cobro Medellín

Salario: $ 1.423.500

Se requiere gestor de cobro para hacer parte de una compañía que valora la experiencia del cliente y la excelencia en el servicio. En este rol estará al frente de la gestión de cobro, trabajando en la recuperación de cartera mientras ofrece experiencias positivas y memorables a los clientes.

Responsabilidades:

Negociar acuerdos de pago con clientes.

Garantizar el cumplimiento de indicadores de productividad.

Promover una gestión basada en cobranza humana.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Seis meses de experiencia previa en gestión de cobro, preferiblemente en cartera castigada.

Disponibilidad para laborar en horarios rotativos de lunes a sábado entre 8:00 a. m. y 6:00 p. m. (dos sábados al mes).

Condiciones laborales:

Salario base: $ 1.423.500 + auxilio de transporte + comisiones.

Contrato directo con Tuya a término fijo por seis meses, con posibilidad de prórroga y luego paso a contrato indefinido.

Beneficios de tiempo y financieros.

Vendedor de piso en Medellín

Salario: $ 1.423.500 a $ 10.000.000

Se requiere vendedor de piso para empresa JAMAR.

Tipo de contrato: término indefinido, directo con JAMAR.

Salario: mínimo legal vigente + comisiones sin tope + prestaciones de ley.

Garantía: $ 800.000 asegurados durante los tres primeros meses.

Horario: lunes a sábado y dos domingos al mes.

Responsabilidades:

Cumplir metas comerciales.

Asesorar a clientes en productos y soluciones del portafolio JAMAR.

Manejar presupuestos altos y hacer seguimiento a clientes.

Requisitos:

Formación: bachiller, técnico, tecnólogo o profesional.

Mínimo dos años de experiencia en ventas (telecomunicaciones, mobiliario, inmobiliario u otros).

Conocimientos básicos en herramientas ofimáticas.

Beneficios destacados:

Contrato directo e indefinido.

Comisiones sin techo.

Estabilidad laboral.

Oportunidades de crecimiento profesional.

Cajeros de temporada de fin de año en Medellín

Salario: $ 1.450.000

Se requiere cajero de temporada para apoyar la operación en Medellín.

Responsabilidades:

Atender y gestionar dudas de clientes de manera amigable y eficiente.

Manejo de caja, transacciones y sistema POS.

Brindar excelente atención al cliente.

Mantener orden y organización en el área de caja.

Atender solicitudes de cambio de clientes.

Recibir, custodiar y entregar dinero con el debido registro en el sistema POS.

Realizar cierres de caja.

Requerimientos:

Experiencia mínima de seis meses como cajero en retail moda.

moda. Manejo de indicadores de ventas.

Manejo de diferentes medios de pago.

Excelentes habilidades comunicativas.

Afinidad por la moda.

Condiciones laborales:

Salario: $ 1.440.000 + bonificación por cumplimiento.

Horarios rotativos de centro comercial.

Trabajo de domingo a domingo con día compensatorio.

Contrato directo con la marca, plan carrera, beneficios como vacaciones adicionales, descuentos y fondo de empleados.

Administrador de punto de venta en Medellín

Salario: $ 2.848.000

Hamburguesas El Corral (Grupo Nutresa) busca administrador de punto de venta.

Requisitos:

Tecnólogo o profesional en carreras administrativas.

Mínimo un año de experiencia liderando equipos (ideal en restaurantes, retail o servicios).

o servicios). Conocimiento en indicadores de gestión.

Funciones principales:

Manejo de mallas horarias.

Cumplimiento de presupuestos de venta.

Manejo de personal.

Inventarios y funciones administrativas.

Condiciones:

Horarios rotativos de domingo a domingo (apertura o cierre) con un día de descanso entre semana.

Salario $ 2.848.000 + prestaciones de ley.

Contrato indefinido con vinculación directa a la empresa.

Beneficios exclusivos:

Asesoría psicológica y jurídica ilimitada.

Convenios con gimnasios.

Descuentos en tiendas de gafas y bicicletas eléctricas.

Bonos alimenticios.

Seguro de vida.

Plan carrera.

Conductor C2

Salario: $ 1.850.000

Empresa de telecomunicaciones en crecimiento busca conductor/auxiliar de despliegue para fortalecer el equipo de expansión en Medellín.

Responsabilidades:

Transporte de personal, materiales, equipos y herramientas.

Asegurar el buen estado del vehículo y reportar fallas.

Carga y descarga de materiales, siguiendo normas de seguridad.

Apoyo logístico al equipo de despliegue.

Coordinación de accesos en copropiedades.

Cumplimiento de normativas de seguridad vial y SG-SST.

Reportar actividades en plataformas designadas.

Garantizar almacenamiento seguro de materiales.

Requisitos:

Licencia de conducción C2 vigente.

Conocimientos en normativas de transporte y seguridad vial.

Experiencia en manejo de vehículos de carga.

Capacidad para trabajar bajo presión y adaptarse a cambios.

Lectura básica de planos.

Conocimientos básicos en mantenimiento preventivo de vehículos.